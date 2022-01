Comment réparer le voyant vert clignotant sur votre station d’accueil Nintendo Switch

Alors un instant tout allait bien. Vous jouiez avec votre Switch et vous vous amusiez bien. La prochaine chose que vous savez, quelque chose a terriblement mal tourné. Vous mettez votre Nintendo Switch dans sa station d’accueil et tout à coup, la LED verte à l’avant de votre station d’accueil se met à clignoter. Pire encore, votre Switch ne semble pas émettre de signal sur votre téléviseur ni même se charger lorsqu’il est dans la station d’accueil.

Il semble que vous ayez rencontré ce que l’on commence à appeler familièrement le feu vert clignotant de la mort. Eh bien, avant de jeter votre Switch à la poubelle et de vous asseoir pour un long cri, vous pouvez essayer plusieurs choses pour remettre votre Switch en état de marche. Ne vous inquiétez pas, en un rien de temps, vous pourrez revenir aux meilleurs jeux Nintendo Switch auxquels vous avez joué !

Déconnectez votre Switch

Allez au Menu Paramètres pour vous assurer qu’aucune mise à jour n’est disponible pour votre Switch. Une fois que vous êtes certain d’être à jour, redémarrez votre Switch en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant trois secondes, en sélectionnant Options d’alimentation et en choisissant Redémarrer.

Cycle de puissance

Débranchez le câble HDMI depuis votre quai.

Débranchez votre câble d’alimentation du mur et de votre station d’accueil et attendez 30 secondes. Pendant que vous attendez les 30 secondes, profitez-en pour inspectez votre câble d’alimentation pour s’assurer qu’il n’est pas endommagé de quelque façon que ce soit.

Rebranchez tout et voir si cela a résolu le problème.

Passer l’intermédiaire

Si aucune de ces choses n’a fonctionné pour vous jusqu’à présent, branchez le câble d’alimentation directement sur votre Switch. S’il commence à se charger, le quai est probablement le coupable.

Si vous avez un dock défectueux ou défectueux, vous devrez malheureusement l’envoyer à Nintendo pour réparation. Si vous n’êtes pas sous garantie, vous devrez en acheter un nouveau. Les nouveaux docks Switch sont encore un peu chers, mais vous pouvez les trouver pour un peu plus de 100 $ chez divers détaillants. Il convient de noter que vous pouvez désormais obtenir la station d’accueil Nintendo Switch OLED séparément, donc si vous souhaitez mettre à niveau et obtenir un port LAN, c’est la voie à suivre.

J’espère que vous avez pu remettre votre quai en état de marche. Sinon, je vous souhaite tout le meilleur et j’espère que tout arrivera à une résolution simple et rapide. Vous pouvez toujours contacter Nintendo pour obtenir de l’aide sur le problème.

Sur les quais

Ensemble de station d’accueil Nintendo Switch

Connectez votre Switch à votre téléviseur

Si vous aimez jouer à vos jeux Nintendo Switch sur grand écran, une station d’accueil est indispensable. Ces stations d’accueil sont compatibles avec les systèmes Nintendo Switch modèles V1, V2 et OLED.

