Comment retourner un article Amazon rapidement et souvent gratuitement avant la période des fêtes

Alors que les achats en ligne ont envahi le monde de la vente au détail, le retour des articles dans la boutique en ligne a lentement été rationalisé au cours des dernières années. La politique de retour d’Amazon est assez simple à ce stade, et dans de nombreux cas, vous pouvez retourner un article de chez vous sans le déposer n’importe où. Voici une explication rapide pour les retours Amazon et comment déterminer si le vôtre sera simple.

Si vous essayez d’effectuer un retour sur quelque chose que vous avez acheté sur Amazon, le site vous demandera généralement d’apporter l’article dans un magasin UPS, un magasin Whole Foods ou un magasin Kohl’s, entre autres fournisseurs. Si vous cherchez un moyen d’éviter cette étape, vous pouvez commencer par choisir soigneusement le motif de votre retour. Selon un rapport de CNET, le menu « motif du retour » sur le site d’Amazon détermine ce qu’il adviendra de la marchandise lorsque vous la renverrez, et donc comment elle doit être retournée. Il est important d’être honnête lorsque vous choisissez dans cette liste, car une mauvaise classification d’un retour peut avoir des impacts négatifs sur votre compte Amazon.

Le choix de l’option « n’est plus nécessaire » sur votre retour signifie que vous devrez probablement payer les frais de retour ou d’autres éléments de la transaction. D’un autre côté, une raison comme « description inexacte du site Web » ou « article défectueux ou ne fonctionne pas » peut rendre le site plus accommodant. Cependant, c’est ici que vous pouvez rencontrer un litige – si vous retournez quelque chose en disant qu’il est défectueux et que le destinataire constate que cela fonctionne, votre compte pourrait être pénalisé. Il existe une longue liste de variantes sur cette liste, alors assurez-vous de trouver celle qui correspond le mieux à votre situation.

La prochaine considération est votre méthode de remboursement. Vous récupérerez votre argent le plus rapidement si vous acceptez de le créditer sur votre compte Amazon. Ce sera comme une carte-cadeau sans papier – le solde restera sur votre compte Amazon jusqu’à la prochaine fois que vous y ferez vos achats. Si vous demandez à Amazon de rembourser l’argent sur votre carte de débit ou de crédit, cela prendra plus de temps.

Enfin, il est important de lire attentivement la description de chaque mode d’expédition de retour. Lorsque Amazon vous présente cette liste, elle ne vous montre que les détails de l’option que vous avez sélectionnée. Vous devrez cliquer sur chacun pour voir quelles sont les exigences. Vous constaterez peut-être que UPS Pickup est disponible, auquel cas vous pouvez remettre votre article dans un carton et le remettre au chauffeur-livreur lors de son prochain passage. Cependant, selon la raison de votre retour, Amazon peut déduire des frais pour ce service de votre remboursement.

Il convient également de noter que certains points de dépôt comme Kohls et le magasin UPS vous permettent désormais d’apporter votre produit sans boîte ni colis d’expédition. Cela peut être plus facile si vous avez déjà jeté le carton dans lequel votre colis est arrivé.

Quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, les retours sont plus largement accessibles que jamais dans l’expérience d’achat en ligne. Il s’agit d’un processus utile à connaître à l’approche de la ruée des Fêtes.