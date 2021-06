Comment retourner un cadeau à Amazon

in

Que ce soit pour un anniversaire, les vacances d’hiver ou une autre occasion spéciale, il y a de fortes chances que vous ayez reçu un ou deux cadeaux dont vous n’êtes pas fan. Même si le cadeau était sans aucun doute bien intentionné, ce n’était tout simplement pas la bonne personne – au sens figuré ou littéral. Zut, peut-être que vous avez acheté quelque chose au cours de Prime Day que vous avez fini par ne pas aimer. Quelle que soit la raison, nous vous montrerons comment retourner un cadeau ou une commande à Amazon afin que vous puissiez l’échanger contre quelque chose d’encore mieux (ou simplement récupérer l’argent).

Comment retourner un cadeau ou une commande à Amazon à partir du site Web

Si vous avez acheté un “cadeau” pour vous-même que vous souhaitez retourner, ou si vous avez acheté un cadeau pour un ami ou un membre de votre famille qui vit avec vous ou à proximité, il sera peut-être plus facile pour vous de le retourner vous-même à Amazon. Voici comment procéder.

Allez sur Amazon.com et cliquez sur Retours et commandes en haut à droite du site.

Clique sur le Retourner ou remplacer les éléments bouton.

Sélectionnez le raison du retour dans la liste déroulante.

Source : Android Central Ajouter n’importe quel commentaires que vous pouvez partager (ceci est facultatif). Une fois présenté avec vos options, sélectionnez si vous voulez un remboursement, échange ou crédit (cela varie selon qui a exécuté la commande et quel est le produit en question). Cliquez sur Continuer. Clique sur le Soumettre une demande de retour ou alors Confirmez votre retour boutons et suivez les instructions ultérieures à l’écran ou qui vous sont envoyées par e-mail.

Selon que l’article a été expédié par Amazon ou par un tiers via le site Web, différentes options de retour ou de remboursement peuvent vous être proposées. Dans certains cas, vous pourrez peut-être obtenir un remboursement complet ou un crédit Amazon sans même retourner l’article (par exemple, pour certains produits AmazonBasics). Dans d’autres cas, vous devrez soit imprimer une étiquette de retour, soit l’apporter à un point de dépôt spécifié. Alternativement, certains vendeurs tiers sur Amazon devront approuver votre demande de retour et pourront ensuite vous contacter directement par e-mail pour envoyer une étiquette de retour ou coordonner vos options.

Notez que vous pouvez également retourner des articles numériques et obtenir un remboursement sur les achats de livres Kindle et d’autres contenus numériques que vous avez achetés sur Amazon, à condition que vous le fassiez dans un délai spécifié.

Comment retourner un cadeau ou une commande aux points de dépôt en personne Amazon

Pour retourner un cadeau, un client devra suivre ces étapes :

Aller à Amazon.com/retours.

Tapez le numéro de commande dans le Retours de cadeaux champ et cliquez sur Rechercher.

Source : Android Central Trouvez le cadeau en question et sélectionnez le Raison du retour dans la liste déroulante. Sélectionnez votre possibilité de retour et comment vous souhaitez recevoir votre étiquette d’expédition de retour. (Chaque retour nécessite une étiquette ou un code QR séparé).

Imprimez votre étiquette et autorisation de retour. Vous pouvez également enregistrer la notification par e-mail lorsque vous déposez le ou les articles.

Apportez votre article à un lieu de dépôt disponible.

Vous recevrez votre remboursement ou vos crédits une fois le retour traité. Cela sera automatiquement appliqué à votre compte Amazon. Comme pour les achats faits par vous-même, le type de remboursement ou de crédit dépendra de la façon dont le cadeau a été acheté et de la façon dont il est retourné.

Une fois que vous avez suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez apporter votre cadeau à l’un des nombreux points de dépôt prédéterminés pour votre région. Amazon a un partenariat permettant les retours dans la chaîne de magasins Kohl’s depuis quelques années maintenant, mais il a récemment annoncé qu’il avait étendu les options de retour aux magasins/emplacements suivants :

Plus de 1 100 magasins Kohl’s Librairies Amazon Magasins 4 étoiles Amazon Épiceries Amazon Fresh Magasins Amazon Go Magasins Amazon Hub Locker et Locker+ Magasins UPS Magasins Whole Foods

Amazon vient également d’annoncer que les clients pourraient apporter des retours dans n’importe quel magasin Whole Foods à l’avenir. Vous n’avez même pas besoin de le reconditionner – le personnel de Whole Foods le fera pour vous ! Montrez-leur simplement le code QR qui a été envoyé à l’adresse e-mail associée à votre commande Amazon, et vous êtes prêt à partir !

Notez que vous devrez peut-être emballer entièrement et étiqueter votre retour pour les emplacements Amazon Hub Locker qui n’ont pas de personnel Amazon présent avant de le déposer.

