Comment Ricciardo “a retrouvé du plaisir” après une première course “très basse” en Autriche · .

Daniel Ricciardo a admis qu’il se sentait « vraiment déprimé » après le Grand Prix de Styrie. Mais une récupération prometteuse lors de la deuxième course sur la même piste lui a permis de quitter l’Autriche avec son sourire caractéristique sur le visage.

Son Grand Prix de Styrie a été gâché par une perte de puissance qui lui a coûté plusieurs places. Mais la 13e position de départ de Ricciardo ce week-end a montré qu’il n’avait toujours pas résolu les problèmes de qualification qui le tenaient depuis son arrivée chez McLaren.

Le Grand Prix d’Autriche une semaine plus tard suivait initialement le même scénario. Ricciardo n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3 tandis que son coéquipier Lando Norris s’est qualifié en première ligne. Mais dans la course, Ricciardo est passé de la 13e à la septième place, et gagner ces positions a été un stimulant mental.

“C’était assez amusant”, a déclaré Ricciardo, qui a commencé la course avec un train de pneus médium pour faciliter sa montée dans le peloton. «Au début, nous nous battions juste avec les démarreurs progressifs. Et une fois qu’ils se sont arrêtés, j’ai pu obtenir un peu de rythme.

Après avoir éliminé les premiers pitters qui ont commencé dans les parties inférieures du top 10, Ricciardo s’est retrouvé dans une bagarre avec les retardataires Sergio Perez et Ferrari en raison de Carlos Sainz Jnr et Charles Leclerc.

Un problème de moteur a gâché un bon début de course en Autriche… “J’ai toujours eu la pression de Charles, Sergio ou Carlos à la fin”, a déclaré Ricciardo. «Ce fut une course occupée à défendre. Mais c’était amusant.

« Le départ était encore bon, le redémarrage était bon, je l’ai apprécié. Je pense qu’il y a certainement encore de la vitesse à trouver mais je me suis un peu plus amusé aujourd’hui. C’est la chose la plus importante en ce moment, pour retrouver du plaisir.

Norris a terminé le Grand Prix en troisième, passant la majorité de son temps dans l’air clair, tandis que la joie de Ricciardo de faire quelques gains et d’avoir quelque chose à faire était contrée par le fait que c’était « une course assez stressante » où « pour attaquer, j’étais [always] essayer de défendre ».

« Il y a eu des moments où j’avais une bonne vitesse, mais d’autres moments où je ne l’étais tout simplement pas », a admis Ricciardo. “Je pense que c’était le maximum que je pouvais faire avec mes sensations et ma vitesse actuelles.”

La septième place n’est qu’à une position de son meilleur résultat de la saison, ce qui, tout en étant encourageant pour un travail de récupération, montre également à quel point 2021 a été difficile pour Ricciardo.

“Cela a été un peu difficile plus souvent qu’autrement cette année”, a-t-il admis. “Donc, j’ai juste essayé de m’amuser dans certaines batailles et d’ennuyer d’autres pilotes, j’ai apprécié ça.”

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a fait l’éloge de sa performance, qui a contribué à étendre l’avance de McLaren sur Ferrari dans la bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs. Cependant, Ricciardo a jusqu’à présent contribué à moins d’un tiers des points de l’équipe cette saison.

… mais il a remporté de solides points dans la deuxième course. « Certaines des voitures devant nous, nous pouvions battre par stratégie », a déclaré Seidl. “Aussi avec le fait que je suppose que l’endroit où Daniel a commencé la course ne reflétait pas les performances que lui et la voiture peuvent faire. C’est pourquoi il était également clair que l’objectif pour était d’avancer et de marquer de bons points.

Que Ricciardo « puisse réussir cette course » pour McLaren a plu à Seidl, mais il a également noté le bénéfice mental pour son pilote.

“J’espère que cela lui donnera maintenant une bonne énergie pour les deux prochaines semaines, se préparant ensuite pour nos courses à domicile à Silverstone.”

Retrouver son plaisir de la F1 en l’espace d’une course était une bonne chose, mais Ricciardo se garde bien de passer brusquement du marasme d’il y a une semaine à une entière satisfaction.

« J’essaie de ne pas être trop extrême, parce que c’est trop évident », a-t-il déclaré. « Tes mauvais jours, tu es comme ça, et puis quand tout va bien, tu es une bonne personne. J’ai apprécié la course, mais ça a quand même été deux semaines difficiles ici.

«C’est sûr que j’avais un peu plus de confort, en moi. Mais c’est juste de vraiment quitter le circuit avec vraiment beaucoup d’accomplissement n’a pas vraiment été le cas. Et ça a été une période difficile, rien que pour moi dans le sport en ce moment.

“Je pense que c’est pourquoi avoir ces bas et certains, même pas des hauts, mais juste des jours meilleurs [help]. J’essaie de rester un peu plus au niveau.

« Il y a aussi beaucoup de choses, comme les choses extérieures, la famille et le fait de ne pas être à la maison depuis longtemps maintenant. Je pense que cela commence à vous affecter, et je pense que les mauvais jours deviennent encore pires parce que tout s’aggrave. J’essaie donc de rester positif, ou au moins de niveau.

