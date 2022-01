Comment respecter vos résolutions du Nouvel An en 2022 – et pourquoi elles échouent souvent

Quelles sont vos résolutions du nouvel an ? Pouvez-vous les faire durer? (Photo : ./Metro.co.uk)

La nouvelle année est là! Réjouissons-nous, ayons espoir et déclarons avec optimisme qu’en 2022, nous deviendrons les meilleures versions de nous-mêmes.

Un élément clé de cette position grandiose est, bien sûr, la tradition des résolutions du Nouvel An.

Mais comme vous l’aurez appris l’année dernière (et l’année d’avant, et l’année d’avant), ces vœux annuels ont la mauvaise habitude de tomber à l’eau en février.

Pourquoi les résolutions du Nouvel An sont-elles si susceptibles d’échouer ?

Où allons-nous mal?

Pouvons-nous réellement tenir nos promesses ? Comment?

Nous avons demandé aux experts de répondre à ces questions clés, dans le cadre de notre série régulière Better Living. Voici ce qu’ils ont dit.

Pourquoi est-il si difficile de tenir les résolutions du Nouvel An ?

« En fin de compte, les résolutions du Nouvel An concernent le changement, plus précisément le changement de comportement », Taslim Tharani, psychologue, coach et fondateur de Thriving Together.

«Ce que nous savons grâce à des décennies de recherche psychologique, c’est que le changement de comportement est en fait incroyablement difficile et avant de le savoir, nous sommes de retour à nos manières d’être habituelles et par défaut.

« Il y a beaucoup de raisons psychologiques pour lesquelles le changement de comportement est si difficile et donc pourquoi nous avons du mal à respecter les résolutions du Nouvel An… »

Raisons pour lesquelles nous avons du mal à respecter les résolutions du Nouvel An :

Taslim décompose certaines raisons psychologiques courantes pour lesquelles les résolutions échouent :

Beaucoup d’entre nous identifient nos résolutions du nouvel an fondées sur des choses qui provoquent la peur, la honte, le regret ou la culpabilité. Par exemple, perdre du poids, arrêter de fumer ou faire plus d’exercice. La recherche montre que la motivation via les émotions négatives est généralement la moins efficace pour adopter de nouveaux comportements/habitudes. Nous nous concentrons sur gratification instantanée et vouloir se sentir bien dans l’instant. Les résolutions entraînent souvent un changement ou un impact positif dans le futur plutôt que dans le présent et nous souhaitons généralement vivre des émotions agréables dans le « maintenant » plutôt que dans six mois.

On essaie d’en faire trop. Le changement nécessite des ressources et la recherche et la théorie suggèrent que ces ressources sont limitées. Nous essayons souvent d’en faire trop d’un seul coup, sans réaliser que l’apprentissage de nouvelles choses ou le changement de comportement nécessitent des ressources et nous ne parvenons pas à gérer nos propres ressources (motivation, attention, énergie, volonté) efficacement. Cela nous amène à lutter, à « échouer » et à abandonner trop tôt.

Nous pensons trop grand. Souvent, nous ne nous concentrons pas assez sur les processus et décomposons notre résolution en étapes réalisables plus petites. La théorie de l’établissement d’objectifs (Locke & Latham 2002) et les recherches ultérieures nous montrent qu’un petit comportement cohérent est ce qui entraîne un grand changement – nous voulons le grand changement mais ne parvenons pas à identifier comment nous allons y arriver.

Si vos résolutions sont tombées quelques jours dans la nouvelle année, ce n’est pas un échec personnel ou un signe que vous n’essayez tout simplement pas assez.

Tout type de changement est difficile.

« Les résolutions échouent souvent, non pas par manque de volonté, mais plutôt parce que le changement est complexe et qu’il se produit lorsque nous sommes pleinement motivés par nos propres objectifs et souhaits réels, et non par des objectifs qui nous sont imposés », explique la psychologue Natasha Tiwari. « Le 1er janvier a une grande signification culturelle, mais cela ne correspond pas nécessairement toujours à notre rythme, nos cycles et nos objectifs personnels. »

Comment tenir ses résolutions du Nouvel An en 2022

C’est donc un voyage difficile qui nous attend. Avons-nous un espoir? Ou devons-nous simplement abandonner maintenant?

