Comment résoudre tous les problèmes avec Windows 10 en seulement 30 minutes | La technologie

Beaucoup de problèmes de fenêtres ils peuvent être facilement résolus avec une mise à jour qui corrige les bogues, ou en installant des pilotes ou en modifiant certaines choses dans la configuration.

Mais il y a des moments où quelque chose se brise, et nous ne savons pas ce que c’est. Windows ne peut pas le réparer tout seul et l’erreur persiste.

Presque toujours, la seule solution est réinstaller le système, mais cela implique de supprimer tout le contenu, et de devoir réinstaller les applications une par une. Un processus ennuyeux et fastidieux qui peut prendre des heures.

Existe-t-il une solution moins traumatisante ? Heureusement, c’est le cas. En une demi-heure et en une seule intervention, nous pouvons résoudre la plupart des problèmes obscurs de Windows 10.

Ce n’est pas infaillible, mais c’est très efficace. C’est une astuce peu connue que révèlent des sites Web comme Tom’s Hardware. Nous vous expliquons comment l’utiliser.

Vous pouvez donc réparer Windows 10 en une demi-heure :

Installation lors de l’installation Faire des copies de vos données Création d’un ISO Windows 10 Montage ISO Windows 10 Installation ISO Windows 10 Démonter le DVD virtuel

Installation lors de l’installation

Est solution magique aux problèmes de Windows c’est peu orthodoxe, mais ça marche. De quoi il s’agit en fin de compte.

En gros, il se compose de… installer Windows 10 sur Windows 10. Autrement dit, sans rien supprimer ni désinstaller, nous réinstallons Windows 10.

Cette astuce permet d’obtenir une version impeccable du système sans avoir à réinstaller des applications ou des données.

C’est ainsi qu’on y parvient résoudre un pourcentage très élevé d’erreurs Windows, notamment tout ce qui concerne la suppression de fichiers, les changements de configuration, les incompatibilités, etc. Et le meilleur de tout c’est que cela prend à peine une demi-heure. Beaucoup moins, avec un ordinateur rapide.

Faites des copies de vos données

Cette méthode de réparation de Windows 10 ne touche pas les données personnelles ou les programmes, donc tout devrait être le même qu’avant.

Mais chaque fois que vous jouez avec Windows 10, il y a un risque de perte de données, donc comme toujours dans ces cas, il est fortement recommandé de sauvegarder vos données critiques sur un disque dur externe, afin de ne pas les perdre.

Création d’une ISO Windows 10

Windows vous permet uniquement de réinstaller Windows 10 en effaçant tous les paramètres et personnalisations, donc nous devrons tout faire en mode manuel. Heureusement, c’est simple.

Tout d’abord est télécharger une version ISO de Windows 10, c’est-à-dire compressé dans un fichier, puis nous l’installerons sur le Windows actuel.

La première chose que nous devons faire est d’aller sur le site Web officiel de téléchargement de Windows 10 et de cliquer sur Télécharger l’outil maintenant. Rappelez-vous, ne cliquez pas sur Mettre à jour, mais sur Téléchargez l’outil maintenant:

Vous obtiendrez un fichier appelé MediaCreationTool.exe. Il porte généralement le nom de la dernière version de Windows 10, ce sera donc quelque chose comme MediaCreationTool21H1.exe.

Double-cliquez sur ce fichier pour le démarrer. Acceptez la licence et laissez-moi faire quelques préparatifs.

Il vous offrira la possibilité de passer à Windows 10, ou de créer un support d’installation sur une clé USB ou un DVD pour l’installer sur un autre PC. Vous devez choisir la deuxième option :

Ensuite, il vous demandera la langue et la version de Windows 10 que vous souhaitez (32 ou 64 bits). Par défaut, il utilise votre Windows actuel, ce qui est exactement ce que nous voulons, donc nous ne touchons à rien.

Nous cliquons sur Suivant, et il nous demande un moyen de télécharger Windows 10. Nous choisissons l’option ISO:

Ne vous inquiétez pas même s’il est dit que plus tard, nous devrons graver le fichier ISO sur un disque DVD. Ce n’est pas nécessaire.

Cliquez sur Suivant, et nous allons télécharger un fichier appelé WINDOWS.ISO. Le processus prendra un certain temps car en plus du téléchargement, Windows effectue une série de contrôles de sécurité, pour empêcher les logiciels malveillants de se faufiler dans le processus, si vous en avez sur votre PC.

Une fois le téléchargement terminé, il vous indiquera où il a été enregistré. Appuyez sur le bouton Terminer pour fermer le processus :

Montage de Windows 10 ISO

Nous allons dans ce dossier et recherchons le fichier WINDOWS.ISO, qui occupera environ 5 Go.

Comme nous l’avons dit au début, avant d’installer faire une sauvegarde de vos données critiques, et déconnectez les périphériques ou disques externes qui pourraient interrompre l’installation.

Un fichier ISO contient une structure fixe de fichiers et de dossiers, qui ne peut pas (et ne doit pas) être modifié. C’est pourquoi ils sont enregistrés sur des CD ou des DVD, car une fois enregistrés, ils ne peuvent pas être modifiés.

Mais cette étape n’est pas nécessaire : peu de personnes possèdent déjà un enregistreur DVD à la maison.

Ce que nous allons faire, c’est ce qu’on appelle familièrement monter le fichier ISO, c’est-à-dire, créer un DVD virtuel. Faites la même chose que si nous enregistrions les dossiers et fichiers sur un disque physique, mais nous le sauvegardons sur un disque dur conventionnel.

C’est aussi simple que clic droit sur le fichier WINDOWS.ISO, et dans le menu qui apparaît choisissez l’option Monter:

Quand c’est fait, allons sur Ordinateur ou Explorateur de fichiers, et nous verrons un nouveau lecteur de DVD virtuel, contenant une copie non corrompue de Windows 10:

Installation ISO de Windows 10

La dernière étape consiste à installez ce Windows 10 étincelant sur notre système endommagé, ce qui donne des erreurs.

Nous entrons dans ce lecteur de DVD virtuel, et nous double-cliquons sur le fichier Setup.exe, pour démarrer la surinstallation :

Une installation standard de Windows 10 démarrera, mais elle n’effacera pas vos données, vos applications ou la plupart des paramètres Windows.

Avec l’avantage que corrigera la plupart des erreurs de Windows 10 qui ont à voir avec des défaillances du système ou du pilote.

Et si cela ne résout pas le problème, à moins que vous ne sachiez déjà que ce n’est pas la faute de Windows…

Démontage du DVD virtuel

La dernière étape est démonter le DVD virtuel que nous avions créé pour l’installation.

Dans l’explorateur de fichiers, nous recherchons le lecteur de DVD, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Éjecter :

Maintenant nous pouvons supprimer le fichier WINDOWS.ISO, car il ne nous sert plus. Ne vaut pas la peine d’être sauvé.

Si des problèmes réapparaissent, il est préférable de télécharger la dernière version, qui sera à jour.

L’ensemble du processus peut prendre entre 15 minutes et une demi-heure. Pas mal si vous obtenez résoudre la plupart des problèmes de Windows 10!