Comment restaurer vos applications et paramètres sur un nouveau téléphone Android

Que vous effectuiez une mise à niveau vers un nouvel appareil ou que vous réinitialisiez votre téléphone, il est incroyablement facile de restaurer vos applications et vos paramètres. Google sauvegarde automatiquement les informations telles que les contacts, les entrées de calendrier, les journaux d’appels, les SMS, les paramètres Ne pas déranger, etc. dans le cloud, vous permettant de reprendre là où vous vous étiez arrêté. Voici comment restaurer vos applications et vos paramètres lorsque vous passez à un nouveau téléphone Android.

Comment activer le service de sauvegarde Android

Avant de commencer la restauration des données, vous devez vous assurer que le service de sauvegarde est en cours d’exécution sur votre téléphone actuel. Voici comment vous pouvez commencer :

Ouvert Paramètres depuis l’écran d’accueil ou le tiroir d’applications.

Défiler vers le bas au bas de la page.

Robinet Système.

Source : Android Central Select Sauvegarde. Assurer le Sauvegarder sur Google Drive bascule est sélectionné.

Vous pourrez voir les données en cours de sauvegarde.

Source : Android Central

Maintenant que vous avez activé le service de sauvegarde Android, vos paramètres système et vos données d’application seront automatiquement enregistrés dans Drive. Lorsque vous passez à un nouveau téléphone, vous pouvez compter sur le service pour restaurer vos paramètres, applications et données associées.

Comment restaurer des applications et des paramètres sur un nouveau téléphone Android

La restauration des applications est simple et vous pourrez le faire lors de la configuration initiale. Si vous utilisez Google Now ou Pixel Launcher, l’arrière-plan de votre écran d’accueil, la disposition des icônes et des widgets, ainsi que la structure des dossiers, sont désormais enregistrés dans le cloud, ce qui vous permet de restaurer vos paramètres sur un nouveau combiné et de conserver votre domicile. mise en page de l’écran.

Sélectionnez la langue et appuyez sur le Allons-y bouton à l’écran d’accueil. Robinet Copiez vos données pour utiliser l’option de restauration.

Connectez-vous à un Réseau Wi-Fi pour commencer.

Source : Android Central Sur l’écran suivant, vous verrez toutes les options de restauration disponibles. Sélectionner Une sauvegarde à partir d’un téléphone Android si vous avez votre ancien téléphone à portée de main. Dans ce cas, nous irons avec le Une sauvegarde depuis le cloud option. Connectez-vous à votre Compte google (si vous ne l’avez pas déjà fait, configurez l’authentification à deux facteurs).

Sélectionner je suis d’accord aux conditions d’utilisation de Google pour continuer.

Source : Android Central Vous verrez un liste des options de sauvegarde. Sélectionnez celui qui vous convient pour restaurer les données. Frappé Restaurer si vous souhaitez que toutes les données et tous les paramètres de votre ancien appareil soient restaurés.

Frappé applications pour choisir les applications à installer sur votre nouvel appareil.

Source : Android Central Vos données seront restaurées en arrière-plan. En attendant, vous pouvez créer un verrouillage de l’écran et authentification biométrique. Frappé Configurer le verrouillage de l’écran pour commencer.

Choisissez un mode de déverrouillage de l’écran et ajoutez votre empreinte digitale.

Source : Android Central Vous pouvez configurer l’assistant Google une fois que vous avez terminé d’enregistrer vos empreintes digitales. Sélectionner Commencer pour utiliser Voice Match.

Entraînez l’assistant à reconnaître votre voix et à frapper Fait pour finir.

Source : Android Central

C’est ça! Une fois la configuration initiale terminée, les applications et les paramètres seront restaurés en arrière-plan.

Où sont stockées toutes les données de l’application ? Google sauvegarde les données de l’application sur Drive, en allouant 25 Mo à chaque application individuelle. Les données utilisées par le système de sauvegarde ne comptent pas dans votre quota de stockage. En outre, les développeurs peuvent choisir de sélectionner les données d’application stockées dans le cloud et vous pouvez vous désinscrire du service à tout moment via les paramètres de votre appareil.

Votre vie privée

La collecte de données et leur envoi à un serveur distant signifie qu’elles sont en dehors du bac à sable de l’application et dépendent de Google – ainsi que des personnes qui ont fabriqué votre téléphone – pour faire les bonnes choses. Ce n’est peut-être pas toujours le cas, car les fabricants de téléphones ont beaucoup de latitude lorsqu’ils fabriquent un téléphone fonctionnant sous Android. Réflexions de Google sur le problème :

Mise en garde: Étant donné que le transport de sauvegarde peut différer d’un appareil à l’autre, Android ne peut pas garantir la sécurité de vos données lors de l’utilisation de la sauvegarde. Soyez prudent lorsque vous utilisez la sauvegarde pour stocker des données sensibles, telles que des noms d’utilisateur et des mots de passe.

Google fournit de nombreuses documentations sur l’utilisation du service de sauvegarde, afin que les développeurs aient les moyens d’être prudents et de faire ce qu’il faut avec les données sensibles. Ne laissez pas cela vous effrayer d’utiliser le service, mais vous devez être conscient.

La possibilité de restaurer des applications et des paramètres est disponible sur tous les téléphones actuels exécutant Android 6.0 et versions ultérieures, et le processus lui-même est identique quel que soit le fabricant. Peu importe que vous utilisiez un téléphone Samsung, LG, Xiaomi, Nokia ou Motorola ; vous verrez les mêmes étapes lors de la restauration de vos paramètres et données sur votre nouveau téléphone.

