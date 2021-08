Comment réparer l’écran noir de la mort sur Xbox One S

in

Photo : Andrej Antic (Shutterstock)

Presque tout le monde se souvient du tristement célèbre « anneau rouge de la mort », un dysfonctionnement du matériel Xbox 360 dans lequel l’anneau d’alimentation de la console devenait rouge et la console cesserait simplement de fonctionner. Le problème a finalement été résolu après que Microsoft a laissé tomber 1 milliard de dollars sur celui-ci. Mais maintenant, il y a un autre défaut qui sévit sur les consoles Xbox d’aujourd’hui : le soi-disant « écran noir de la mort ».

Oui, nous allons apparemment à nouveau avec “de la mort”, même si j’aimerais que nous puissions au moins être un peu plus créatifs cette fois. « Purgatoire de la console », peut-être ?

« Écran noir de la mort » est au moins un terme approprié, car il décrit le problème à la lettre. Les joueurs qui l’ont rencontré allument leurs consoles Xbox One, seulement pour voir un écran complètement vide. L’astuce intemporelle de “l’éteindre et le rallumer” ne semble rien faire. Ni le “débrancher et le rebrancher”.

L’écran noir de la mort semble avoir largement affecté ceux qui se sont inscrits en tant que Xbox Insider, un programme d’inscription qui permet aux joueurs de tester les fonctions de la console à venir avant qu’elles ne soient déployées à grande échelle. Parfois, il y a des bugs, mais avoir le premier accès à ce genre de choses est souvent une aubaine. Par exemple, les Xbox Insiders ont reçu un accès anticipé à la fonctionnalité de suspension de jeu ballyhooed, qui accélère considérablement les téléchargements sur Xbox One et Xbox Series X/S. De nouvelles mises à jour sont lancées périodiquement, parfois tous les quelques jours, et il semble que cette vague d’écrans noirs soit un bogue lié à l’un de ces correctifs récents.

Lire la suite: Comment s’inscrire au programme Xbox Insider

Dans un article de blog du 20 août décrivant les notes de publication pour les membres de niveau bêta (Xbox Insider est à plusieurs niveaux), Microsoft a déclaré que le problème de l’écran noir de la mort avait été résolu. Microsoft a également dit la même chose dans un article de blog du 17 août. (Cette note n’est pas présente dans l’article de Microsoft du 13 août sur les mises à jour de niveau bêta de Xbox Insider, ce qui suggère que c’est le correctif qui l’a déclenché.)

G/O Media peut toucher une commission

Sur les réseaux sociaux, les joueurs prétendent continuer à le rencontrer en masse. Les joueurs disent que la réinitialisation d’usine de la console, bien qu’une douleur totale pour tout remettre en place, fait l’affaire. Bien sûr, cela peut sembler être quelque chose pour lequel vous avez besoin d’un écran, mais il est possible de terminer le processus avec une clé USB.

L’écran noir de la mort de la Xbox One n’est pas entièrement nouveau. L’année dernière et l’année précédente, plusieurs propriétaires de Xbox One S ont écrit sur les forums de support Microsoft pour décrire un problème avec la console. Le tableau de bord indiquerait qu’un jeu était corrompu, de sorte que l’utilisateur éteindrait la Xbox, puis la rallumerait. Boom. Écran noir de la mort. Dans ce cas, Microsoft a recommandé de redémarrer la console.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter l’écran noir de la seconde venue de la mort, un représentant de Microsoft n’a rien eu à ajouter dans l’immédiat.

Une recréation artistique de ce à quoi pourrait ressembler « l’écran noir de la mort ».