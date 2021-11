Comment Resident Evil Village m’a aidé à améliorer ma santé mentale

Resident Evil Village -Lady Dimitrescu est bonne pour votre santé mentale (photo : Capcom)

Un lecteur explique comment rejoindre une communauté de fans basée autour de Resident Evil Village a aidé leur santé mentale pendant la pandémie.

Resident Evil Village a contribué à améliorer non seulement ma santé mentale, mais il a considérablement amélioré la santé mentale globale de l’ensemble de la communauté Resident Evil. Je suis incroyablement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’interviewer le casting par Capcom ; à cause de cela, j’ai été englouti dans une communauté pleine de fans aimants et solidaires qui ont tous une chose en commun et c’est leur amour pour le jeu. Les acteurs eux-mêmes ont été incroyablement actifs avec leurs nouveaux fans ; leurs médias sociaux obtiennent toujours l’interaction qu’ils méritent.

J’aime toujours faire défiler ma plate-forme de médias sociaux préférée et voir des dessins ou des cosplays des personnages du jeu et c’est tout simplement incroyable car cela inspire la créativité, et il n’y en a pas assez dans le monde, mais c’est aussi thérapeutique pour la personne qui crée le de l’art.

Je ne parle pas pour la communauté, mais j’ai parlé à certains fans du jeu, ils m’ont dit à quel point un acteur comptait pour eux, j’entends surtout beaucoup de retours positifs sur des acteurs comme Maggie Robertson (Lady Alcina Dimitrescu), Katie O’Hagan (Mia Winters) et les trois sœurs Dimitrescu (Bekka Prewitt, Nicole Tompkins et Jeanette Maus). L’histoire touchante et le beau travail de conception captivent également les fans de la franchise Resident Evil.

Au niveau de ma santé mentale, je souffrais de solitude mais à cause de ce jeu cela m’a rapproché d’une communauté de passionnés. J’ai créé un serveur Discord pour mon podcast afin que les fans puissent parler des jeux qui les passionnent, mais c’était aussi pour moi de me connecter avec d’autres qui peuvent partager les mêmes obsessions que moi.

C’est ce que je m’efforce d’atteindre ; Je veux que les gens parlent ouvertement de la santé mentale et de leurs expériences et grâce à Resident Evil Village, cela a énormément aidé.

Je trouve qu’il est super important de construire une communauté, et la création de Mentally Obsessed Discord a réuni des gens qui peuvent se sentir seuls. J’ai créé le podcast Mentally Obsessed pour créer un espace positif non seulement pour la communauté LGBTQIA+, mais aussi pour tous ceux qui sont traités différemment.

C’est aussi un endroit sûr où les gens peuvent parler de leur santé mentale à d’autres qui peuvent également éprouver des difficultés ou des problèmes.

Resident Evil et Capcom ont rendu cela possible et je suis incroyablement fier de moi et de la communauté pour avoir toujours montré leur amour pour les jeux. Je suis reconnaissant que la communauté m’ait également accepté dans ses bras aimants, car je n’avais pas vraiment joué à Resident Evil avant Resident Evil 7 Biohazard.

Resident Evil continuera à rapprocher leurs fans, et les personnes qui peuvent avoir des doutes sur le jeu doivent savoir que, très sérieusement, le jeu a sauvé de nombreuses vies et c’est une évasion pour beaucoup, y compris moi-même. À cause de Covid et de devoir m’isoler, j’ai découvert à quel point le jeu peut être réconfortant. C’est une bonne chose, promis.

Par le lecteur Rhys Smart

S’il vous plaît visitez le site Web à Mentally Obsessed ou dites bonjour sur Twitter ou mon site Web personnel.

