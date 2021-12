Si vous êtes ici en ce moment, vous étiez probablement pressé de jouer à l’un des meilleurs jeux sur Switch et avez entendu le clic d’une sangle Joy-Con un peu trop tard. Il est malheureusement facile d’encliqueter ces sangles à l’envers. Heureusement, il existe un moyen simple de libérer la sangle de votre Nintendo Switch Joy-Con sans une tonne de tiraillement et d’agonie. Suivez ces étapes pour libérer votre anxiété avec la sangle Joy-Con.

Avertissement: Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous enfoncez les broches. Si votre objet plat n’est pas correctement fixé, il peut glisser et causer des blessures.

Comment retirer une sangle Joy-Con coincée

Prenez quelque chose avec un petite tête plate comme l’extrémité arrondie de l’argenterie ou un très petit tournevis à tête plate.

Avec la barre de verrouillage de sangle gris clair tirée vers le bas en position déverrouillée, placez votre article plat entre le corps du Joy-Con et la sangle où vous voyez les deux broches noires à l’extrémité.

Source : iMore

Pousser l’objet vers les dents, en poussant le corps Joy-Con loin de la sangle avec une main.

Source : iMore

Avec l’autre main, vous devriez pouvoir tenir le Joy-Con et utiliser votre pouce pour retirez doucement la sangle, loin du verrou de la sangle. Si vous ne sentez pas qu’il glisse facilement, vous n’aurez peut-être pas enfoncé la broche.

Source : iMore

C’est ça! Attachez-les correctement et vous êtes prêt.

Décollé et prêt à jouer

Des accidents se produisent et il est incroyablement facile de mettre la sangle Joy-Con à l’envers. Je suis reconnaissant que l’enlever soit assez simple aussi. Ces étapes devraient vous faire gagner beaucoup de temps et de maux de tête et vous permettre de revenir aux jeux que vous aimez. Assurez-vous simplement d’être aussi prudent que possible lorsque vous poussez les dents car vous ne voulez pas que votre main glisse et cause des blessures. Nous voulons que vous et vos Joy-Cons soyez en sécurité.