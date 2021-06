Comment répondre à la grande question d’un entretien d’embauche : pourquoi devraient-ils vous embaucher ? | Vie

Vers la fin d’un entretien d’embauche, la dernière question est souvent posée « pourquoi devrions-nous vous embaucher ? » Ne pas répondre correctement peut faire échouer tous les efforts fournis lors de l’entretien.

Avant de vous rendre à un entretien d’embauche, vous devez préparer les meilleures réponses possibles aux questions les plus courantes. L’un des plus critiques, et qui apparaît généralement à la fin de l’entretien, lorsque vous baissez la garde, est le suivant : « pourquoi devrions-nous vous embaucher ?

Une réponse trop ambiguë ou d’actualité (“parce que je suis le meilleur candidat que vous trouverez”) ou une déclaration trop timide (“Je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais j’apprends vite et … eh bien …”) peut ruiner une interview qui par contre a été géniale.

Comment répondre correctement « pourquoi devrais-je vous embaucher ? » JT O’Donnell, fondateur et directeur de Work It Daily, une plateforme en ligne qui aide les gens à surmonter leurs obstacles professionnels, a donné trois conseils pour CNBC.

Soyez précis sur vos points forts et vos principales qualifications

Une erreur possible est que votre réponse est un paragraphe de dix minutes expliquant comment vous vous démarquez dans une douzaine de domaines différents. Avec cela, vous perdrez l’attention de l’intervieweur, et cette personne n’aura pas non plus une image précise de vos points forts.

“Vous n’êtes pas obligé de faire un discours de dix minutes”, explique O’Donell, “vous devez choisir ce que vous voulez mettre en évidence. Analyser la description de l’offre d’emploi et mettre en évidence deux ou trois compétences que vous maîtrisez et qui sont nécessaires pour ce poste.”

Donnez un exemple pour chaque compétence

Appliquez ces conseils pour l’ensemble de l’entretien et pour la préparation de votre CV. N’obtenez pas la réponse typique “Je suis bon à ceci, cela et au-delà”. L’humain a besoin d’histoires, alors transformez vos compétences en histoires.

“Expliquez chacune de vos compétences pertinentes sous la forme d’une courte histoire ou d’un exemple concret qui démontre l’impact sur l’entreprise. Ne dites pas que vous êtes doué pour gérer les gens, expliquez en quoi votre gestion a profité à votre emploi précédent. »

Tenez-vous sur l’équilibre entre la confiance et l’humilité

Les péchés d’être très confiant et vous donnerez une image à revendre. Péché d’être très humble et vous ne vous vendrez pas correctement.

“Les meilleurs salariés, et ceux qui préfèrent tomber, Ce sont eux qui sont confiants sans être égoïstes, ils sont humbles sans tomber dans l’apitoiement. Montrez que vous avez une réelle volonté de faire une différence impactante et constructive dans votre entreprise. »

3 exemples qui appliquent les conseils donnés

Ci-dessous, O’Donell donne des exemples de réponses possibles qui pourraient impressionner l’intervieweur, et détaille pourquoi elles pourraient impressionner.

Exemple 1

“Vous avez mentionné précédemment que vous recherchiez quelqu’un qui peut gérer jusqu’à cinq personnes et qui a une connaissance approfondie du marketing des médias sociaux. J’ai plus de six ans d’expérience en tant que directeur marketing et j’ai géré des équipes de six personnes ou plus. »

“Moi objectif écoute activement les gens pour savoir ce dont ils ont besoin pour leur travail. Dans mes fonctions précédentes, j’ai réussi à motiver mes équipes à dépasser leurs prévisions trimestrielles. »

« J’ai également une solide expérience dans le marketing des médias sociaux. L’année dernière, j’ai dirigé le lancement d’une grande campagne qui a fait croître notre réseau social de 2000%. »

Pourquoi ça marche ? Car le candidat « détaille son expérience, ses réalisations et donne aussi des exemples adaptés à ce que recherche l’entreprise ».

Exemple 2

“D’après la description de poste, il semble que vous ayez besoin de quelqu’un avec d’excellentes compétences en communication et une expérience de travail avec des clients de renom.”

« Dans mes emplois précédents, j’ai commencé des accords avec entreprises qui appartenaient à la liste Fortune 500, tous étaient des clients fidèles depuis des années. »

“Je pense que la clé pour y parvenir est d’être un bon communicateur, d’être toujours disponible et d’être transparent. Si vous m’engagez, j’ai aussi un portefeuille de bons contacts que je peux vous procurer “.

Pourquoi ça marche encore mieux que le précédent ? Car, en plus de détailler ses atouts, « il partage sa philosophie du succès ». De plus, vous avez déjà un exemple pratique de la façon dont cela pourrait profiter à votre prochaine entreprise.

Exemple 3

“Je sais que vous aurez sûrement de nombreux candidats qualifiés parmi lesquels choisir. Même si je ne suis pas parfait Il ne pensait même pas qu’il dépasserait les attentes pour ce travail parce que j’ai un dossier démontrable d’augmentation des ventes et de création de stratégies de marketing créatives. “

« Mon ancien patron m’a même demandé de faire des présentations à toute l’entreprise. sur la façon d’être plus personnel avec les clients, comment se connecter avec eux. “

Pourquoi ça marche ? Il commence avec humilité, mais “d’emblée il explique objectivement ce qui le rend unique : une intelligence émotionnelle qui est non seulement beaucoup recherchée aujourd’hui, mais qui est aussi capable de transmettre aux autres”.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Daniel Cáceres.