Comment résoudre les problèmes de connectivité de Google Pixel 6

Google teste le correctif des services de l’opérateur

Nous aimons sans vergogne les derniers téléphones de Google, mais ils ne sont pas sans leur juste part de problèmes. La plupart des premiers bogues qui affectaient les propriétaires de Pixel 6 ont été corrigés avec la mise à jour de ce mois-ci, mais malheureusement, un tout nouveau problème a tourmenté les gens partout. Si vous avez rencontré des problèmes avec votre réseau mobile après la mise à jour, la mise à niveau d’une seule application sur votre téléphone vers une version bêta peut suffire à le résoudre.

Comment installer la version bêta de Carrier Services

Ce correctif (via Reddit) ne prend que quelques minutes à mettre en œuvre, et bien qu’il ne soit pas garanti de fonctionner, de nombreux utilisateurs de Reddit ont réussi à se reconnecter à leur opérateur. Tout ce que vous avez à faire est d’installer la dernière version bêta de l’application Carrier Services de Google.

Malheureusement, vous ne pouvez plus le faire simplement en rejoignant le programme bêta via le Play Store. Google a fermé son système d’invitation, vraisemblablement après qu’un afflux d’utilisateurs a tenté de se joindre afin, vous le savez, de résoudre un problème que l’entreprise a causé en premier lieu. Aussi frustrant que cela puisse être, vous n’êtes pas totalement malchanceux. Vous aurez juste besoin d’installer l’APK bêta à partir d’APK Mirror, plutôt que via le Play Store lui-même.

Pour commencer, téléchargez cet APK sur votre Pixel en suivant le lien, puis en sélectionnant l’icône de téléchargement parmi les fichiers disponibles. Une fois enregistré sur votre téléphone, ouvrez le lien directement depuis Chrome ou recherchez-le dans votre dossier de téléchargements. Si vous y êtes invité, vous devrez peut-être accorder l’accès à Android pour installer des applications provenant de sources inconnues. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver ce paramètre après avoir installé cette mise à jour, bien que cela dépende vraiment de vous. Beaucoup de nos lecteurs ont probablement déjà activé cette option sur leur téléphone, il se peut donc qu’elle ne s’applique pas du tout à vous.

Une fois que vous avez mis à jour les services de l’opérateur, il peut être utile de suivre quelques étapes supplémentaires pour garantir les meilleures performances possibles. Ouvrez le menu des paramètres de votre Pixel, sélectionnez les applications, puis recherchez les services de l’opérateur. Forcez l’arrêt de l’application, puis accédez au stockage pour effacer vos données. Enfin, pour faire bonne mesure, redémarrez votre téléphone.

Et c’est tout! Cette méthode devrait restaurer la capacité de votre téléphone à se connecter à votre réseau mobile et, si les commentaires sur le fil Reddit d’origine sont corrects, peut-être même améliorée par rapport au lancement de l’appareil.

D’autres solutions

Selon 9to5Google, certains utilisateurs de Pixel 6 qui ont soumis des rapports de bogues concernant leur expérience de mise à jour après décembre ont été invités à soumettre leurs codes IMEI pour recevoir un correctif logiciel en cours de test. Une fois mise à jour, la version des paramètres de leur opérateur est passée de 48 à 49, en date du 20 décembre 2021. Si vous souhaitez envoyer des commentaires à Google, vous recevrez peut-être une invitation à essayer ce logiciel. Cependant, au moins deux utilisateurs n’ont pas vu les résultats de ce correctif. C’est une méthode différente pour corriger les paramètres de l’opérateur que via la version bêta de l’application disponible ci-dessus, il peut donc valoir la peine d’essayer les deux.

Pendant ce temps, il est possible que Google rétablisse éventuellement la possibilité de rejoindre le programme bêta pour les services d’opérateur avant qu’une mise à jour officielle ne soit déployée. Si cela se produit, voici comment vous pouvez vous joindre. Commencez par ouvrir le Play Store sur votre téléphone et tapez Carrier Services dans la barre de recherche en haut de la page. Sélectionnez l’application dans la liste, puis recherchez la section « Rejoindre la version bêta » en bas de cette page. Appuyez sur « Rejoindre », puis confirmez votre décision dans le message contextuel. Le Play Store vous informera que le processus d’inscription se déroule en arrière-plan, alors attendez quelques minutes qu’il se termine.

Ensuite, vous devez mettre à jour l’application. Bien que le Play Store ajoute automatiquement le correctif à votre file d’attente une fois qu’il est prêt, j’ai trouvé que le fermer et le rouvrir accélère le processus. Retournez à la page Carrier Services et appuyez sur le bouton vert « Mettre à jour » pour terminer l’installation de l’application.

Une fois installé, suivez les étapes ci-dessus pour effacer les données de l’application et redémarrer votre téléphone.

Avec un peu de chance, ce correctif logiciel arrivera sur les appareils Pixel 6 dans un proche avenir, donnant aux utilisateurs un accès plus large à un correctif sans avoir à sauter à travers un tas de cerceaux. Cependant, avec les vacances qui approchent à grands pas, cette solution rapide est un excellent moyen de remettre votre téléphone à son fonctionnement habituel.

Google déploie actuellement un correctif pour sélectionner les utilisateurs qui ont soumis des rapports de bogues concernant leurs expériences avec une couverture cellulaire réduite. Nous avons mis à jour cet article pour inclure ces informations.

