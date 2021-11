Comment réparer les choses les plus ennuyeuses sur l’iPhone

Bien qu’il soit l’un des meilleurs systèmes d’exploitation mobiles, iOS n’est pas exempt de ses petites frustrations et ennuis. Le système d’exploitation peut facilement passer de pratique à frustrant, mais il n’a pas à le rester. Dans cet article, nous aborderons quelques moyens rapides de corriger certaines des fonctionnalités les plus ennuyeuses de l’iPhone.

Fonctionnalités ennuyeuses de l’iPhone et comment les réparer

iPhone SE (deuxième génération) d’Apple. Source de l’image : Pomme

Il y a plus que quelques fonctionnalités ennuyeuses incluses sur l’iPhone, mais cela ne signifie pas que vous devez simplement vous asseoir et les gérer. Nous avons décomposé certains des désagréments les plus courants, qui ont tous des moyens de les résoudre.

Empêcher les bannières d’applications de s’afficher dans le navigateur

Cela peut être l’une des choses les plus ennuyeuses sur n’importe quel téléphone, d’autant plus que les sites populaires publient de plus en plus d’applications pour leur plate-forme. Si vous recherchez des éléments spécifiques dans Safari, comme Google.com, vous verrez également une bannière en haut de l’écran. Cette bannière mentionne généralement quelque chose sur l’utilisation d’une application à la place. Ce n’est pas parce qu’il existe une application que vous devez l’utiliser.

Si vous souhaitez désactiver ces bannières, vous pouvez télécharger une application comme Unsmartifier. Cela vous permet de supprimer les bannières d’applications intelligentes pour différentes applications, et c’est facile à configurer. Assurez-vous d’activer l’extension après l’avoir installée, sinon elle ne fonctionnera pas.

Désactivez le geste de recherche sur votre écran de verrouillage

Source de l’image : Pomme

Pouvoir rechercher facilement à partir de votre écran de verrouillage est l’une de mes parties préférées d’iOS. Mais, pour certains, cela peut être considéré comme une fonctionnalité iPhone ennuyeuse, surtout si vous essayez plutôt de vérifier les notifications et autres. Heureusement, vous pouvez facilement désactiver cette fonctionnalité en vous rendant dans Paramètres> ID de visage et code d’accès, puis en désactivant l’affichage et la recherche d’aujourd’hui. Vous pouvez désormais apprécier votre écran de verrouillage sans avoir à vous soucier d’activer le mode de recherche.

Désactiver les notifications pour les raccourcis

Les raccourcis peuvent vous permettre de faire des choses vraiment intéressantes sur votre iPhone, comme créer un gif à partir d’images récentes ou envoyer un message texte à une heure programmée. Avec toute cette automatisation, cependant, une multitude de notifications vous informent que le raccourci a été activé. Si vous ne souhaitez pas être averti de chaque routine activée par votre iPhone, vous pouvez les désactiver.

Dirigez-vous vers Paramètres> Temps d’écran> Voir toutes les activités. Maintenant, recherchez la zone Notifications et appuyez sur Afficher plus jusqu’à ce que vous puissiez voir les raccourcis dans la liste. Sélectionnez Raccourcis, puis appuyez sur le bouton Autoriser les notifications pour les désactiver. Désormais, vous ne recevrez plus de notifications concernant les raccourcis.

Remplacer les applications Apple par d’autres options

Source de l’image du logiciel Apple iPhone 13 : Christian de Looper pour .

Chaque téléphone est livré avec une liste complète d’applications préinstallées, et les iPhones ne sont pas différents. De l’application Podcasts aux pages et même à l’application de messagerie par défaut, les iPhones regorgent d’applications que vous n’utiliserez peut-être jamais. Ou, si vous aimez les podcasts, vous pouvez utiliser Spotify ou une autre application à la place. Eh bien, et si nous vous disions que vous pourriez nettoyer un peu votre téléphone en supprimant ces applications inutiles ? Nous avons une bonne nouvelle : vous le pouvez.

Que vous cherchiez à remplacer votre application Podcasts ou que vous essayiez simplement d’utiliser Google Maps au lieu d’Apple Maps, vous pouvez supprimer les applications inutiles et télécharger celles que vous voulez depuis l’App Store. C’est de loin l’une des fonctionnalités iPhone ennuyeuses les plus faciles à corriger, et vous devriez le faire le plus tôt possible.

Changez votre navigateur par défaut et votre client de messagerie

Alors qu’Apple a publié de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour Safari dans les récentes mises à jour iOS, certaines personnes préfèrent toujours utiliser des navigateurs comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. Nous sommes sûrs qu’Apple recommanderait d’utiliser Safari sur iPhone, en particulier avec les nouvelles fonctionnalités de confidentialité dont il dispose, mais si vous voulez vraiment le changer, vous le pouvez.

Pour changer votre navigateur par défaut, téléchargez simplement une option tierce comme Firefox ou Google Chrome. Une fois cela fait, allez-y et ouvrez Paramètres, recherchez l’application que vous souhaitez définir par défaut, puis sélectionnez-la parmi les options supplémentaires qui s’affichent. Vous pouvez également modifier votre client de messagerie et en utiliser un autre, comme Gmail, au lieu de l’option intégrée d’Apple.

Réduisez le spam avec le résumé des notifications

Si vous recevez beaucoup de messages ou d’appels chaque jour, vous en avez probablement marre de toutes les notifications auxquelles vous devez faire face. Heureusement, il existe un moyen de contourner ce problème. Grâce au résumé des notifications, vous pouvez réellement transformer vos notifications en un fil de discussion facile à préparer. Vous pouvez même définir l’heure à laquelle vous souhaitez être averti de ces alertes, ce qui est très pratique si vous travaillez dans un bureau ou si vous avez de nombreuses réunions tout au long de la journée.

Pour activer un résumé, accédez à Paramètres > Notifications, puis activez Résumé programmé. Vous pouvez même sélectionner les applications que vous souhaitez inclure dans le résumé. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas désactiver les alertes pour certaines applications car Apple les considère comme sensibles au temps, donc ce n’est pas une solution complète pour cette fonctionnalité iPhone ennuyeuse.