Il s’avère qu’il existe des techniques que vous pouvez essayer pour rendre vos résolutions un peu plus réalisables.

Rendez vos résolutions positives et non négatives

« Lorsque vous rédigez vos résolutions, présentez-les comme quelque chose vers lequel vous vous dirigez, plutôt que de vous en éloigner », explique Taslim. « La recherche suggère que les résolutions encadrées avec une « orientation d’approche » (se déplaçant vers un état souhaité) ont beaucoup plus de chances d’être durables que les résolutions encadrées dans une «orientation d’évitement» (s’éloignant d’un état indésirable). »

Concrètement, cela recadre une résolution comme « Je veux arrêter toute malbouffe » en tant que « Je veux cuisiner plus de repas à la maison ».

Pensez à l’abondance et à l’augmentation, plutôt qu’à la restriction.

Lâchez la peur (Photo: .)

Proposez des tâches à court terme pour atteindre votre objectif à long terme

Il n’y a rien de mal à rêver grand, mais comment allez-vous réaliser cet objectif ?

Disons que votre résolution cette année est d’écrire un livre. Quelle petite chose au jour le jour pouvez-vous vous engager à faire pour en faire une réalité ? Et si vous écriviez 500 mots par jour ?

Ou peut-être que vous dites que vous voulez être en forme et en bonne santé d’ici 2023. Faites-en votre grande résolution, bien sûr, mais ayez aussi des ramifications plus petites – quelque chose comme « Je bougerai mon corps tous les jours » ou « J’irai au gymnase trois fois par semaine’.

Réfléchissez au « pourquoi »

Taslim vous encourage à demander : « Vos résolutions viennent-elles de pressions sociétales ou de « devraient » ou proviennent-elles d’un désir ou d’un désir interne ? »

« Identifier votre » pourquoi « vous aidera à vous démêler des résolutions qui sont importantes pour vous et de ce que vous voulez dans la vie par rapport à ce que vous pensez que vous devriez faire », dit-elle.

« La recherche montre que lorsque nous connectons nos objectifs à nos valeurs, nous avons beaucoup plus de chances d’obtenir de meilleurs résultats que ceux qui se contentent d’énoncer leurs objectifs.

« C’est parce que les valeurs puisent dans notre motivation intrinsèque et même lorsque les choses se compliquent, nous trouverons probablement un moyen de nous remettre sur les rails. Nous sommes également plus disposés à éprouver de l’inconfort, des défis et des échecs si nous comprenons clairement notre « pourquoi » et donc plus capables de trouver des voies alternatives pour atteindre nos objectifs. »

Élaborer un plan précis, exploitable et mesurable

Avez-vous déjà entendu parler d’un objectif SMART ? Il s’agit d’une ambition spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et urgente.

Faire un plan est un élément clé pour garantir que vos résolutions sont SMART.

Taslim appelle cela le « pouvoir de passage », pour aller de pair avec la volonté. Quelle est la voie pour atteindre votre objectif?

Elle recommande :

Divisez l’objectif en petites étapes réalistes et réalisables. Explorez différentes manières d’atteindre l’objectif. Quelles sont vos options ? Identifiez les obstacles qui pourraient vous gêner et les ressources dont vous disposez pour les surmonter Identifiez le soutien dont vous avez besoin Identifiez la manière dont vous vous tiendrez responsable

Divisez votre résolution en petits morceaux quotidiens (Photo : ./Metro.co.uk)

Être réaliste

Vos attentes sont-elles un peu trop élevées ?

C’est bien de se dépasser et de viser grand, mais assurez-vous de ne pas vous exposer à la déception.

