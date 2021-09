Comment repérer les faux vaccins Covishield, Covaxin, Spoutnik V COVID-19 ? Modi govt publie des paramètres – Consultez la liste complète

in

Avis du gouvernement sur la façon d’identifier les faux vaccins

Le Centre a partagé avec les États une liste de paramètres pour identifier l’authenticité des vaccins Covid utilisés dans le pays. Le ministère de la Santé a déclaré dans une lettre écrite aux États qu’il avait préparé les paramètres avec des informations provenant des sociétés de fabrication de vaccins comme Covishield, Covaxin et Sputnik V – les trois vaccins actuellement utilisés sur le marché indien.

Les bénéficiaires peuvent vérifier les détails suivants dans les flacons.

COVISHIELD

Une bouteille de fiole devrait avoir les détails suivants-

• Étiquette de produit SII

• La nuance de couleur de l’étiquette est vert foncé et

• Le joint amovible en aluminium est vert foncé.

• Nom de marque (Covishield) avec marque déposée

• Il y aura un logo SII sur le côté adhésif de l’étiquette.

• Le nom générique ne sera pas mentionné en gras

• « (Recombinant) » sera mentionné sous le nom générique dans la même police.

• Le lettrage est à l’encre blanche spéciale pour être plus clair et lisible

• Timbre CGS pas à vendre

COVAXINE

• Effet holographique sur l’orthographe de COVAXIN

• Hélice UV invisible sur l’étiquette du flacon visible sous lumière UV

• Effet feuille verte dans le « X » de l’orthographe de COVAXIN

• Le micro-texte est masqué dans les points de revendication de l’étiquette, qui sont écrits sous la forme COVAXIN

SPOUTNIK

Pour les vaccins importés comme Spoutnik, il est difficile pour un bénéficiaire de savoir si c’est faux ou réel. Le dessin animé pour Spoutnik aura des étiquettes de deux sites de fabrication en vrac différents de Russie.

“Pour tous les produits importés jusqu’à présent, l’étiquette anglaise n’est disponible que sur le recto et le verso du carton de 5 ampoules, tandis que pour tous les autres côtés, y compris l’étiquette principale sur l’ampoule, elle est en russe”, a déclaré le gouvernement. ajoutée.

M. Mandaviya, qui a récemment été élevé au poste de ministre de la Santé, a également déclaré que trois autres vaccins, dont un de Zydus Cadila et les deux autres, proviendront de Genova et Biological Evans pour adultes seraient bientôt disponibles en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.