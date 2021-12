Dhruv Bhutani / Autorité Android

Aussi merveilleux que puissent être les haut-parleurs intelligents, ils sont comme n’importe quel autre élément technologique – parfois ils se cassent ou refusent de fonctionner comme vous l’attendez. Voici comment résoudre les problèmes courants d’Amazon Alexa. Nous devons noter que la plupart de ces étapes s’appliqueront à n’importe quel haut-parleur basé sur Alexa, pas seulement Echos.

Alexa se déclenche au mauvais moment

À moins que vous ne les désactiviez, les haut-parleurs Alexa écoutent en permanence un mot de réveil pour accepter vos commandes vocales. Par défaut, ce mot est « Alexa ». Il a été choisi par Amazon en partie parce que le son de la consonne dure du X est facile à reconnaître pour les haut-parleurs Echo.

Parfois, cependant, Alexa peut être déclenchée accidentellement. Il y a quelques raisons possibles, comme quelqu’un qui dit « Alexa » dans une publicité télévisée ou une vidéo YouTube. Il peut également mal interpréter des mots à consonance similaire, errant du côté de l’activation afin que votre haut-parleur ne semble pas insensible. S’il y a quelqu’un qui s’appelle Alexa parmi votre famille ou vos amis, vous devrez trouver une solution rapidement.

Si vous ne souhaitez pas couper régulièrement le son de votre haut-parleur, la meilleure solution consiste à modifier le mot de réveil. Vous pouvez le faire via l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad.



Ouvrez l’application Alexa et sélectionnez le Onglet Plus. Robinet Paramètres, alors Réglages de l’appareil. Choisissez le haut-parleur/l’écran pour lequel vous souhaitez modifier le mot de réveil. Appuyez sur l’icône représentant une roue dentée en haut à droite. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Mot de réveil.

Outre Alexa, il existe actuellement quatre options : « Echo », « Amazon », « Ziggy » ou « Ordinateur ». Nous suggérons « Ziggy » si vous avez affaire à de nombreux déclencheurs accidentels, car les autres mots de réveil peuvent survenir dans une conversation normale.

Les compétences Alexa ne fonctionnent pas

Les compétences sont des créations tierces qui étendent l’ensemble de fonctionnalités d’Alexa. Ceux-ci peuvent tout activer, des sons de sommeil ambiants aux services de musique et aux commandes de la maison intelligente.

Si une compétence ne fonctionne pas, vérifiez d’abord que vous savez comment la déclencher en trouvant sa page dans le répertoire des compétences d’Amazon. Vous avez besoin de phrases spécifiques pour faire fonctionner une compétence, qui seront répertoriées sur sa page. En fait, vous devrez peut-être « ouvrir » certaines compétences avant que leurs commandes puissent être utilisées.

Lorsque les commandes ne sont pas le problème, vous devrez peut-être désactiver puis réactiver une compétence. Vous pouvez le faire via le répertoire des compétences d’Amazon tant que vous êtes connecté au même compte Amazon que vous utilisez pour Alexa. Vous pouvez également utiliser l’application Alexa :



Ouvrez le Onglet Plus. Robinet Compétences et jeux. Trouvez la compétence que vous recherchez sous Tes compétences. Robinet Paramètres, alors Désactiver la compétence. Une fois que l’option apparaît, réactivez la compétence.

Si cela ne fonctionne pas immédiatement, vous devrez peut-être redémarrer un haut-parleur Alexa en le débranchant, en attendant quelques instants, puis en le rebranchant.

Alexa ne peut pas rester connecté au Wi-Fi

Lorsqu’un haut-parleur Alexa ne peut pas accéder à Internet, il a tendance à se plaindre bruyamment et immédiatement, car il dépend des serveurs Amazon pour interpréter les commandes vocales. Dans certains cas, cela sera hors de votre contrôle – s’il y a une panne d’Internet dans votre région, vous devrez attendre que votre fournisseur d’accès Internet (FAI) répare le problème. Vous avez cependant quelques options si c’est juste votre propre modem, haut-parleur ou réseau Wi-Fi local qui est à l’origine de vos problèmes Alexa.

