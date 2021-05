Comment réussir les projets de logement abordable

Un projet de logement abordable réussi est essentiellement un mélange de vitesses de vente élevées générées par des segments de produits mal desservis judicieusement ciblés.

Créer un prix abordable dans le segment résidentiel a été une énigme bien intentionnée que les promoteurs indiens ont résolu au cours de la dernière décennie. Les principes du développement immobilier étant remis en question, les perspectives durement gagnées ont été déplacées et les précieux enseignements tirés des échecs ont galvanisé de nombreuses réussites dans ce segment plutôt exigeant.

À l’instar du marché immobilier indien, la définition du logement abordable est restée fragmentée d’une ville à l’autre et d’une classe de revenu à l’autre. En effet, tant le gouvernement (dans le cadre du PMAY) que le secteur privé se sont précipités pour investir et fabriquer des produits essentiels et innovants pour répondre à l’une des pénuries de logements les plus importantes au monde. Cependant, plusieurs paramètres doivent être réunis pour qu’un projet de logement abordable réponde aux critères de réussite des intervenants. Les critères incluent que les clients obtiennent un meilleur mélange d’espace et de commodités pour moins cher, les développeurs gérant des communautés de printemps pour de bonnes marges bénéficiaires et les fonds institutionnels effectuant des sorties importantes pour maintenir le taux de désabonnement des capitaux à flot. Un projet de logement abordable réussi est essentiellement un mélange de vitesses de vente élevées générées par des segments de produits mal desservis judicieusement ciblés. Acquisition foncière inspirante IRR, optimisation FSI (parfois contre-intuitive mais critique), stratégie d’approvisionnement bien pensée et exécution rapide.

Comme l’a dit Steve Jobs: «Rapprochez-vous plus que jamais de vos clients. Si proche que vous leur dites ce dont ils ont besoin bien avant qu’ils ne le réalisent eux-mêmes. Toutes les mesures ci-dessus doivent être combinées dans la bonne proportion pour dicter le succès des projets de logement abordable. Il est possible que ce que veut le client n’existe même pas dans la dimension actuelle du marché; par conséquent, il est nécessaire d’écouter les besoins des clients sans idées préconçues. Un projet à Bhiwandi (dans la banlieue de Mumbai) a vendu 1000 unités en 2020 (oui, un lockdown slam dunk) en ciblant une fourchette de prix d’appartement vierge jusqu’alors inexploitée, obligeant la concurrence à réduire arbitrairement les prix pour maintenir les volumes de ventes. Cependant, un facteur qui a permis des prix inférieurs à ceux du marché n’était pas la réduction de la taille des unités autant que la sous-consommation réfléchie du FSI (contrairement à la pratique courante).

L’atteinte de ce point d’inflexion FSI a contribué à réduire l’exposition des coûts des intrants dans la plupart des cas. Les prix de l’acier ont grimpé de 50% aujourd’hui. Il y a une pénurie massive de main-d’œuvre en raison des verrouillages. Le choix des MLCP par rapport aux sous-sols pour le stationnement (malgré la prise d’un coup sur la couverture au sol) et la réduction de la hauteur des bâtiments en optimisant le FSI ont la capacité de générer de bien meilleures marges pour le développeur malgré la réduction des prix des billets pour le client et un compromis supplémentaire sur le terrain. Coût. Les projets à vente rapide financent leur construction en raison d’un afflux de créances aussi rapide que le projet grimpe.

La stratégie d’acquisition de terrains, de sanction d’approbation et d’injection de capitaux dans le contexte du logement abordable détermine encore plus le succès du projet. Les terres situées dans les micro-marchés abordables ont tendance à s’apprécier en raison de l’amélioration des infrastructures et de l’afflux croissant de familles provenant de marchés plus établis et donc plus coûteux. Par conséquent, à toutes fins utiles, le verrouillage du prix du terrain aujourd’hui réduit le coût d’opportunité à l’avenir. Les achats directs de terres rendent le mécanisme plus juste en réalisant la même chose avec des paiements échelonnés qui atténuent le risque et le rendement du capital tout au long de la phase d’approbation de la sanction. L’échange de terrain contre une partie de la superficie à compléter par le promoteur du projet est probablement le prix le plus élevé que certains paieraient pour un terrain utilisant un produit fini et d’un prix extrêmement élevé.

Alors que les JDA peuvent amener les IRR des projets à des niveaux extatiques, les marges vont pour un tirage au sort, et c’est pourquoi l’achat pur et simple est parfois supérieur à un JDA dans un contexte abordable. En règle générale, pour le fournisseur de capitaux, un tel investissement a un cycle de trésorerie plus rapide. Une partie substantielle de l’investissement foncier peut être échelonnée si des tactiques de négociation gagnant-gagnant sont employées avec les propriétaires. Dans le meilleur des cas, une tranche importante et définitive pourrait coïncider avec la réception de la sanction d’approbation. Ensuite, le décalage entre un investissement foncier prolongé et le lancement ultérieur du projet se réduit à quelques semaines. Le risque pour l’investisseur passe du succès des approbations en temps opportun au succès du lancement du projet, ce qui est un meilleur problème à avoir. Avec une planification et une exécution appropriées, les projets abordables peuvent générer des TRI à effet de levier à partir du début des années 30 et des marges PBT brutes à partir de la fin de l’adolescence.

Un sentiment de communauté tissé de manière créative qu’un développement dégage pour les clients sert de colle contraignante qui permet à cette classe de clients de s’en tenir à une race particulière de développeurs et de créer une différenciation majeure. La capacité du développeur à gérer les problèmes locaux dans et autour du site, à examiner de près les coûts de construction et à corriger les cours en continu tout en permettant de multiples possibilités de mettre à la disposition des clients des prêts immobiliers et des CLSS (dont beaucoup connaissent une instabilité de revenu) est également essentielle. pour résoudre l’énigme difficile mais extrêmement gratifiante du logement abordable.

(Par Nilanjan Chakraborty, directeur principal, Marchés des capitaux et services d’investissement, Colliers India)

