Comment réparer l’exploit de vulnérabilité Minecraft log4j pour 1.7 à 1.18

Des rapports sur un exploit Minecraft log4j ont fait surface avec des joueurs partageant comment corriger la vulnérabilité des versions Java 1.7 à 1.18.

C’est l’un des plus grands jeux au monde et il vient juste de voir la sortie de Cave and Cliffs Part 2. C’était une mise à jour passionnante et les choses devraient encore s’améliorer l’année prochaine avec le lancement de la mise à jour 1.19 de Wilds.

Bien que l’avenir du jeu soit très prometteur, ses jours imminents suscitent de nombreuses inquiétudes.

MINECRAFT: Quand Mojang ajoutera-t-il le Warden et Allay Minecraft | Mise à jour de Caves & Cliffs : bande-annonce officielle de la partie II

BridTV

6962

Minecraft | Mise à jour de Caves & Cliffs : bande-annonce officielle de la partie II

https://i.ytimg.com/vi/vdrn4ouZRvQ/hqdefault.jpg

911460

911460

centre

13872

Comment réparer la vulnérabilité Minecraft log4j

Vous trouverez ci-dessous comment corriger éventuellement la vulnérabilité des versions de Minecraft à partir de l’exploit log4j :

Accédez au lanceur du jeu et ouvrez Installations Cliquez sur l’installation en cours d’utilisation et sélectionnez ‘…’ Choisissez Édition et Plus d’options Collez Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true avant -jar dans le script de lancement de votre serveur

Ce correctif est une gracieuseté de Spigot et Hypixel. Consultez leurs publications pour plus d’informations.

Qu’est-ce que l’exploit Minecraft log4j ?

Ars Technica rapporte que l’exploit log4j provient d’un code malveillant sur des serveurs ou des clients exécutant la version Java de Minecraft.

Ils signalent qu’il manipule les messages du journal, y compris ce qui est tapé dans le chat. Malheureusement, les choses ne sont pas seulement mauvaises pour le jeu de Mojang, car Ars Technica partage en outre que log4j est inclus dans de nombreux frameworks populaires pour Apache tels que Struts2, Solr, Druid et Flink.

En ce qui concerne le jeu de Mojang, l’exploit pourrait permettre un accès à distance à votre ordinateur via les serveurs auxquels vous vous connectez, selon Wynncraft.

Dans d’autres nouvelles, les codes Dead By Daylight décembre 2021 et comment obtenir un million de points de sang