À un niveau de base, vous devez vous assurer que votre routeur Wi-Fi et votre haut-parleur Alexa sont à l’air libre, séparés par le moins de murs et d’objets possible. Certaines personnes commettent l’erreur de ranger leur routeur dans un placard, un tiroir ou derrière un meuble, ce qui réduit la puissance et la portée du signal.

Les chutes peuvent signifier que votre routeur Wi-Fi est simplement sursaturé de connexions.

La proximité peut également améliorer la fiabilité. Si vous vivez dans une grande maison ou si votre routeur se trouve à un étage différent de celui de l’enceinte concernée, il se peut que vous deviez passer à un routeur maillé, ajouter un répéteur Wi-Fi ou utiliser deux routeurs conventionnels.

Cependant, avant d’essayer un nouveau matériel, nous vous suggérons de redémarrer (débrancher, attendre, puis rebrancher) les appareils dans l’ordre suivant : votre haut-parleur, votre routeur, puis votre modem. Entre chaque étape, vérifiez comment fonctionne le Wi-Fi et arrêtez-vous si l’accès Internet d’un haut-parleur devient solide. Aller méthodiquement réduira les causes.

Les chutes peuvent signifier que votre routeur Wi-Fi est simplement sursaturé de connexions. Même les meilleurs routeurs ne peuvent gérer qu’un nombre limité d’appareils simultanément, et à leur limite, ils abandonneront temporairement une ou plusieurs connexions pour en gérer d’autres. Si des appareils disparaissent régulièrement de votre réseau, essayez de déconnecter tout ce que vous n’utilisez pas et/ou mettez à niveau vers un routeur plus performant.

Alexa ne peut pas vous comprendre systématiquement

La plupart des haut-parleurs Alexa sont équipés de plusieurs microphones et, grâce à des algorithmes intelligents, peuvent souvent capter votre voix malgré le son de fond. Si vous devez répéter des commandes trop souvent, voici ce qu’il faut faire.

Tout d’abord, configurez un Voice ID. Cela adapte non seulement Alexa à votre accent et à vos manières, mais personnalise des éléments tels que des calendriers et des rappels si vous l’utilisez avec plusieurs profils. Pour créer un Voice ID, vous pouvez dire à un haut-parleur « Alexa, apprenez à me connaître » ou utiliser l’application Alexa :

Sélectionnez le Onglet Plus, alors Paramètres. Robinet Votre profil et votre famille. Robinet Votre profil (votre nom). Sélectionner Ajoutez votre voix.

Vous devez également positionner les haut-parleurs aussi idéalement que possible. Éloignez-les des téléviseurs et assurez-vous qu’ils ne sont pas obstrués à proximité des endroits où vous prévoyez de les utiliser. Une étagère dans le couloir peut être un endroit pratique pour mettre un écho, mais si vous parlez à Alexa depuis une pièce voisine, elle aura du mal à vous entendre.

Les alarmes d’écho, les minuteries et les notifications sont trop fortes

Ce problème Alexa est spécifique à Echo, car les autres haut-parleurs Alexa peuvent fonctionner différemment, mais vous trouverez souvent des alarmes, des minuteries et d’autres alertes plus fortes que le volume général d’un haut-parleur. Ce n’est même pas forcément un problème, car vous pourriez considérer certaines alertes comme si importantes que vous devez les entendre si vous dormez ou dans une autre pièce.

Si vous avez besoin de réduire les sons Echo, la solution se trouve dans l’application Alexa :

Sélectionnez le Onglet Périphériques, alors Écho et Alexa. Choisissez l’écho que vous souhaitez corriger. Appuyez sur le icône d’engrenage en haut à droite. Robinet Des sons. Ajustez le curseur sous Alarmes, minuteries et notifications. En option, vous pouvez faire augmenter progressivement le volume des alarmes jusqu’à leur annulation, ou choisir des tonalités d’alarme et de notification moins abrasives.

Et si j’ai d’autres problèmes avec Alexa ?

Une dernière mesure courante consiste à effectuer une réinitialisation d’usine de votre haut-parleur Alexa. Vous devrez recommencer le processus de configuration et éventuellement mettre à jour vos routines, mais il n’y a rien à perdre si votre appareil ne fonctionnait pas de toute façon.

