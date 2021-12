Comment repérer un grand projet de crypto-monnaie ?

Vous cherchez à investir dans des projets de crypto-monnaie, mais vous ne savez pas par où commencer. Il existe de nombreux projets de crypto-monnaie avec différents niveaux de réussite et de légitimité. Il peut être difficile de savoir lesquels vont vraiment décoller et lesquels vont échouer. Cet article de blog est là pour vous aider ! Nous verrons comment repérer les grands projets de crypto-monnaie afin que votre investissement ne s’effondre pas.

Qu’est-ce qu’un projet de crypto-monnaie

Un projet de crypto-monnaie est une application logicielle décentralisée qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. Les projets crypto peuvent être construits sur la blockchain Bitcoin, ou ils peuvent utiliser leur propre code open source et leurs propres jetons de crypto-monnaie.

Façons dont les fonds cryptographiques sont levés

Il existe deux manières principales pour les projets de cryptographie de collecter des fonds : les offres initiales de pièces (ICO) ou le financement participatif. Les ICO sont lorsque de nouveaux jetons de crypto-monnaie sont créés et vendus avec des incitations pour les investisseurs afin de financer un prochain projet de crypto.

Comme cette méthode n’est réglementée par aucune entité gouvernementale, elle a suscité pas mal de critiques, car il y a eu des incidents où ces collectes de fonds étaient des escroqueries conçues uniquement pour générer de l’argent auprès d’investisseurs sans méfiance qui croyaient en ce qui était proposé grâce au financement participatif. campagnes. Ce type d’événement de collecte de fonds est généralement organisé sur des forums de crypto-monnaie, tels que Bitcointalk.

En ce qui concerne le financement participatif, c’est lorsque les développeurs d’un projet de crypto-monnaie recherchent une crypto-monnaie établie comme Bitcoin pour créer et vendre des devises numériques ou des jetons avec des incitations pour construire la plate-forme pour laquelle leur crypto-monnaie sera utilisée. Ce type d’événement de collecte de fonds est généralement organisé via des plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo.

Repérez les bons projets de cryptographie

Un bon moyen de repérer les grands projets de cryptographie est de jeter un œil à ce qu’ils construisent et à combien ils ont levé jusqu’à présent – si vous voyez des drapeaux rouges (comme des échéances proches), ce n’est peut-être pas simplement parce qu’il y a des retards – Parfois, les escroqueries tentent de rendre les délais plus réalistes afin que les gens s’y accrochent trop facilement. Cependant, si tout semble bon, vous pouvez commencer à consulter les forums de cryptographie et d’autres sources pour voir à quel point le projet de cryptographie a fait l’objet de discussions.

Voici quelques vérifications à effectuer lorsque vous essayez de reconnaître un bon projet :

Le token est-il vraiment lié au fonctionnement et à la conception de l’entreprise ? A-t-il une réelle utilité autre qu’un usage spéculatif ?

Évaluez la compatibilité de la blockchain avec le produit. Si vous en bénéficiez, voyez s’il existe déjà des concurrents faisant quelque chose de similaire ou une devise concurrente qui pourrait être adoptée plutôt que d’en créer une nouvelle. Notez que ce n’est pas parce qu’il y a « jeton » à la fin du nom de votre projet que cela en vaut la peine.

Dernières pensées

S’il semble qu’un projet de cryptographie soit légitime avec beaucoup de soutien, allez-y et investissez ! Vous serez satisfait de votre décision lorsque cette crypto-monnaie prendra de la valeur : Bitcoin a commencé à l’origine à seulement 0,01 $ par jeton avant de multiplier rapidement sa capitalisation boursière pour atteindre des milliards de dollars (USD).

Il est sûr de dire que les projets de cryptographie ont un potentiel de croissance élevé s’ils sont légitimes. Assurez-vous simplement de ne pas être trop pris dans tout le battage médiatique ou les fausses déclarations faites par les développeurs ; Évaluez par vous-même s’il s’agit de quelque chose dans lequel vous souhaitez investir en fonction de ce que vous avez appris jusqu’à présent.