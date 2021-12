Comment réparer l’erreur de perte de paquets Valorant

Un Internet stable est essentiel pour se classer rapidement.

Valorant est sans aucun doute l’un des jeux de tir tactiques les plus joués au monde, et Riot a fait de son mieux pour améliorer l’expérience de jeu pour les joueurs. Mais il y a un problème commun auquel les joueurs sont toujours confrontés. Erreur de perte de paquets. Il peut y avoir de nombreuses raisons à l’origine du problème pour vous, alors voici quelques trucs et astuces que vous pouvez appliquer pour résoudre le problème.

Peu importe à quel point vous jouez bien, la perte de paquets peut ruiner l’expérience de jeu ; cela peut être dû à des problèmes de serveur de l’hôte client via Riot Games, bien que si cela se produit, Riot Games examinera déjà le problème et mettra à jour la page d’état officielle du serveur de Valorant. Vous pouvez y aller et vérifier.

Si les serveurs de Riot Game fonctionnent parfaitement, il peut s’agir d’un problème avec votre connectivité Internet ; Voici quelques solutions que vous pouvez essayer pour résoudre votre problème :

Redémarrez votre routeur

Le test de votre routeur doit toujours être votre premier port d’escale.

Éteignez votre routeur Internet Attendez 5 minutes, puis rallumez-le. Ouvrez Valorant et vérifiez votre connectivité Internet dans le jeu.

Changez votre DNS

Si cela ne vous aide pas, vous pouvez essayer de modifier votre DNS par défaut fourni par votre FAI.

Comme tout autre serveur, un serveur DNS par défaut peut également avoir des problèmes, vous pouvez le modifier pour une meilleure expérience. Vous pouvez utiliser un certain nombre de serveurs DNS, mais le meilleur et le plus fiable pourrait être le DNS de Google. Vous pouvez aller sur leur site Web et suivre les instructions données pour voir si cela peut résoudre votre problème.

Contactez votre FAI

Lorsque le dépannage à domicile vous échoue. Il est temps de contacter votre FAI.

Demandez-leur de fournir un autre routage pour votre connexion Internet. Assurez-vous de leur demander la source de serveur souhaitée à partir de laquelle vous souhaitez effectuer votre routage. Après avoir modifié votre routage, vérifiez votre Ping à partir de la source du serveur sur speedtest.net. Lancez Valorant et vérifiez votre connectivité Internet dans le jeu.