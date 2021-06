Comment réserver des forfaits séjour en toute sécurité ? ITC Grand Bharat rouvre avec la certification platine DNV

L’annonce récente d’ITC Grand Bharat d’une réouverture progressive de son hôtel montre des perspectives optimistes dans le segment de l’hôtellerie.

Les séjours sécuritaires et les expériences culinaires sécuritaires sont de retour ! Pendant ce temps, ITC Grand Bharat a annoncé sa réouverture progressive avec sa certification DNV platine. Avec plus de séjour, cela ouvre la voie à de nouvelles habitudes telles que les séjours et les postes de travail sont là pour rester. Alors que ces nouvelles habitudes créent de nouvelles opportunités pour le segment de l’hôtellerie, Emily Broad Leib, directrice de faculté de la Food Law and Policy Clinic de Harvard, a déclaré que les gens sont désormais plus attentifs à leurs choix alimentaires.

La pleine conscience fait désormais partie de leur routine de prise de décision consistant à parcourir des options qui répondent à un «ensemble de préoccupations différentes», y compris la nourriture locale et régionale, comme l’a cité Patrick Symmes dans le magazine alimentaire populaire «Bon Appetit».

Mis à part les choix alimentaires des gens, il ne fait aucun doute que les gens choisissent désormais leurs destinations de voyage avec prudence également. Dans les mois à venir, cependant, la hausse des voyages devrait reprendre, en particulier dans le segment du bien-être.

Réouverture progressive de l’ITC Grand Bharat : détails sur l’initiative « WeAssure »

L’annonce récente d’ITC Grand Bharat d’une réouverture progressive de son hôtel montre des perspectives optimistes dans le segment de l’hôtellerie. L’hôtel est prêt à accueillir les clients avec des protocoles de sécurité stricts dans le cadre de son initiative « WeAssure ».

Alors, en quoi consiste exactement l’initiative « WeAssure » ​​d’ITC Hotels ?

L’initiative offre aux clients des séjours sans souci à l’ITC Grand Bharat, ainsi que l’assurance basée sur sa récente « certification de niveau Platine » dans le cadre du programme de gestion des risques d’infection « My Care » de DNV pour « WeAssure ».

La certification platine a été délivrée par DNV pour les protocoles rigoureux de santé, de sécurité et d’hygiène des hôtels ITC qui sont mis en œuvre de manière transparente pour assurer la sécurité des clients de l’ITC Grand Bharat.

Avec ses 104 suites entièrement conçues pour incarner le « luxe sans hâte », l’hôtel combine les éléments de grandeur visuelle avec l’intimité et les fonctions en harmonie avec les principes les plus élevés de la gérance de l’environnement.

Les clients peuvent également s’attendre à tout le spectre de l’expérience du luxe responsable avec l’enregistrement et le départ numériques, des repas légers avec contact, une distance de sécurité, des protocoles de désinfection stricts, des codes QR et des séjours

Qualifiant le soutien constant des clients de « fondement de la force », Rajat Sethi, directeur général de l’ITC Grand Bharat, a souligné que la certification de niveau platine DNV apporte une plus grande confiance à leurs clients car les normes de sécurité sont encore améliorées grâce à l’initiative « WeAssure ».

Comment réserver des forfaits de séjour en toute sécurité avec ITC Hotels

Voyager et planifier un séjour en toute sécurité a été simplifié sur le site officiel d’ITC Hotels. Les clients peuvent choisir le séjour qui convient à leur budget et à leurs besoins en ligne.

De plus, les clients peuvent également tirer parti de « The Safe Car Promise » dans le cadre des hôtels ITC. Ce service garantit que tous les véhicules invités subissent quotidiennement un nettoyage en profondeur rigoureux à l’aide d’antimicrobiens de surface accrédités. Les chauffeurs sont également soumis à des contrôles de température réguliers et portent la combinaison EPI en tout temps tout en respectant les autres contrôles de sécurité.

Les Staycations offrent aux marques hôtelières renommées l’occasion d’intensifier leur lutte contre la pandémie en préconisant les normes les plus élevées de protocoles de sécurité dans leurs locaux, créant ainsi une situation « gagnant-gagnant facile » pour les clients et les voyageurs.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.