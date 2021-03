Comment résoudre les problèmes Bluetooth Mac, réinitialiser le module BT, plus

Nous comptons sur Bluetooth pour de plus en plus d’appareils et, bien que la norme sans fil soit très pratique, cela peut être vraiment frustrant lorsque nos périphériques ne fonctionnent pas de manière cohérente. Lisez attentivement 5 conseils et astuces pour résoudre les problèmes Bluetooth de Mac, notamment la réinitialisation de votre module Bluetooth et les moyens de supprimer les interférences.

Les problèmes de Bluetooth ne sont pas quelque chose de nouveau, mais il y a eu une vague récente de problèmes de Bluetooth supplémentaires avec les premiers Mac Apple Silicon M1 et macOS Big Sur. Notamment, la fiabilité Bluetooth aurait dû être améliorée pour les utilisateurs de Mac avec macOS 11.2.

Mais que vous ayez un nouveau Mac M1 ou que vous rencontriez des problèmes avec Bluetooth sur un Intel, nous couvrirons plusieurs approches pour résoudre les problèmes de Bluetooth Mac.

Comment résoudre les problèmes Bluetooth sur Mac

Vous avez probablement essayé ces étapes, mais sinon, commencez ici:

Vérifiez si macOS est à jour (> À propos de ce Mac> Mise à jour logicielle…)

Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est chargé

Éteignez votre appareil Bluetooth et rallumez-le, vous pouvez faire de même avec Bluetooth sur votre Mac (cliquez sur l’icône Bluetooth dans la barre de menu – en haut à droite de l’écran de votre Mac)

Vous pouvez également dissocier un appareil Bluetooth et le réassocier pour voir s’il y a une amélioration (Bluetooth dans la barre de menu> Préférences Bluetooth> survolez un appareil> cliquez sur l’icône «x»> choisissez «Supprimer»)

Redémarrez votre Mac

Supprimer les interférences

Apple note dans un document d’assistance que si vous rencontrez des problèmes Bluetooth intermittents, il est bon de vérifier les interférences. Les conseils comprennent:

Rapprochez votre Mac et vos appareils Bluetooth

Retirez les autres appareils tels que les téléphones, les appareils photo, les câbles d’alimentation, etc. qui pourraient se trouver sur votre bureau ou à proximité

Déplacez certains appareils WiFi à 5 GHz car Bluetooth et WiFi utilisent tous deux 2,4 GHz

Éloignez les hubs USB / Thunderbolt de vos appareils Mac et Bluetooth (et ne les placez pas sur votre Mac)

Éteignez les périphériques USB qui ne sont pas utilisés

Enfin, ne disposez pas de matériaux entre votre Mac et les appareils Bluetooth comme le métal, le béton

Réinitialisez le module Bluetooth de votre Mac

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec les problèmes Bluetooth, vous pouvez réinitialiser le module Bluetooth de votre Mac:

Tout en maintenant l’option + Maj de votre clavier enfoncée, cliquez sur l’icône Bluetooth dans la barre de menu

Cliquez sur «Réinitialiser le module Bluetooth»

Sur l’invite de confirmation, choisissez «OK»

Vos appareils Bluetooth se déconnecteront pendant un moment lorsque le module se réinitialise et devraient se reconnecter automatiquement

Supprimer tous les appareils + réinitialiser le module Bluetooth

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez supprimer tous vos appareils Bluetooth, puis réinitialiser le module (gardez à l’esprit que vous devrez à nouveau coupler tous vos appareils Bluetooth après cela)

Maintenez l’option + Maj sur votre clavier et cliquez à nouveau sur l’icône Bluetooth

Cette fois, choisissez «Supprimer tous les appareils»> cliquez sur OK

Faites à nouveau l’option + shift sur Bluetooth dans la barre de menu> cliquez sur «Réinitialiser le module Bluetooth»

Re-jumeler votre (vos) appareil (s) Bluetooth

Vous avez un dongle?

Ce n’est pas toujours une solution idéale en fonction de votre configuration, mais si votre appareil Bluetooth est livré avec un dongle USB pour une connexion directe, cela élimine souvent les problèmes Bluetooth que vous rencontrez.

Les périphériques les plus courants fournis avec les clés USB sont les souris et les claviers tiers.

Si vous rencontrez des problèmes spécifiques avec le défilement, le suivi et plus encore avec la Magic Mouse ou le Magic Trackpad d’Apple, vous trouverez des suggestions supplémentaires dans ce document d’assistance.

