Rien ne me réchauffe plus le cœur que d’offrir un cadeau attentionné à mes amis ou à ma famille. Si je suis honnête, recevoir un cadeau attentionné est aussi sacrément bien. Que se passe-t-il lorsque vous recevez un cadeau que vous n’aimez pas vraiment ? Retourner des cadeaux a toujours été pénible, mais maintenant, les géants de la vente au détail comme Amazon et Walmart facilitent plus que jamais la tâche. Je vais vous montrer comment retourner un cadeau non désiré à Walmart sans même quitter votre maison !

Comment retourner un cadeau à Walmart

Walmart rend les retours sans contact socialement distants plus faciles que jamais en cette période des fêtes. Voici comment vous pouvez retourner gratuitement vos cadeaux non désirés en quelques étapes simples.

Aller à Walmart.com dans le navigateur Web de votre choix ou ouvrez l’application Walmart. Taper Retour dans la barre de recherche et appuyez sur Entrer.

Sous Renvoyez-le, sélectionnez Commencez votre retour.

Source : Android Central Si vous avez un reçu cadeau, saisissez le Adresse e-mail sur le reçu. Si vous ne connaissez pas l’e-mail, vous devrez peut-être demander à l’expéditeur. Tapez le Numéro de commande.

Cliquez sur Afficher l’état de la commande.

Source : Android Central Cliquez sur le Objet ou la commande en question. Choisi ton ramassage de retour et date de rendez-vous.

Emballez votre article avec l’étiquette incluse.

Notez que ce service ne fonctionne que pour les cadeaux achetés en ligne et expédiés depuis Walmart.com.

Désormais, FedEx viendra récupérer votre retour, gratuitement. Si vous n’avez pas d’imprimante ou si vous ne pouvez pas imprimer d’étiquette, vous devrez apporter votre colis à un bureau FedEx ou à Walmart en personne.

