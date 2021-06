Comment Rick et Morty ont aidé le scénariste en chef de Loki à créer le scénario compliqué du MCU pour Disney +

L’histoire de Waldron avec la série à succès Adult Swim remonte à 2013, alors qu’il est passé d’assistant de production lors de la première saison à scénariste et producteur pour la saison 4, et cette époque a eu une influence sur la création de Loki. J’ai discuté avec le cinéaste cette semaine lors de la journée presse virtuelle de l’émission Marvel, et c’est en discutant de la mise en place de la TVA dans la continuité de l’univers cinématographique Marvel qu’il a évoqué l’impact de son expérience Rick et Morty :