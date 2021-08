Comment résoudre les problèmes de durée de vie de la batterie du MacBook Pro

Pour beaucoup de gens, le meilleur Mac qu’ils puissent obtenir est l’un des fantastiques MacBook Pro qu’Apple propose actuellement dans sa gamme. Peu importe ce dont vous avez besoin, qu’il s’agisse d’un écran de 13 ou 16 pouces, d’un SoC Intel ou M1, il existe un MacBook Pro pour vous. En plus de ces excellents composants internes, vous obtenez de magnifiques écrans Retina, plusieurs ports USB-C/Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4, un stockage SSD incroyablement rapide, de jolis claviers magiques à commutateur en ciseaux et peut-être même une barre tactile.

Selon que vous optez pour un modèle Intel ou le nouveau MacBook Pro M1 13 pouces, vous devriez obtenir entre 10 et 17 heures d’autonomie. Mais et si vous ne l’êtes pas ? Heureusement, il existe quelques solutions rapides pour réparer la durée de vie de la batterie du MacBook Pro, et cela s’applique également au MacBook Air et à d’autres modèles.

Remarque : les estimations de la durée de vie de la batterie d’Apple sont basées sur une luminosité réduite et une charge Internet légère, comme la navigation sur le Web ou la consultation de courriers électroniques. Si vous avez l’écran à 100 pour cent, téléchargez des concerts dans une zone où le Wi-Fi est médiocre et transcodez la vidéo pendant que vous le faites, la durée de vie de votre batterie sera considérablement inférieure. Cet article se concentre sur ce qu’il faut faire lorsque la bonne autonomie de la batterie se détériore.

Correction de la durée de vie de la batterie du MacBook Pro :

Éloignez-vous

En plus de nombreux processus en cours d’exécution lorsque vous configurez un nouveau Mac, vous l’utiliserez probablement aussi beaucoup. C’est votre nouveau jouet, après tout ! Vous voulez voir à quoi ressemble le monde sur ce large écran couleur, à quel point il est facile d’autoriser avec Touch ID et combien d’applications vous pouvez essayer sur la barre tactile.

Mais cela signifie également que l’écran peut rester allumé plus longtemps que la normale et que le Wi-Fi et d’autres systèmes peuvent également être utilisés de manière anormalement élevée.

En d’autres termes, si votre batterie semble durer deux fois moins longtemps, la première étape pour la réparer consiste à déterminer si vous l’utilisez deux fois plus.

Alors, notez la durée de vie de la batterie qu’il vous reste. Ensuite, marchez pendant 20 à 40 minutes. À votre retour, notez la durée de vie de la batterie qu’il vous reste. S’il n’y a pas de grand changement pendant que votre MacBook Pro est en veille, tout va bien et la durée de vie de votre batterie reviendra à la normale lorsque votre utilisation redeviendra normale – vous savez, une fois que le facteur de nouveauté se sera dissipé.

Si votre MacBook continuait à se vider et à se vider rapidement, même lorsque vous ne l’utilisiez pas, continuez à lire pour découvrir d’autres moyens de réparer la durée de vie de la batterie du MacBook Pro.

Redémarrage

Les propriétaires de Mac adorent faire « redémarrer Windows ! » blagues, mais la vérité est que chaque système informatique peut parfois utiliser un bon coup de pied rapide dans les bits. Qu’il tue un processus malveillant ou qu’il donne simplement un bon départ aux mauvaises applications, le redémarrage peut souvent être une solution simple à un problème complexe.

Clique sur le Bouton de menu Pomme dans le coin supérieur gauche de votre écran.

Cliquez sur Redémarrage….

Source : iMore Cliquez sur le Redémarrage dans le menu contextuel pour confirmer.

Après cela, la fenêtre contextuelle commence un compte à rebours à partir de 60 secondes, donc si vous sélectionnez Redémarrer et partez, l’ordinateur terminera sa tâche. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Redémarrer immédiatement pour terminer le compte à rebours et redémarrer la machine.

Une fois votre MacBook Pro redémarré, répétez les étapes précédentes et voyez si la décharge de la batterie est revenue à la normale. Sinon, continuez à lire pour plus de correctifs sur la durée de vie de la batterie du MacBook Pro.

Les versions plus récentes du système d’exploitation Mac, comme macOS Big Sur et le prochain macOS Monterey, et les applications sont souvent mieux optimisées pour le matériel de la génération actuelle. Bien sûr, des régressions se produisent, mais pour la plupart, s’assurer que vous utilisez le dernier et le meilleur macOS et les versions les plus récentes de Final Cut Pro, Photoshop, Office et d’autres applications lourdes vous aideront à obtenir la meilleure batterie vie possible.

Voici comment vérifier les mises à jour d’applications dans le Mac App Store :

Lancer le Magasin d’applications depuis le Dock ou le Finder.

Cliquez sur Mises à jour dans le menu du panneau latéral.

Cliquez sur Mettre à jour à côté de chaque application que vous souhaitez mettre à jour, ou cliquez sur Tout mettre à jour.

Source : iMore Saisissez votre Mot de passe de l’identifiant Apple si vous y êtes invité.

Pour mettre à jour des applications non Mac App Store, vous pouvez généralement accéder à la barre de menus et rechercher Vérifier les mises à jour dans le menu de l’application ou dans la section du menu d’aide.

Si vous pensez qu’une version plus récente est pire sur la batterie de votre MacBook Pro qu’une version précédente, consultez les forums, les réseaux sociaux et demandez autour de vous. Si vous trouvez un consensus, envisagez de suspendre la mise à niveau ou de revenir temporairement en arrière jusqu’à ce que la nouvelle version récupère sa batterie.

