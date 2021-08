Comment retenir les talents si votre entreprise ne peut pas s’installer à distance

À mesure que les taux de vaccination augmentent, de plus en plus d’entreprises lèvent les restrictions liées au COVID-19 et reviennent au bureau. Cependant, des études récentes ont révélé des statiques frappantes :

Seuls 10 % des employés souhaitent revenir à temps plein 39 % envisageraient de démissionner si leur employeur n’est pas flexible sur le travail à distance (49 % parmi les millennials et la génération Z) 41 % des employés accepteraient une baisse de salaire pour travailler à distance une partie du temps .

Ces chiffres indiquent que les entreprises qui ne s’adaptent pas aux nouvelles préférences des employés seront confrontées à des obstacles pour retenir les talents.

Et si la nature de votre entreprise ne vous permettait pas de passer complètement au travail à distance ?

Je suis PDG d’une entreprise de support en tant que service qui fournit un support client à d’autres entreprises. Nous suivons le protocole PCI DSS (data security standard – auth.), qui ne permet pas à certaines de nos équipes de travailler à distance. Le traitement des informations sensibles des clients dans les établissements financiers ou médicaux nécessite souvent la présence des employés au bureau.

Tout comme de nombreux autres cadres, j’ai dû générer une solution qui persuade les nouveaux arrivants de nous choisir plutôt que des options de travail à distance et fidélise les employés actuels. En tant que fervent partisan des carottes plutôt que des bâtons, j’ai formulé les recommandations suivantes.

Priorité à la sécurité

66% des personnes ont des problèmes de santé en retournant au bureau. Assurez-vous que votre espace de travail y répond : incitez les employés à se faire vacciner, appliquez des protocoles de socialisation en toute sécurité. Même si les gens sont vaccinés, ils peuvent avoir besoin de plus d’espace privé. Les stations de désinfection des mains et le nettoyage nocturne des surfaces seront les nouveaux incontournables du bureau post-COVID.

Réinventez l’espace de bureau

Si vous voulez que les gens sacrifient au moins cinq heures par semaine pour se déplacer, faites en sorte que le bureau en vaille la peine. Allez plus loin et créez un espace inspirant pour la collaboration.

Avant même que COVID-19 ne frappe, mon entreprise a décidé de transformer notre bureau en galerie d’art. Nous avons invité des artistes locaux à peindre les murs avec des peintures murales. Cela a rendu notre équipe amoureuse de l’espace et a montré des résultats peu de temps après. Le taux de rétention des employés a augmenté de 16% et après COVID, plus de 20% de l’équipe souhaitait retourner au bureau à temps plein.

Il a été prouvé que l’art, ainsi que les vues panoramiques et la lumière naturelle augmentent la productivité et le bien-être des employés. Si vous voulez que les employés viennent au bureau, rendez-le irrésistible.

Organisez régulièrement des événements sociaux

Lorsque les gens disent que travailler dans un bureau leur manque, la plupart d’entre eux (73 %) manquent en fait de socialiser avec leurs collègues.

Si vous souhaitez motiver vos collaborateurs à venir au bureau, organisez des interactions sociales dont ils ont été privés pendant plus d’un an. Revenir au bureau est l’occasion de commencer de nouveaux rituels et de relancer d’anciennes traditions : happy hours du vendredi, cafés du matin, regarder du sport, des pique-niques au barbecue ou des jeux-questionnaires – faites de votre bureau un lieu de rencontre qui rassemble les gens et favorise la collaboration.

Réévaluer les avantages du bureau

Le travail à domicile offre aux gens plus de temps libre, mais s’accompagne également de tâches comme la cuisine ou le ménage. Alors que les déjeuners préparés et les cours de yoga gratuits au bureau ne semblent pas être un gros problème, 10 pour cent des gens manquent en fait ces avantages.

Concentrez-vous sur une vue d’ensemble : 64 % des personnes s’ennuient d’avoir moins de distractions au bureau. De nombreux travailleurs doivent partager leurs espaces de vie avec des colocataires, leur famille et leurs animaux de compagnie.

Réorganiser les espaces de travail de manière à permettre aux employés de se concentrer sur leurs tâches et de travailler sereinement sera le plus grand avantage de tous.

Être un modèle

Vous ne pouvez pas persuader les gens de venir dans un bureau tout en travaillant depuis une île tropicale. Donnez l’exemple et visitez le bureau même lorsque vous pouvez travailler à domicile. Une étude de Harvard Business Review a révélé que les managers qui restent plus tard au bureau motivent non seulement leurs employés à travailler davantage, mais ont également un niveau d’engagement cinq pour cent plus élevé dans l’équipe.

Pour ajouter de la valeur à une expérience de bureau, organisez davantage de réunions en tête-à-tête pour discuter de la réussite de vos collègues et répondre à leurs questions. La même étude a indiqué que les employés qui ont deux fois plus de tête-à-tête avec leur manager sont 67 % moins susceptibles d’être désengagés au travail.

Alors qu’un lieu de travail hybride est l’avenir de l’ère post-COVID, rien ne peut remplacer pleinement l’interaction en personne. Si votre entreprise en dépend entièrement ou a mis en place des protocoles de sécurité stricts, ces étapes inciteront les gens à venir au bureau et à se sentir appréciés.