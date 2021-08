Comment Rev.ai peut aider votre application à toucher un public mondial

in

Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, pouvoir communiquer avec les clients, quelle que soit la langue qu’ils utilisent, est plus important que jamais. Après tout, seulement 20% du monde parle l’anglais comme première langue, donc pouvoir communiquer dans d’autres langues pourrait changer la donne pour votre entreprise.

Grâce au service de reconnaissance vocale automatisée (ASR) Rev.ai, les développeurs peuvent créer des applications qui tirent parti du moteur de reconnaissance vocale basé sur API le plus précis du marché. Grâce à la collection de SDK de Rev.ai, le temps qu’il vous faut pour intégrer ses fonctionnalités de synthèse vocale dans votre application prend quelques heures, plutôt que des jours ou des semaines, ce qui signifie que vous pouvez mettre votre application sur le marché – et entre les mains des utilisateurs – beaucoup plus rapidement.

Grâce à plus de 50 000 heures de données vocales transcrites, Rev.ai offre une précision inégalée, avec des taux d’erreur de mots (WER) inférieurs à ceux de ses concurrents.

Au fur et à mesure que votre entreprise grandit et que vous cherchez à vous développer dans de nouveaux territoires, Rev.ai peut facilement vous aider à vous mettre à niveau, surtout si vous avez une main-d’œuvre mondiale. Désormais disponible en 31 langues pour l’audio asynchrone, vous pouvez transcrire votre audio ou votre vidéo à grande échelle, augmentant ainsi l’accessibilité et la recherche de votre contenu.

La technologie de reconnaissance vocale asynchrone générera des transcriptions d’enregistrements d’une heure en moins d’une minute, et avec le traitement du langage naturel, le texte créé est très précis et correctement ponctué – même lorsqu’il s’agit de rapports juridiques, d’enregistrement d’appels et de paramètres éducatifs. Rev.ai est spécialisé dans l’audio longue durée, il excelle donc à fournir un texte conversationnel lisible, plutôt que des commandes courtes et abruptes que vous attendez d’un robot vocal.

Faire en sorte que votre application soit présentée à de nouveaux clients est de la plus haute importance, et Rev.ai peut vous aider à accélérer considérablement ce processus. Pour commencer, vous n’avez plus besoin de travailler avec plusieurs fournisseurs ASR, car Rev.ai propose la reconnaissance vocale mondiale, vous n’avez donc besoin que d’un seul fournisseur.

La reconnaissance vocale mondiale est également essentielle pour développer votre entreprise afin de servir un public mondial, quelle que soit l’échelle dont vous avez besoin.

Non seulement la reconnaissance vocale mondiale de Rev.ai vous aide à amener votre application sur un marché mondial plus rapidement, mais elle vous permet également de passer plus de temps à vous concentrer sur d’autres parties de votre entreprise.

Rev.ai est créé par des développeurs pour des développeurs, et la société vous permet d’intégrer son service ASR dans vos propres applications via son API.

Une documentation complète et une assistance d’experts vous aideront à commencer à intégrer l’API dans votre application en quelques minutes, et avec une disponibilité de 99,9 % (et des appels d’urgence), vous pouvez être sûr que votre application fonctionnera toujours pour vos clients.

La sécurité est également de la plus haute importance si vous transcrivez des documents commerciaux sensibles, et Rev.ai offre la possibilité de ne stocker aucune donnée, de sorte que vous seul avez accès à vos données importantes.

Le potentiel que l’ASR apporte à vos applications est extrêmement excitant. Pour voir comment il peut vous aider à étendre votre portée mondiale, essayez Rev.ai gratuitement dès aujourd’hui.