Vérifier l’utilisation

Apple a inventé le concept de « battery shaming » sur le Mac afin de nous montrer quelles applications consommaient beaucoup d’énergie et d’encourager les développeurs de ces applications à les réparer. Oui, même lorsque ce développeur est Apple.

Clique sur le Batterie à droite de la barre de menus de votre Mac.

Cliquez sur le nom d’une application pour inspecter sa consommation d’énergie.

Parfois, il peut y avoir une raison légitime pour qu’une application consomme beaucoup d’énergie. Par exemple, si vous transcodez ou effectuez le rendu de la vidéo, ou si vous avez un nombre idiot d’onglets ouverts avec des scripts et des films en cours de lecture dans le navigateur, alors oui, attendez-vous à un peu de décharge sur votre batterie.

D’autres fois, il n’y en a pas (en vous regardant Chrome et Slack!) Lorsque c’est le cas, quitter les applications (même supprimer les onglets que vous n’utilisez pas actuellement) peut radicalement améliorer la durée de vie de la batterie du MacBook Pro, alors essayez-le.

Exécuter des applications natives

Safari est meilleur sur la durée de vie de la batterie que Chrome car Apple ne fait que Safari pour macOS et peut le coder pour être aussi efficace que possible. Cela est particulièrement vrai pour les Mac M1, qui ont quatre cœurs sur huit dédiés à l’efficacité énergétique (les quatre autres sont destinés aux performances). Chrome est multiplateforme et est devenu presque semblable à Internet Explorer dans son désir de faire du navigateur une plate-forme.

Certains tests ont montré que la désactivation de Chrome peut vous faire gagner jusqu’à une heure d’autonomie, ce qui est assez important. Donc, si vous n’avez pas besoin de quelque chose qui est uniquement Chrome, envisagez d’exécuter Safari. Envisagez même d’exécuter Safari pour une navigation normale et Chrome uniquement lorsque vous en avez besoin pour un travail intensif sur Google – c’est ce que je fais.

De même, Slack consomme actuellement beaucoup de batteries. Parce que, comme toutes les applications basées sur Electron, il ne s’agit en réalité que d’une instance Chrome dans un wrapper Slack. C’est plus difficile à changer car vous devez être là où se trouvent votre équipe et vos amis, mais vous pouvez l’arrêter ou le vérifier uniquement sur votre téléphone ou votre tablette lorsque la batterie de votre MacBook Pro est faible.

Il en va de même pour d’autres applications comme Final Cut Pro X vs Premiere ou une application native comme Acorn ou Pixelmator vs Photoshop. Même si vous ne les gardez que comme une alternative légère, ils peuvent vous aider à la rigueur. L’utilisation d’applications natives est l’un des meilleurs moyens de réparer la durée de vie de la batterie du MacBook Pro.

Prolongez la durée de vie de votre batterie

Si vous êtes bloqué sans électricité pendant une période prolongée et que vous avez vraiment besoin d’extraire chaque once de jus de votre MacBook Pro, voici quelques autres astuces que vous pouvez essayer.

Baissez la luminosité de l’écran. Désactivez le Wi-Fi si vous n’avez pas besoin d’être en ligne. Utilisez des écouteurs au lieu des haut-parleurs si vous devez écouter de l’audio ou de la musique. Allumer Commutation graphique automatique, Mettez les disques durs en veille lorsque cela est possible, et Réveil pour l’accès au réseau Wi-Fi options sous le Économie d’énergie section dans Préférences de système. Éteindre Activer Power Nap sur batterie pour empêcher le MacBook Pro de rechercher périodiquement de nouveaux e-mails, calendriers et autres mises à jour iCloud. Celui-ci se trouve également sous Économie d’énergie dans Préférences de système.

Un autre bon moyen d’économiser la batterie est de quitter les applications qui s’exécutent en arrière-plan. Vous pouvez vérifier ce qui fonctionne actuellement sur votre Mac en lançant Moniteur d’activité (Applications > Utilitaires > Moniteur d’activité) et en fermant tous les processus inutiles. Vous serez peut-être surpris de voir combien de choses s’exécutent en arrière-plan sur votre Mac.

Vous pouvez également obtenir l’une des meilleures batteries et banques d’alimentation USB-C. Grâce à l’USB-C sur les MacBooks, ils ne sont plus uniquement destinés aux téléphones ou aux tablettes.

Contactez Apple

De temps en temps, vous rencontrez un problème que vous ne pouvez tout simplement pas résoudre. Comme tout appareil électronique, parfois les choses tournent mal. Si vous avez AppleCare, vous devez absolument contacter le support Apple et prendre rendez-vous au Genius Bar pour vous soulager du problème. Si vous n’habitez pas à proximité d’un Apple Store, vous pouvez appeler le 1-800-MY-APPLE afin d’organiser une réparation par la poste.

Si vous n’avez pas AppleCare et que vous n’êtes plus sous garantie, vous devriez quand même essayer de l’apporter à Apple pour voir s’ils peuvent y jeter un coup d’œil, mais soyez prêt à payer pour quelque chose comme un remplacement de batterie si nécessaire. Vous pouvez également essayer un revendeur tiers agréé pour la réparation.

Veuillez noter qu’en raison de la situation actuelle du COVID-19, votre Apple Store le plus proche peut ne pas être ouvert pour le moment. Vous voudrez vérifier pour vous assurer qu’il est à nouveau ouvert avant de faire un voyage là-bas.

Vos conseils pour réparer l’autonomie de la batterie du MacBook Pro ?

Si l’un de ces conseils d’économie d’énergie a fonctionné pour vous, faites-le moi savoir ! Si vous avez des astuces, faites-le moi savoir aussi ! Et si vous rencontrez des problèmes de batterie avec votre iPhone et iPad, ou même votre Apple Watch, assurez-vous de consulter nos guides de dépannage pour ceux qui y sont.

