Comment réparer une manette PS4 blanche clignotante

Lorsque votre PlayStation ou vos périphériques font des choses que vous n’avez jamais vues auparavant, il est compréhensible de s’inquiéter. Le voyant du contrôleur DualShock ne clignote généralement pas en blanc. Il y a deux raisons principales pour lesquelles vous pouvez voir la lumière blanche clignotante sur votre manette DualShock : soit la batterie est en train de mourir, soit la manette n’a pas réussi à se connecter à votre console PlayStation. Ces deux choses sont réparables. Nous avons juste besoin de résoudre les problèmes pour que vous puissiez à nouveau profiter de vos jeux avec les meilleurs contrôleurs PS4 disponibles. Voici comment commencer.

Vérifiez votre câble USB

Les câbles USB peuvent être fragiles. L’un des problèmes les plus simples à résoudre est de remplacer votre ancien cordon de chargement USB et de le remplacer par de nouveaux brillants. Quelques câbles de charge USB de base fonctionnent bien avec le contrôleur DualShock et valent la peine d’être récupérés pour vous assurer que votre câble n’empêche pas votre contrôleur de se charger.

Une fois les remplacements arrivés, branchez l’USB sur la PlayStation 4. Branchez votre USB sur le contrôleur DualShock. Si la lumière passe au bleu ou à l’orange, le problème était le câble.

Réinitialisez votre console

L’ancienne astuce “éteindre et rallumer” fonctionne plus de fois que vous ne le pensez ! Parfois, il suffit d’un simple redémarrage sur PlayStation 4.

Éteignez votre PlayStation en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant 10 secondes. Retirez le cordon d’alimentation à l’arrière de la PlayStation 4. Attendez environ 3 minutes.

Rebranchez votre câble d’alimentation.

Source : Android Central Power sur la Playstation 4. Branchez votre câble de charge USB sur la PlayStation 4.

Branchez votre câble de chargement USB dans le contrôleur DualShock.

Source : Android Central Appuyez sur le bouton PlayStation de la manette DualShock pour l’allumer.

Réinitialiser le contrôleur

Votre contrôleur a son propre logiciel, et lorsque ce logiciel est mis à jour, les choses peuvent être corrompues. Heureusement, vous pouvez réinitialiser votre contrôleur DualShock aux paramètres d’usine par défaut.

Retournez votre manette pour trouver le bouton de réinitialisation à l’arrière par la vis en haut à droite.

Source : PlayStation À l’aide d’un trombone déplié ou d’un ouvre-carte SIM à partir de votre téléphone, appuyez sur le bouton à l’intérieur du trou. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes. Utilisez les étapes 6, 7 et 8 du guide précédent ci-dessus pour reconnecter votre contrôleur DualShock à la PS4.

Démarrer en mode sans échec

Il se peut que votre PS4 soit à blâmer et non le contrôleur. Vous pouvez effectuer un dépannage supplémentaire en mode sans échec, notamment en reconstruisant votre base de données. Parfois, le simple fait de passer en mode sans échec pour connecter votre contrôleur DualShock contournera tout problème.

Noter: Ne pas essayez de lancer votre PS4 en mode sans échec si vos ports USB ne fonctionnent pas. Après avoir démarré votre console en mode sans échec, vous devez synchroniser votre manette via un port USB. Si vos ports USB ne fonctionnent pas, vous devrez les réparer avant de tenter cette étape.

Éteignez votre PS4.

Appuyez et maintenez le bouton marche jusqu’à ce que tu entendes deux bips: un lorsque vous appuyez pour la première fois et un autre sept secondes plus tard.

Source : Android Central

Connectez votre DualShock 4 contrôleur avec le cable USB.

Source : Android Central Appuyez sur le Bouton PS au centre du contrôleur.

Utiliser un DualShock 4 sur PS5

Les manettes DualShock 4 sont compatibles avec la PS5. Pour connecter le plus facilement votre manette, branchez-la simplement via le câble de chargement USB. Gardez à l’esprit que bien que le DualShock 4 fonctionne sur PS5, il n’est compatible qu’avec les jeux PS4 grâce à la rétrocompatibilité. Vous ne pouvez pas jouer à des jeux PS5 avec une manette DualShock 4.

C’est tout ce qu’il faut

Si aucune des étapes ci-dessus ne fonctionne, vous avez peut-être un contrôleur défectueux. Cela arrive, surtout si vos contrôleurs ne sont pas manipulés avec soin. Mon tout-petit aime parfois utiliser ma manette comme un marteau, et je suis sûr que ce n’est pas bon pour lui. Si tel est le cas, vous devrez peut-être le rapporter au magasin où vous l’avez acheté ou en acheter un nouveau.

