Comment résoudre les problèmes Bluetooth Mac, réinitialiser le module BT, plus

Nous comptons sur Bluetooth pour de plus en plus d’appareils, et bien que la norme sans fil soit très pratique, cela peut être très frustrant lorsque nos périphériques ne fonctionnent pas de manière cohérente. Lisez les cinq trucs et astuces pour résoudre les problèmes Bluetooth Mac, y compris la réinitialisation de votre module Bluetooth et les moyens de supprimer les interférences.

Que vous ayez un nouveau Apple Silicon Mac ou que vous ayez des problèmes avec Bluetooth sur un Intel, nous couvrirons plusieurs approches pour résoudre les problèmes de Bluetooth Mac.

Comment résoudre les problèmes de Bluetooth Mac

Vous avez probablement essayé ces étapes, mais sinon, commencez ici :

Vérifiez si macOS est à jour ( > À propos de ce Mac > Mise à jour logicielle…) Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est chargé Éteignez votre appareil Bluetooth et rallumez-le, vous pouvez faire de même avec Bluetooth sur votre Mac (cliquez sur l’icône Bluetooth dans la barre de menu – en haut à droite de l’écran de votre Mac) Vous pouvez également dissocier un appareil Bluetooth et le reconnecter pour voir s’il y a une amélioration (Bluetooth dans la barre de menu > Préférences Bluetooth > survolez un appareil > cliquez sur l’icône « x » > choisissez « Supprimer ») Redémarrez votre Mac





Supprimer les interférences

Apple note dans un document d’assistance que si vous rencontrez des problèmes Bluetooth intermittents, il est bon de vérifier les interférences. Les conseils incluent :

Rapprochez votre Mac et vos appareils Bluetooth Retirez d’autres appareils tels que des téléphones, des appareils photo, des câbles d’alimentation, etc. depuis votre Mac et vos appareils Bluetooth (et ne les placez pas sur votre Mac) Éteignez les appareils USB qui ne sont pas utilisés Enfin, n’ayez pas de matériel entre votre Mac et les appareils Bluetooth comme du métal, du béton

Réinitialiser le module Bluetooth de votre Mac

Gardez à l’esprit que cela déconnectera tous vos accessoires Bluetooth, y compris votre souris/clavier. Assurez-vous d’avoir un clavier/souris filaire pour les ordinateurs de bureau Mac.

Dans macOS Monterey

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec les problèmes Bluetooth, vous pouvez réinitialiser le module Bluetooth de votre Mac :

L’option + Maj + clic sur l’icône Bluetooth dans la barre de menus (détaillée ci-dessous) n’affiche pas d’option de réinitialisation Bluetooth à Monterey, vous devrez donc exécuter une commande Terminal.

Ouvrez le terminal Tapez la commande « sudo pkill bluetoothd » Appuyez sur Entrée, puis entrez votre mot de passe dans la case Réinitialiser votre Mac

Sous macOS Big Sur ou version antérieure Tout en maintenant l’option + Maj enfoncée sur votre clavier, cliquez sur l’icône Bluetooth dans la barre de menu Cliquez sur « Réinitialiser le module Bluetooth » À l’invite de confirmation, choisissez « OK » Vos appareils Bluetooth se déconnecteront un instant en tant que module se réinitialise et devrait se reconnecter automatiquement

Voici à quoi cela ressemble :

Supprimer tous les appareils + réinitialiser le module Bluetooth

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez supprimer tous vos appareils Bluetooth, puis réinitialiser le module (n’oubliez pas que vous devrez ré-appairer tous vos appareils Bluetooth après cela) :

Maintenez l’option + shift sur votre clavier et cliquez à nouveau sur l’icône Bluetooth Cette fois, choisissez « Supprimer tous les appareils »> cliquez sur OK Faire l’option + shift sur Bluetooth dans la barre de menu à nouveau> cliquez sur « Réinitialiser le module Bluetooth » Réassociez votre appareil Bluetooth (s)

Vous avez un dongle ?

Ce n’est pas toujours une solution idéale en fonction de votre configuration, mais si votre appareil Bluetooth est livré avec un dongle USB pour une connexion directe, cela devrait éliminer les problèmes Bluetooth.

Les périphériques les plus courants fournis avec les dongles USB sont les souris et les claviers tiers.

Si vous rencontrez des problèmes spécifiques avec le défilement, le suivi et plus encore avec la souris Magic Mouse ou le Magic Trackpad d’Apple, vous trouverez quelques suggestions supplémentaires dans ce document d’assistance.

