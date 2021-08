Apple Watch est un appareil puissant avec de nombreux avantages, mais si vos données d’activité et d’entraînement semblent erronées ou totalement cassées, la smartwatch perd beaucoup de sa valeur. Voyons comment corriger le suivi d’entraînement et le suivi d’activité d’Apple Watch.

Que quelque chose semble mal avec vos données de fréquence cardiaque, ou le suivi des pas, de la distance, des calories ou même du GPS, il y a quatre étapes pour essayer d’abord de corriger le suivi de l’entraînement et de l’activité de l’Apple Watch.

Une partie du problème pourrait être d’essayer de suivre les entraînements et les activités lorsque le GPS n’est pas disponible, mais les problèmes peuvent également être dus aux paramètres de vos services de localisation, aux paramètres de calibrage de mouvement, etc.

Ci-dessous, nous verrons comment corriger le suivi de l’Apple Watch avec quelques solutions rapides que vous pouvez utiliser sur iPhone et Apple Watch.

Comment réparer le suivi d’entraînement et le suivi d’activité d’Apple Watch

Sur iPhone

Tout d’abord, regardez services de location

Ouvrez l’application Paramètres> choisissez Confidentialité maintenant appuyez sur Services de localisation Vérifiez que les services de localisation sont activés en haut Balayez vers le bas et appuyez sur Services système Vérifiez que l’étalonnage du mouvement et la distance sont activés

Maintenant, vous pouvez vérifier votre détails personnels pour vous assurer qu’ils sont à jour :

Dans l’application Watch sur votre iPhone, choisissez l’onglet Ma montre dans le coin inférieur gauche Balayez vers le bas et appuyez sur Santé Choisissez les détails sur la santé Assurez-vous que votre taille, votre poids et plus sont précis

Ensuite, vous pouvez réinitialiser vos données d’étalonnage.

Toujours dans l’application Watch sur votre iPhone Choisissez l’onglet Ma montre dans le coin inférieur gauche Balayez vers le bas et appuyez sur Confidentialité Appuyez sur Réinitialiser les données d’étalonnage de la condition physique



Sur Apple Watch

À calibrer l’Apple Watch après avoir réinitialisé votre étalonnage de fitness :

Apple dit de se diriger vers un “espace extérieur plat et ouvert qui offre une bonne réception GPS et un ciel dégagé”. Pour Apple Watch Series 2 et versions ultérieures, vous n’avez pas besoin d’apporter un iPhone (pour les séries 1 et 0, vous le faites) Ouvrez l’application Workout sur votre Apple Watch et commencez une marche ou une course en plein air Complétez environ 20 minutes de marche / course

Apple partage plus de détails sur le fonctionnement du recalibrage dans un document d’assistance :

Si vous n’avez pas le temps de terminer l’entraînement, vous pouvez effectuer 20 minutes sur plusieurs séances d’entraînement en extérieur. Si vous vous entraînez à des vitesses différentes, vous devez également calibrer pendant 20 minutes à chacune des vitesses auxquelles vous marchez ou courez. Chaque fois que vous marchez ou courez à l’extérieur en suivant les étapes ci-dessus, votre Apple Watch continue de calibrer l’accéléromètre en apprenant la longueur de votre foulée à différentes vitesses. L’étalonnage peut également améliorer la précision de vos calculs de calories dans l’application Entraînement et les calculs de calories, de distance, de mouvement et d’exercice dans l’application Activité.

D’autres conseils d’Apple pour obtenir le meilleur suivi Apple Watch incluent de vous assurer que vous avez un ajustement parfait, de choisir le type d’entraînement le plus précis dans l’application Workout et de vous assurer que la détection du poignet est activée (application Watch sur iPhone > onglet Ma montre > code d’accès > détection de poignet).

Si vous avez essayé toutes les étapes ci-dessus et que vous rencontrez toujours des problèmes avec le suivi précis de l’entraînement et de l’activité Apple Watch, contactez l’assistance Apple.

