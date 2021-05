Comment réparer l’Explorateur de fichiers lorsque Windows 10 est lent | La technologie

Si l’ouverture d’un dossier dans Windows est devenue une tâche fastidieuse et extrêmement longue, vous disposez d’un certain nombre d’astuces pour accélérer le processus sur votre ordinateur.

le Explorateur de fichiers Windows C’est généralement un programme courant dans la vie de tous les jours, enregistrer les fichiers téléchargés, les envoyer, organiser des photos ou des documents dans différents dossiers … Un outil très utile jusqu’à ce qu’il devienne lent et qu’il y ait des erreurs ou des plantages.

Si vous avez essayé d’ouvrir un dossier pour consulter un document et que vous n’y parvenez pas depuis un certain temps ou que vous pensez que l’ordinateur prend plus de temps que d’habitude pour générer la tâche que vous avez commandée, alors Nous vous montrons pas à pas une série d’astuces pour corriger cette lenteur.

N’oubliez pas que le problème peut être lié à l’Explorateur de fichiers Microsoft ou à l’ensemble du système, peut-être qu’il s’agit d’un échec des performances de l’appareil car il s’agit d’un modèle quelque peu ancien. Dans cette liste de conseils, vous trouverez également de l’aide pour améliorer la puissance de votre ordinateur rapidement et facilement si vous remarquez quelque chose de lourd.

Redémarrez l’explorateur de fichiers

La première chose à faire est de vous concentrer sur le problème, si le programme lent est le navigateur, nous le redémarrerons pour voir s’il s’agit d’un échec spécifique. Pour ce faire, il suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez le Le Gestionnaire des tâches dans la barre de recherche. Vous verrez la liste des programmes que vous avez activés ou exécutés en arrière-plan. Localisez l’explorateur de fichiers, cliquez dessus avec le bouton droit et appuyez sur l’option Terminer les devoirs.

Ainsi, Windows peut fermer le programme qui a été bloqué et vous pouvez le rouvrir plus agile. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez également essayer de redémarrer l’intégralité de votre ordinateur ou vérifier que toutes les mises à jour disponibles sont installées. La mise à jour de votre ordinateur aide Microsoft à corriger les erreurs découvertes et améliore les performances du système.

Libérez la charge de travail

Lorsque vous redémarrez l’ordinateur, vous remarquerez peut-être très bien une certaine légèreté, car l’ordinateur a fermé de nombreuses applications et tâches qui s’exécutent en arrière-plan et ils ont assumé une charge supplémentaire qui ne lui permettait pas de bien fonctionner avec les autres programmes que vous besoin. Si vous ne souhaitez pas redémarrer, vous pouvez effectuer vous-même ce nettoyage.

Avec le même gestionnaire de tâches que vous avez ouvert auparavant, vous pouvez localiser toutes les tâches qui fonctionnent en arrière-plan et dont vous n’avez pas besoin. De la même manière, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Fin de tâche. Votre ordinateur sera plus libre de consacrer plus d’efforts à ce que vous lui demandez.

Désactiver l’accès rapide et l’historique du navigateur

Lorsque nous ouvrons l’explorateur de fichiers, il nous propose généralement directement les dossiers que nous avons le plus utilisés ces derniers jours. Cela facilite notre travail, mais cela peut ralentir les performances du système s’il est déjà très saturé ou s’il y a une panne. Nous expliquons comment bloquer cette fonction pour aider le programme à aller plus vite:

Ouvrez l’Explorateur de fichiers et appuyez sur l’option Déposer dans le coin supérieur gauche de l’écran. Choisir Modifier les options de dossier et de recherche. Dans l’onglet général, appuie sur le Navigateur de fichiers et ouvrez le menu déroulant où vous devez sélectionner Cette équipe . Puis décochez les options Afficher les fichiers récemment utilisés dans l’accès rapide Oui Afficher les dossiers fréquemment utilisés dans l’accès rapide. Maintenant, appuyez sur le bouton Effacer à côté de Effacer l’historique de l’explorateur de fichiers. presse Appliquer et après d’accord pour appliquer ces changements.

Configurer un dossier

Le problème n’est peut-être pas l’explorateur de fichiers, mais un dossier spécifique que vous ne pouvez pas ouvrir et dans lequel de nombreux fichiers et sous-dossiers sont stockés. Dans ce cas, l’objectif est d’optimiser ce dossier. Pour cela:

Cliquez avec le bouton droit au-dessus du dossier qui ne répond pas et sélectionne l’option Propriétés. Aller à l’onglet Personnaliser. Appuyez sur le menu déroulant “Optimiser ce dossier pour“et sélectionnez Éléments généraux. Cochez la case “Appliquer également ce modèle à tous les sous-dossiers“. Presse Appliquer et après d’accord pour appliquer ces changements.

Avec ces astuces, l’Explorateur de fichiers Windows devrait mieux fonctionner. Si le problème persiste, consultez cette liste de conseils pour localiser un problème ou une panne sur votre ordinateur Windows.