Comment réparer les notifications push MIUI

in

MIUI a parcouru un long chemin au cours des deux dernières années, et bien que l’interface ait reçu un lifting bien nécessaire et une multitude de nouvelles fonctionnalités, elle a encore quelques problèmes persistants. Les notifications push continuent d’être un problème important dans MIUI grâce à la gestion agressive de la mémoire de Xiaomi, mais il existe une solution de contournement. Voici comment corriger les notifications push dans MIUI.

Comment réparer les notifications push dans MIUI

Pour contourner la gestion de la mémoire de MIUI, vous devrez sélectionner le démarrage automatique pour les applications qui n’envoient pas de notifications push.

Ouvert Paramètres depuis l’écran d’accueil.

Défiler vers le bas à la applications sous-menu.

Sélectionner Autorisations.

Source : Android Central Tap Démarrage automatique.

Choisissez les applications qui n’envoient pas de notifications push.

Basculer le curseur pour garantir que les applications démarrent toujours en arrière-plan.

Source : Android Central

Si vous ne voyez pas une application particulière répertoriée dans le démarrage automatique ou si vous rencontrez toujours des problèmes avec les notifications, vous devez désactiver l’optimisation de la batterie intégrée. Cela garantira que l’application n’est pas restreinte par la gestion de la mémoire de MIUI.

Ouvert Paramètres depuis l’écran d’accueil.

Défiler vers le bas au bas de la page.

Sélectionner Batterie et performances

Source : Android Central Tap Choisissez des applications. Sélectionnez le application qui n’affiche pas les notifications.

Choisir Pas de restrictions.

Source : Android Central

Choisir le Pas de restrictions est le meilleur moyen d’empêcher MIUI de tuer une application s’exécutant en arrière-plan. C’est aussi la méthode qui a fonctionné pour moi au fil des ans avec Gmail et Slack. Cela dit, mon Mi 10 Pro basé sur MIUI 11 n’enverrait pas de notifications même après avoir activé le démarrage automatique et désactivé l’optimisation de la batterie, et j’ai dû attendre une mise à jour logicielle pour résoudre les problèmes.

MIUI 12 corrige ces bogues particuliers, mais si vous êtes passé à MIUI 12 ou même MIUI 12.5 et que vous remarquez des problèmes avec les notifications, vous pouvez essayer d’activer le démarrage automatique pour voir s’il résout les problèmes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Lancer d’anneau

Vous ne voulez pas d’appareil photo Ring ? Voici quelques bonnes alternatives !

Si vous cherchez à ajouter une caméra vidéo intelligente à votre configuration de sécurité domestique mais que vous êtes rebuté par les failles de sécurité controversées de Ring et les partenariats avec la police, il existe de nombreuses alternatives de caméras Ring qui protégeront votre maison avec moins de bagages.