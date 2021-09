Comment réparer les tremblements de la manette PS4

Un problème relativement courant avec les contrôleurs PS4 DualShock semble être la gigue (heureusement, cela ne semble pas affecter la PS5 DualSense). C’est comme si votre manette avait bu trop de tasses de café. Si vous rencontrez ce problème, vous constaterez que l’entrée de vos bâtons (généralement la gauche) commencera à bégayer. Lorsque vous poussez le manche vers l’avant, au lieu de voir un mouvement fluide sur l’écran, vous verrez un mouvement qui démarre et s’arrête sans rime ni raison. N’ai pas peur. Avant de jeter ce double stick à la poubelle et d’acheter un autre des meilleurs contrôleurs PS4, examinons ce que vous pouvez essayer pour résoudre votre problème.

Essayez de nettoyer vos contrôleurs

Source : Android Central

Ce problème est causé par l’un des plus grands ennemis de l’électronique. La poussière et la saleté peuvent entraîner une mauvaise connexion électrique, entraînant des résultats peu fiables ou même une défaillance totale.

Poussez le bâton sur le côté et utilisez une bombe d’air comprimé pour souffler dans la casquette. Gardez la buse à au moins trois pouces du contrôleur lorsque vous faites cela. Allez-y et soufflez l’autre coins et recoins des autres boutons de votre manette. Utiliser un lingette sans alcool pour essuyer le contrôleur. Veillez à ne pas appuyer trop fort sur les boutons et assurez-vous que votre lingette n’est pas trop humide lorsque vous l’essuyez. Utiliser un chiffon en microfibre pour sécher le contrôleur et enlever toute la poussière restante.

Même si vous ne rencontrez aucun problème avec votre DualShock, assurez-vous de bien le nettoyer au moins une fois par mois. Cela aide à maintenir la durée de vie du contrôleur, et c’est excellent pour des raisons sanitaires.

Pièces de rechange

En dehors de la poussière et de la saleté provoquant des dysfonctionnements, votre contrôleur peut être usé par l’utilisation. Si vous êtes un joueur régulier et actif ou si vous avez un pouce super fort, vous avez peut-être réussi à user les connexions électriques. J’ai divisé les instructions sur la façon de remplacer les amortisseurs de votre contrôleur en deux sections. Premièrement : Comment démonter votre DualShock. Deuxièmement : comment remplacer le shocker et le remonter.

Comment démonter votre manette DualShock

Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer le quatre vis à l’arrière du contrôleur. Depuis le bas du contrôleur, séparez le deux sections du DualShock. (Utilisez une pince à épiler pour vous aider si vous ne parvenez pas à faire tenir vos ongles ou vos doigts). Retirer le coque arrière avec attention. La coque arrière est toujours connectée à la carte USB par un câble plat. Une fois la coque arrière retirée avec précaution, retirez le cordon ruban de la carte USB. Tenez fermement la pièce de connexion aussi près que possible et tirez jusqu’à ce qu’elle se libère. Met le arrière-plan du DualShock sur le côté. Déconnecter la batterie à partir de l’extrémité avant du contrôleur DualShock. Pour ce faire, faites glisser la boîte grise (la batterie) et maintenez fermement le plus près possible de la pièce de connexion aux fils noir et rouge. Tirez jusqu’à ce qu’il se libère. Utilisez votre pince à épiler pour vous déplacer entre les support de batterie (le morceau de plastique noir au centre) et le Carte USB. Soulevez avec votre pince à épiler pour retirer le support de batterie. Utilisez votre pince à épiler pour déconnecter le câble plat du pavé tactile. Il s’agit du ruban rouge foncé en haut de la carte USB. Glissez délicatement votre pince à épiler en dessous et tirez tout en vous balançant légèrement d’avant en arrière. Ne pas endommager le ruban. Utilisez votre petit tournevis cruciforme pour retirer le vis centrale de la carte USB. Retirer le centre du contrôleur maintenant que tout est gratuit. Soulevez lentement le Carte USB du contrôleur. Il y a plus qu’assez de place pour que vous le retourniez pour remplacer les shockers SANS avoir à retirer les câbles rouge et noir de chaque côté. Cependant, gardez à l’esprit ces câbles lorsque vous effectuez ces prochaines étapes.

Comment remplacer les shockers de votre manette DualShock

Retirer le bâtons analogiques en les tirant très soigneusement vers l’extérieur. Utiliser un pompe à dessouder pour retirer la soudure qui relie les shockers au contrôleur DualShock. Pour ce faire, chauffer la soudure avec un fer à souder tout en aspirant la soudure avec la pompe à dessouder. Ajouter un flux de soudure à un mèche à souder. Ajouter flux de soudure aux pièces dont vous avez retiré la soudure. Utilise ton fer et ta mèche (côté flux de soudure vers le bas) ensemble pour manœuvrer autour des pièces et les nettoyer un peu plus. Essuyez-le avec un essuie-tout. Utiliser un pistolet à air chaud souffler doucement de l’air chaud, par rafales, sur les pièces jusqu’à ce qu’elles se libèrent. Tirez doucement sur le shocker pendant que vous faites cela. Assurez-vous de ne pas laisser le circuit imprimé devenir trop chaud ou tirer trop fort sur l’amortisseur. Autoriser le circuit imprimé pour refroidir et installer le nouveau shocker. Si les trous de votre carte ne sont pas ouverts, utilisez votre pompe à dessouder et votre fer à souder en même temps pour aider à éliminer l’excès de soudure. Tout d’abord, mettez une couche de flux de soudure sur les morceaux. Deuxièmement, appliquez une couche de souder à chaque morceau. Essuyez le circuit imprimé avec une serviette en papier. Retournez le circuit imprimé (après refroidissement) et remettez-le en place dans le Contrôleur DualShock. Remplace le vis au centre du circuit imprimé. Utilisez votre pince à épiler pour installer le ruban rouge dans le haut du circuit imprimé. Remplace le support de batterie sur le circuit imprimé. (Il ne se connecte à rien. Il s’adapte juste en place). Remplace le batterie dans le support de batterie et reconnectez les fils rouge et noir au circuit imprimé. Remettez le cordon de ruban de l’extrémité avant du DualShock à la carte USB du circuit imprimé. Reconnectez le l’extrémité arrière du DualShock à l’extrémité avant. Remplace le des vis.

Nous vous déconseillons d’essayer cette méthode à moins que vous n’ayez confiance en vos capacités, votre connaissance des circuits imprimés et que vous ne craigniez pas d’endommager définitivement votre contrôleur. Alors lancez-vous, mais soyez prudent !

Il est temps pour un tout nouveau DualShock

Si vous avez essayé de nettoyer votre contrôleur et de remplacer les pièces, et que cela ne fonctionne toujours pas, il est peut-être temps de le remplacer. Profitez-en pour vous procurer un tout nouveau contrôleur. Cela vous permet de voir quelles sont les autres options disponibles. Il existe des tonnes de styles de contrôleurs différents, et vous pouvez souvent en acheter un noir pour aussi peu que 46 $.

