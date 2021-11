Comment Rihanna a mis son âme à nu et ses contradictions

Avec le recul, RihannaLa sortie de quatre albums divers en l’espace d’autant d’années était considérée comme allant de soi. Après son septième album studio, Unapologetic, la bad girl résidente de la pop a fait une pause entre les sorties – ce qui est un autre chapitre en soi. Sorti le 19 novembre 2012, Unapologetic marquerait la conclusion passionnante d’un parcours créatif époustouflant.

L’un des coups de pub les plus impressionnants de la musique

Tout en faisant la promotion Fort en 2010, Rihanna a fait une apparition dans l’émission de compte à rebours de vidéoclips de BET, 106 & Park. Là, elle a décrit sa base de fans (Rihanna Navy) comme « sans excuse », prophétisant le nom de son prochain album.

Deux ans plus tard, Rihanna mettrait en scène l’un des plus impressionnants coups publicitaires de l’histoire de la musique, le 777 Tour. Un trek de sept jours, avec sept émissions en autant de jours et de pays, et 150 journalistes en remorque, la conférence de presse éclair était un test d’endurance pour ceux qui ne pouvaient pas suivre le programme épuisant de Rihanna. Cela a également servi à souligner l’éclat de ses performances en direct.

Une rare démonstration de vulnérabilité

Au cours de la tournée 777, Rihanna interpréterait son hit n ° 1 et la ballade déterminante de l’époque, « Diamonds », écrite par la chanteuse devenue hitmaker Sia. Alors que la voix de Rihanna était devenue une force influente dans la pop elle-même, le style de chant rauque de Sia a fini par colorer la prestation de Rihanna sur la piste. « Diamonds » est instantanément devenu n ° 1 et reste l’un des singles les plus vendus de tous les temps.

Même si Rihanna a influencé un vague de chanteurs R&B qui imitait son style vocal et son débit, elle devait encore se défendre contre les affirmations selon lesquelles sa voix ne se comparerait pas aux chanteurs les plus puissants du domaine. Coupure sur « Stay », une autre ballade sur Unapologetic. Sur quelques accords de piano, Rihanna livre l’une de ses performances les plus émouvantes et les plus vulnérables à ce jour, avec la voix invitée de Mikky Ekko.

Le clip était loin du personnage dur que Rihanna présente habituellement dans ses vidéos. Nue et seule dans une baignoire, la chanteuse révèle plus à travers sa musique que n’importe quelle interview pourrait espérer en capturer.

Un espace de confiance

Unapologetic s’ouvre avec « Phresh Out The Runway », un hymne de la mode qui trouve Rihanna se vanter de son ascension dans le monde de la mode. Le morceau coproduit par David Guetta sonne sur mesure pour le défilé, alors que Rihanna demande : « Comment pourriez-vous être si cool, mais vous êtes si pop ? », hochant la tête sournoisement à son propre appel croisé. Elle finirait par interpréter la chanson au Victoria’s Secret Fashion Show 2012 et, ironiquement, finirait par éclipser l’entreprise avec sa propre marque de lingerie, Fenty Savage.

Rihanna n’a jamais hésité à propos de son penchant pour le cannabis, mais dans le domaine de la musique pop, sa méditation obscure sur le fait de fumer de l’herbe, « Numb », était considérée comme controversée à l’époque. Le morceau trap-R&B a vu la pop star puiser dans sa chimie musicale indéniable avec Eminem encore une fois, qui utilise son Personnalité Slim Shady, pour changer sa voix et son débit.

Thématiquement, le début d’Unapologetic trouve Rihanna dans un espace confiant. Elle est en charge de son destin, dégageant des vibrations mafieuses sur « Pour It Up », un hymne trap de strip-club qui se lit comme un réponse chanson à « Bandz A Make Her Dance » de Juicy J. Sur « Loveeeeeee Song », un duo avec l’icône émergente du piège Future, elle met en garde « ne glisse pas » et demande: « Pourquoi faire du lèche-vitrines quand tu possèdes ça? » tout en confessant son amour éternel à son prétendant.

Sur « Jump », elle prend encore plus de contrôle, notant: « Je pense que je m’en fous, mec, tu ne sais pas qui je suis?/Je ne cours pas pour courir après aucun mec. » Avec des chutes de basses tonitruantes et un tempo frénétique, « Jump » vous mène directement dans un autre morceau de Guetta, « Right Now ». Il est instantanément devenu un favori du club, cimentant davantage le rôle de Rihanna en tant que CeCe Peniston des années 2010.

Aborder les contradictions

Alors que la première moitié de Unapologetic présente le côté confiant de Rihanna, la seconde moitié révèle qu’elle est toujours une femme complexe qui peut prendre des décisions problématiques aux yeux de ses critiques et fans. La ballade puissante « What Now » aborde ce sujet : alors que sa vie publique semble rose à l’extérieur, à l’intérieur, elle a « ignoré cette grosse boule dans la gorge ». Elle ne sait pas ce qui la ronge émotionnellement alors qu’elle pose la question « Et maintenant ? » à aucune résolution.

Après « Stay » est « Nobody’s Business », un autre duo avec Chris Brown, qui échantillonne Michael Jackson sur un groove disco. Comme le couple le chante, « Ce n’est l’affaire de personne d’autre que moi et mon bébé », les critiques et les fans ne comprenaient pas pourquoi le chanteur était resté avec un partenaire violent.

Sur « Love Without Tragedy »/« Mother Mary », Rihanna essaie de donner un sens à ses propres actions, en demandant aux auditeurs : « Qu’est-ce que l’amour sans tragédie ? » tout en étant suffisamment consciente d’elle-même pour reconnaître ses propres impulsions d’auto-sabotage au verso de la chanson, déclarant : « Mère Marie, je jure que je veux changer/Monsieur Jésus, j’aimerais être une reine/Mais je ‘ m du côté gauche d’une île/Je n’aurais jamais pensé qu’autant de personnes connaîtraient mon nom », au cours d’une nouvelle production de vague.

Elle change rapidement de vitesse, se retirant des révélations personnelles et se lançant dans un autre hymne de stoner avec « Get It Over With », un coup de maître alt-R&B qui ajoute au paysage sonore nuageux d’Unapologetic. Pendant ce temps, « No Love Allowed » est une continuation de « Man Down » de Loud, mais cette fois-ci, Rihanna a le cœur brisé, demandant: « Comment avez-vous pu nous assassiner? » En tant que morceau de reggae phare de l’album, « No Love Allowed » est une coupe profonde naturelle pour la star de Bajan.

Une humble façon de clore une époque

Unapologetic se termine avec une autre production de Stargate, « Lost In Paradise », qui, malgré ses paroles sombres, est un morceau plein d’entrain sur lequel Rihanna implore, « Comment pouvais-je savoir que mon amour était délirant/Quelqu’un me dit comment réparer un âme au cœur. Malgré sa douleur, cependant, la chanson se termine sur une note édifiante.

Sur l’édition deluxe de l’album, « Half Of Me » retrouve à nouveau Rihanna abordant les polémiques publiques et sa réputation de fêtarde. C’est une façon humble de conclure un voyage remarquable de quatre ans qui a vraiment défini ce que signifiait être sans excuse.

