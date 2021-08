Comment résoudre les problèmes de migration Plex dans Synology DSM 7.0

in

La mise à jour DSM 7.0 apporte de nombreux changements intéressants, notamment de nouvelles fonctionnalités et une meilleure sécurité. L’un des changements axés sur la sécurité est la façon dont le système gère les privilèges root ; Synology interdit désormais aux services tels que Plex Media Server et d’autres packages d’obtenir des privilèges root et impose des restrictions sur l’accès au système de fichiers.

Bien qu’il s’agisse d’une décision bienvenue, les changements de sécurité ont entraîné des problèmes avec les installations Plex. Par conséquent, lorsque vous passez de DSM 6.2 à DSM 7.0, vous verrez un message pour réparer votre installation Plex et migrer les données. Cela est assez simple et vous devrez attribuer manuellement des autorisations pour que Plex puisse voir votre bibliothèque multimédia et s’exécuter en arrière-plan.

L’utilisation de Plex comme serveur multimédia centralisé est l’un des meilleurs cas d’utilisation du NAS ; J’ai décrit le meilleur NAS pour Plex pour tirer le meilleur parti de la diffusion de votre bibliothèque multimédia sur vos appareils connectés. Si vous êtes passé à DSM 7.0 et que vous rencontrez des problèmes avec votre installation Plex, voici ce que vous devez savoir.

Comment télécharger et installer Plex pour Synology DSM 7.0

Si vous avez déjà installé Plex dans DSM 6.2 et mis à niveau vers DSM 7.0, vous devriez voir une note dans le Centre de packages pour corriger le package. Le package Plex par défaut répertorié dans le Centre de packages est un ancien client bêta et n’a pas été mis à jour depuis un certain temps maintenant, avec la version 1.21.0-3744.

Au lieu d’utiliser cette version, vous devrez effectuer une installation manuelle du dernier client Plex axé sur DSM 7.0 en téléchargeant la version directement à partir du site Web de Plex. Avant de le faire, désinstallez la version actuelle de Plex – mais assurez-vous de sélectionner le Désinstaller uniquement option. Cela désinstallera le package Plex mais conservera tous les fichiers de métadonnées nécessaires une fois le service réinstallé.

La dernière version de Plex est 1.24.0.4930-7000 et comporte de nombreuses modifications ciblées sur DSM 7.0. Voici comment vous pouvez télécharger et installer le package sur votre NAS.

Comment télécharger Plex pour DSM 7.0

Aller à Page de téléchargement de Plex. Sélectionner Synologie (DSM 7) dans le menu déroulant.

Sélectionner Choisissez le forfait pour télécharger la version appropriée pour votre NAS. Pour la plupart des utilisateurs, ce sera Intel 64 bits.

Source : Android Central

Comment installer manuellement Plex dans DSM 7.0

Une fois le téléchargement du package DSM 7.0 Plex terminé, voici comment installer manuellement le package :

Aller à Centre de paquets.

Sélectionner Installation manuelle sur la droite.

Source : Android Central

Frappé Parcourir pour localiser la version Plex que vous avez téléchargée précédemment. Après avoir sélectionné le fichier, appuyez sur Prochain continuer.

Source : Android Central

Frappé Se mettre d’accord dans la boîte de dialogue pour poursuivre l’installation.

Source : Android Central

Sélectionner Installation normale. Cela garantit que votre ancienne structure de bibliothèque et vos métadonnées sont conservées.

Source : Android Central

Choisissez l’emplacement des journaux de Plex. Le laisser à Utiliser le stockage interne du PMS est recommandé.

Source : Android Central

Frappé Prochain à nouveau pour continuer l’installation.

Source : Android Central

Sélectionner Terminé pour installer Plex.

Source : Android Central

Vérifier l’installation en vous rendant dans le Centre de packages et en notant le numéro de build.

Source : Android Central

Pendant que nous avons installé Plex, il ne migre pas les données immédiatement. Cette installation est juste pour créer l’utilisateur PlexMediaServer, et nous devrons maintenant attribuer des autorisations à cet utilisateur. Si vous ne le faites pas, Plex n’aura pas accès à votre médiathèque et vous ne verrez aucun dossier sur votre serveur.

