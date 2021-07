Comment répéter les notifications de Google Agenda à partir du navigateur Chrome

in

Google Agenda est l’un des produits les plus discrets de la suite Google. Si vous vivez et mourez selon votre calendrier, Google a apporté une amélioration qui pourrait changer votre vie. Vous pouvez enfin répéter les notifications que vous recevez de Google Agenda sur votre ordinateur de bureau ou Chromebook. Il y a cependant quelques mises en garde. Tout d’abord, vous devez ouvrir Google Agenda dans un onglet. Deuxièmement, vous devez autoriser Google Agenda à envoyer des notifications à votre PC. Si ces deux conditions sont remplies, vous pouvez suspendre les notifications que vous recevez au fur et à mesure que des événements surviennent. Nous allons vous montrer exactement comment faire cela.

Comment répéter les notifications dans Chrome

Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous avez autorisé l’envoi de notifications.

Aller à Paramètres dans Chrome.

Cliquez sur Confidentialité et sécurité.

Cliquez sur Paramètres du site

Faites défiler vers le bas et cliquez Notifications

Faites défiler jusqu’à Permettre et assurez-vous que calendar.google.com s’y trouve.

Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Ajouter.

Taper https://calendar.google.com:443 et cliquez sur **Ajouter.

Comment configurer la répétition

Vous pouvez définir l’heure à laquelle une notification répétée sonnera à nouveau. C’est dans les paramètres du calendrier.

Dans Google Agenda, cliquez sur le Dent en haut du calendrier > Paramètres.

Sélectionnez l’heure souhaitée dans le Afficher les notifications en attente menu déroulant. Vous pouvez le définir à tout moment de 0 à 5 minutes avant le début de l’événement.

La répétition est vraiment utile, en particulier pour les notifications d’événements, car elles rappellent très bien que quelque chose se prépare, vous pouvez donc vous y préparer. Quand ça revient, c’est l’heure du spectacle.

