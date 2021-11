Comment Revpanda est devenue l’une des agences de marketing numérique les plus performantes d’Europe ?

Photo de Dominika Roseclay sur Pexels.com

Démarrer une entreprise de marketing numérique est la partie la plus simple. Ce qui est difficile, c’est d’en faire une entreprise rentable. La question est donc : « Comment diriger une agence de marketing numérique avec succès en 2021 » ? Développons l’histoire de Revpanda et décomposons les facteurs importants pour comprendre les principes fondamentaux.

Mais avant de commencer, rappelez-vous que le marketing numérique est une industrie dynamique. Vous devez constamment évoluer et vous adapter aux changements pour faire croître votre entreprise. Le progrès vient avec le temps. Alors, adoptez une approche cohérente pour passer à l’échelle.

L’histoire derrière le succès de Revpanda

Parmi les stratégies clés utilisées par Revpanda, les suivantes sont les plus importantes.

Focus sur un marché spécifique

Le marketing numérique est un secteur concurrentiel. Vous devez choisir une spécialisation et créer un créneau pour que votre entreprise puisse exceller. L’astuce consiste à trouver ce pour quoi vous êtes bon et à en tirer parti. Si vous écartez trop vos tentacules, vous pourriez vous éloigner du but. Alors, contentez-vous de servir les clients d’un marché spécifique avec une focalisation laser.

Tirer parti des aimants en plomb

Une agence de marketing numérique a besoin d’aimants pour initier le parcours d’un client. Les exemples les plus connus incluent le livre blanc, l’aide-mémoire, le modèle, le livre électronique, etc. Étant donné que la plupart des téléspectateurs ne se convertiront pas en prospects à moins que vous ne leur donniez une raison solide, il est important de créer un puissant aimant pour les prospects et de bien l’exploiter.

Utiliser les annuaires en ligne

L’une des stratégies les plus puissantes mais négligées consiste à répertorier votre entreprise dans autant d’annuaires en ligne que possible. En répertoriant simplement l’agence sur des annuaires en ligne, vous générerez des prospects pour un coût beaucoup moins élevé que la diffusion de bannières publicitaires. Commencez avec des répertoires génériques comme Google et Yelp et passez aux répertoires spécifiques à l’industrie.

Créer des études de cas à partir de projets précédents

Les projets réussis sont une mine d’or pour la croissance. S’il est essentiel de recueillir des témoignages et des avis positifs de clients précédents, ne vous arrêtez pas là. Compilez votre expérience et créez une étude de cas détaillée mettant en évidence les exigences du client et la manière dont vous les avez satisfaites. Enfin, dédiez une page sur votre site Web pour présenter vos performances passées.

Faites la promotion de votre agence de marketing

Si vous prétendez exceller dans la promotion de l’entreprise de votre client, vous devez être capable de reproduire le succès par vous-même. Alors, soyez votre défenseur et obtenez des résultats pour votre marque. Cela sert deux objectifs principaux. Tout d’abord, vous vous adressez à des clients potentiels. Et deuxièmement, vous pouvez créer une étude de cas détaillée autour de votre entreprise et des défis que vous avez surmontés.

Simplifiez le processus de gestion de projet

Lorsqu’un client potentiel contacte votre agence, il souhaite savoir quelle stratégie vous envisagez de mettre en œuvre. Si le processus est complexe et intimidant, ils pourraient se désintéresser. Assurez-vous que votre stratégie, vos rapports, vos modèles, vos outils et votre équipe sont tous en ordre. Vos clients ont déjà assez de problèmes. Ne compliquez pas davantage les choses.

Conclusion

Bien qu’il existe plusieurs étapes cruciales pour créer et gérer une agence de marketing numérique réussie, ce sont les six principales stratégies que Revpanda utilise pour rester au sommet du jeu. Pour toute question, contactez-nous dès aujourd’hui et l’équipe se fera un plaisir de vous aider dans les plus brefs délais.