Taslim déclare : « Il est important que nous explorions ce qui est réaliste pour nous dans nos propres contextes.

« Il est peu probable que nous nous en tenions à quoi que ce soit si nous nous sentons dépassés ou si ce n’est pas durable. »

Faites de votre résolution quelque chose que vous voulez vraiment et honnêtement

Cela ne signifie pas quelque chose que vous pensez devoir vouloir.

La coach de vie Nicole Barton a déclaré: “ Le plus grand défi pour nos résolutions du Nouvel An est qu’elles suscitent généralement toutes sortes de peurs et de croyances inconscientes concernant notre propre pouvoir qui nous font douter de notre capacité à créer les vies magiques que nos cœurs désirent vraiment.

« Ce qui est nécessaire pour que les résolutions du Nouvel An fonctionnent, c’est de faire le travail pour nous libérer de la peur et nous permettre de suivre notre cœur. »

Soyez à l’aise avec l’inconfort

Acceptez que parfois, s’en tenir à une résolution ne sera pas si amusant que ça. Souvenez-vous de votre « pourquoi », pensez au résultat et n’abandonnez pas par peur ou par malaise.

« Les êtres humains n’aiment pas les émotions inconfortables et nos pensées peuvent devenir incontrôlables et nous faire dérailler », explique Taslim.

Elle suggère d’apprendre à « être avec » le malaise et de remettre en question la façon dont nous y faisons face.

« Si l’on a tendance à manger réconfortant, peut-être que nous prenons du chocolat ou des chips ou une tasse de thé et des biscuits pour soulager notre ennui, ou pour ronger notre tristesse, ou simplement pour avoir de la compagnie », donne-t-elle en exemple. « Et si nous pouvions apprendre à « être avec » notre ennui ou le remarquer – et ainsi nous avons de l’espace pour faire un choix différent ?

«De cette façon, nous pouvons privilégier le long terme (manger sainement, perdre un demi-pierre) sur les sentiments d’ennui à court terme.

« Si nous remarquons que nous nous ennuyons, au lieu de prendre la collation malsaine la plus proche, nous pourrions alors trouver des solutions alternatives à cet ennui. »

Acceptez que parfois ce sera difficile (Photo : ./Metro.co.uk)

Parlez-en dans la réalité

Vous n’êtes pas obligé d’adhérer à la manifestation, mais cela vaut la peine d’énoncer votre résolution régulièrement, à voix haute ou par écrit.

« Créez une intention et un objectif d’une seule ligne qui représentent ce que vous voulez créer – et dites-le quotidiennement pour rester concentré », suggère Nicole.

Utilisez vos forces

Tirez parti des compétences dont vous disposez déjà pour atteindre vos objectifs.

« Lorsque nous utilisons nos forces, nous sommes plus en mesure d’apprendre de nouvelles choses, d’être plus productifs, d’avoir une meilleure qualité de vie et d’améliorer notre bien-être », note Taslim. « Trouver un moyen de lier vos forces à vos résolutions et aux actions que vous entreprenez pour atteindre vos résolutions vous permettra de continuer à vous engager dans ces actions.

«Par exemple, si votre résolution du Nouvel An consiste à bouger davantage votre corps et que votre action cohérente consiste à marcher de 30 à 40 minutes trois fois par semaine, comment pourriez-vous y apporter vos forces ? Si votre force est la connexion, pourriez-vous trouver un ami pour vous rejoindre ? Si votre force est la créativité, pourriez-vous peut-être prendre des photos de ce que vous voyez pendant votre promenade et créer quelque chose avec cela ?’

Ne te culpabilise pas

Si vous vous trompez, n’abandonnez pas votre résolution et dites que vous réessayerez l’année prochaine. Soyez gentil avec vous-même, remettez-vous sur la bonne voie et continuez à avancer.

« Ne vous en faites pas si vous manquez une journée – aimez-vous à travers cela et gardez vos croyances inconscientes que vous ne pouvez pas le faire », dit Nicole. « Vous avez ça ! »

