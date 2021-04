Comment répondre automatiquement aux messages WhatsApp lorsque vous conduisez | La technologie

Si vous êtes en réunion, en voiture ou simplement absent, cette application vous aidera à répondre avec des messages automatiques afin que vos contacts sachent que vous ne pouvez pas répondre à ce moment-là.

En règle générale, lorsqu’une personne ne répond pas à vos messages ou appels, il est entendu qu’elle est occupée et ne peut pas répondre à ce moment-là, elle le fera plus tard. Cependant, il y a des gens qui préfèrent laisser un réponse automatique pour éviter les malentendus.

Ces répondeurs automatiques ont été utilisés pendant des années dans les courriels de travail pour indiquer que quelqu’un est en vacances et pour faire savoir aux autres qu’ils ne recevront pas de réponse pendant plusieurs jours. Mais applications populaires comme WhatsApp Il n’est pas encore possible d’utiliser cette ressource à moins que vous n’utilisiez cette application.

Imaginez que vous conduisez ou que vous prenez un jour de congé, hors du bureau. Dans le second cas, vous êtes disponible pour vos amis et votre famille, mais pas pour vos collègues et vous préférez qu’ils contactent la personne qui vous remplace ce jour-là. Avec cette application, vous pouvez planifier différents répondeurs automatiques pour chaque groupe de contacts.

Il s’agit de WhatsAuto, une application fabriquée par des tiers qui se connecte à votre compte WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger et LinkedIn entre autres, et via le téléphone portable, il répond à votre place lorsque vous indiquez que vous allez être occupé. Tout ami, collègue ou membre de la famille qui vous écrit recevra une réponse comme celle que vous pouvez voir dans les captures d’écran du haut.

L’application est sécurisée, bien qu’elle vous oblige à lui donner une série d’autorisations pour travailler en votre nom dans WhatsApp ou une autre des applications avec lesquelles elle est compatible. Néanmoins, veillez à ne pas télécharger de fausses applications qui tentent d’imiter cette fonctionnalité et contiennent des virus.

Une fois installé, vous n’avez pas à faire grand-chose d’autre, juste activer l’autorisation et choisir le messageQuelle que soit votre envie, vous pouvez oublier WhatsApp. Vous n’aurez pas à répondre aux messages et vous pourrez vous concentrer sur la route ou au travail. Attention, tu ferais mieux de faire taire le téléphone parce que les notifications continuent d’arriver afin que, à la fin, vous sachiez qui a essayé de vous contacter à ce moment-là.

Application WhatsAuto est gratuitC’est pourquoi il affiche certaines publicités et vous permet de modifier vos propres messages automatiques et de choisir à qui envoyer les messages et à qui non. Vous pouvez même créer des messages de bienvenue, créez des feuilles de calcul et planifier des réponses pour votre URL, ces dernières fonctions sont très utiles pour les entreprises et les petits entrepreneurs qui ont des contacts avec des clients via WhatsApp Business.