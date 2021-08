Comment Rihanna a profité de ses influences pour trouver sa voix

Depuis sa percée en 2007, Bonne fille devenue mauvaise, à son opus de 2016, Anti, la plupart des conversations critiques entourant RihannaLa discographie de a négligé son premier album de bon augure, Music Of The Sun. Une grande partie de cet oubli peut être attribuée à la façon dont la discographie de la chanteuse Bajan s’est développée au fil des ans, le résultat d’expérimentations constantes et de prises de risques alors qu’elle aurait tout aussi bien pu s’asseoir et se reposer sur ses lauriers – ou ses redevances.

L’histoire d’origine de Rihanna est bien documentée : une jeune chanteuse de 17 ans attire l’oreille du président/PDG de Def Jam, Jay Z, auditionne pour lui et se voit proposer un contrat d’enregistrement quelques heures plus tard. Mais il en faudrait plus qu’un seul pour se distinguer des Ciaras et Ameries de l’époque.

Écoutez Music Of The Sun en ce moment.

« Vous ne voulez pas monter la musique ? »

Comme son premier single – et l’ouverture de l’album Music Of The Sun – « Pon De Replay » l’avait prophétisé, Rihanna aurait un impact explosif sur les dancefloors du monde entier. Accompagné d’une course salle de danse riddim, la chanteuse en herbe rappe : « Viens, M. DJ, chanson pon de replay/Viens, M. DJ, ne monteras-tu pas la musique. À ce moment-là, Rihanna est non seulement devenue un succès dans les charts, atteignant la deuxième place du Billboard Hot 100, mais aussi une pionnière, contribuant à alimenter le renouveau du dancehall des années 2000 qui comprenait Sean Paul, Lady Saw et Beenie Man.

Sorti le 19 août 2005, Music Of The Sun place une jeune Rihanna au premier plan de la musique et de la culture antillaises. Son single de suivi, “If It’s Lovin’ That You Want”, a pris un simple morceau de R&B midtempo et a ajouté une touche soca grâce au morceau de fusion de 1988 “Wee Rule”, du groupe de hip-hop britannique Wee Papa Girl Rappers. Soutenu par la fusée des tambours en acier, “If It’s Lovin’ That You Want” était la preuve que Rihanna était plus qu’un simple un coup étonnant.

Music Of The Sun a fusionné de manière transparente les sons indigènes de la Barbade et du reste des Caraïbes et a présenté des artistes influents de la région. ‘Rush’ a capitalisé sur l’énergie rapide de ‘Pon De Replay’, avec l'”ambassadeur hip-hop original” du Canada, Kardinall Offishall, qui saute sur un couplet.

“Here I Go Again” met en vedette le collaborateur fréquent de J-Status et joue dans les vibrations midtempo du reggae classique, avec Rihanna livrant son premier “oh na na” sur disque, avant son hit de 2010, “What’s My Name?” Pendant ce temps, le légendaire rappeur dancehall Vybz Kartel insère son style ragga sur une reprise de “You Don’t Love Me (No, No, No)” de Dawn Penn, tandis qu’Elephant Man joue le hype man sur le remix officiel de “Pon De Replay” .

Plus qu’un disque de reggae

Au milieu des fortes influences caribéennes, Music Of The Sun est bien plus qu’un disque de reggae. En tant que signataire le plus sexy de Def Jam et protégé de Jay-Z, il est tout à fait naturel que le premier album de Rihanna incorpore des éléments de hip-hop et de R&B.

“If It’s Lovin’ That You Want” interpole le motif vocal “di di-di, dida di-day” de la chanson historique de 1987 de Boogie Down Productions “The Bridge Is Over”, tandis que “Willing To Wait” s’inspire thématiquement de “Let’s Wait Awhile” de Janet Jackson, alors que Rihanna chante “Baby slow down” sur un extrait de “Free” de Deniece Williams. Vers la fin de Music Of The Sun, elle ralentit encore plus le rythme avec la ballade soul ‘Now I Know’.

En dehors des singles, Music Of The Sun propose également deux coupes profondes qui embrassent un son soul hip-hop des années 90. Sur « That La, La, La », elle confronte le comportement coquette d’une autre femme envers son homme. Produit par Full Force (le trio responsable du smash “Can You Feel The Beat” de Lisa Lisa et Cult Jam en 1985), “That La, La, La” ajoute une saveur dub reggae à un chant de pom-pom girl autrement excentrique.

Pendant ce temps, “There’s A Thug In My Life” fait allusion aux mauvais garçons potentiels que Rihanna chanterait dans les chansons plus tard. Après être allée à l’encontre des souhaits de sa mère (et de sa propre intuition, sachant que “Ça va causer des ennuis fous”), la chanteuse abandonne la philosophie qu’elle avait exposée dans “Willing To Wait”, au détriment du “A Dream” de DeBarge, fortement échantillonné.

Influences mondiales

Rihanna est devenue l’icône internationale qu’elle est aujourd’hui, en partie grâce à sa capacité à mettre en œuvre des styles musicaux du monde entier. Bien que le reggae et le R&B soient l’épine dorsale de Music Of The Sun, il y a des moments où elle emprunte des éléments à d’autres styles régionaux.

Sur le séduisant « Let Me », elle mélange sa soca optimiste natale avec des flûtes hypnotiques inspirées du Moyen-Orient, tandis que « The Last Time » contient des éléments d’une ballade pop latine, alors que Rihanna chantonne sur des lignes de guitare classique.

Au cœur de l’album se trouve la chanson titre, qui utilise un autre incontournable de DeBarge, “Rhythm Of The Night”, et a été co-écrite par la légendaire compositrice Diane Warren. Sur une mélodie reggae, Rihanna tire son chapeau à la culture antillaise qui l’a façonnée, suggérant que nous pouvons tous « danser sur la musique du soleil ».

À sa sortie, Music Of The Sun a atteint la 10e place du Billboard 200 et est rapidement devenue médaille d’or, tandis que son single sur la piste, «Pon De Replay», semblait incapable de s’arrêter. Pour la reine des Caraïbes en devenir, cependant, ce n’était que le début.

Acheter ou diffuser Music Of The Sun