Comment résoudre les problèmes de migration Plex dans Synology DSM 7.0

Avant de commencer, vous devrez modifier le délai de déconnexion pour DSM 7.0. La migration de Plex prend généralement environ une heure – c’est plus long pour les grandes bibliothèques – donc pour vous assurer que votre compte utilisateur n’est pas verrouillé hors de la session, vous devrez modifier le paramètre. Aller à Panneau de commande, puis le Sécurité menu, et dans la première section avec le minuterie de déconnexion (minutes) champ, entrez 50000 et frappe Appliquer. Vous pouvez toujours changer cela une fois que vous avez terminé l’installation.

Tous les problèmes avec Plex dans DSM 7.0 se résument aux autorisations, alors assurez-vous de suivre attentivement ces instructions. Voici comment attribuer les autorisations nécessaires à Plex dans DSM 7.0 :

Aller à Panneau de commande.

Sélectionner Dossier partagé, choisir Plex, et appuyez sur le Éditer bouton.

Source : Android Central

Dans cette fenêtre, accédez au Autorisations languette.

Source : Android Central

Dans le menu déroulant, sélectionnez Utilisateur interne du système pour voir le PlexMediaServer utilisateur. Par défaut, ce compte utilisateur n’aura pas accès. Nous devrons changer cela. Sélectionnez le Personnalisé case à cocher pour commencer.

Source : Android Central

Vous verrez maintenant une nouvelle fenêtre d’autorisations. Cocher toutes les autorisations dans cette boîte de dialogue et appuyez sur Terminé pour faire les changements.

Source : Android Central

Dans le Modifier le dossier partagé boîte de dialogue, vous devriez maintenant voir que le PlexMediaServer a Controle total. Dans cette boîte de dialogue, cochez la case du paramètre Appliquer à ce dossier, sous-dossiers et fichiers.

Source : Android Central Une fois cela fait, appuyez sur sauvegarder pour faire les changements.

Maintenant, nous pouvons commencer la migration proprement dite. Pour ce faire, nous devrons désinstaller le package Plex que nous avons téléchargé précédemment. Aller à Centre de paquets, sélectionnez le installée onglet, appuyez sur Serveur multimédia Plex, et choisissez Désinstaller dans le menu déroulant. Lors de la désinstallation, assurez-vous de sélectionner le Désinstaller uniquement option. Cela garantira que le package est supprimé, mais l’utilisateur PlexMediaServer sera intact avec toutes les autorisations.

L’installation précédente de Plex a été effectuée pour que le PlexMediaServer puisse être créé et que nous puissions attribuer à l’utilisateur les autorisations nécessaires. Comme nous l’avons fait, nous devrons réinstaller Plex afin que les données puissent être migrées vers le serveur.

Suivez les étapes décrites ci-dessus pour installer manuellement Plex afin de réinstaller le package. Cette fois, vous verrez une icône en rotation à côté du Installation un message:

Cela signifie que Plex migre les données et, en fonction de la taille de votre bibliothèque multimédia, cela peut prendre une heure ou plus. Selon la documentation officielle de Plex, il faut environ une minute pour migrer tous les 1000 éléments indexés par Plex, vous pouvez donc l’utiliser comme une estimation approximative du temps que cela prendra.

Je n’ai eu aucun problème avec mon installation Plex après être passé à DSM 7.0 sur mon DiskStation DS1019+, et tout ce que j’avais à faire était d’attribuer les autorisations à l’utilisateur PlexMediaServer. Mais je voulais utiliser la version de Plex axée sur DSM 7.0 sur le DS1520+, alors j’ai suivi les étapes décrites ci-dessus et j’ai pu migrer la bibliothèque sans aucun problème.

Comme vous réinstallez essentiellement Plex, vous devrez à nouveau réclamer le serveur avant de pouvoir commencer à l’utiliser. Heureusement, votre structure de dossiers restera intacte, vous n’avez donc pas à vous soucier de catégoriser à nouveau votre bibliothèque multimédia. Les modifications apportées à DSM 7.0 ont entraîné des changements dans le fonctionnement du package Plex, mais le serveur multimédia lui-même fonctionne aussi bien qu’avant.

