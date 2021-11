Comment Rihanna est devenue la fêtarde préférée de Pop

Lors de sa tournée Last Girl On Earth en 2010, Rihanna a impressionné le public non seulement avec sa setlist, mais aussi avec sa coiffure rouge ardente. Cela a marqué un changement, à la fois esthétique et sonore, pour le chanteur de 22 ans. Après s’être déchargée des traumatismes émotionnels et physiques sur Rated R, Rihanna était en mode pop complet, cosplayant comme Madone pour sa performance aux MTV VMA et son entrée dans une nouvelle ère avec son cinquième album studio, Loud.

Écoutez fort maintenant.

Eurodance n’a jamais sonné aussi bien

Deux jours avant son superbe moment VMA, Rihanna a sorti le premier single de Loud, « Only Girl (In The World ».) C’était un son entièrement nouveau pour la star. Le rythme palpitant de « Only Girl » illustrait l’emprise dominante d’EDM sur le paysage pop, mais Eurodance n’a jamais sonné aussi bien.

Alors que Loud propose de nombreux bangers, il a également vu Rihanna continuer à repousser les limites du R&B sur le Canard– single assisté « What’s My Name ». Le single de suivi était un rappel au salle de danse le son que Rihanna avait perfectionné depuis son premier album, La musique du soleil, il comportait des ad-libs sur un riddim électro-ska. Avec les deux simples, Rihanna a obtenu deux autres succès n ° 1 – mais elle ne faisait que commencer.

Cinquante nuances de Rihanna

Au moment de sa sortie le 12 novembre 2010, Loud a poussé les boutons de tout le monde. La chanteuse barbadienne n’a jamais été une giroflée, mais son cinquième album studio a trouvé une Rihanna plus audacieuse, plus impétueuse et plus provocante.

L’ouverture de l’album « S&M » a fait grand bruit alors que le chœur a trouvé Rihanna en train de chanter de manière séduisante « Les bâtons et les pierres peuvent me briser les os / Mais les chaînes et les fouets m’excitent! » sur un crochet de Le traitement‘s « Allons au lit. » Alors que les diffuseurs du monde entier embrassaient l’énergie du chewing-gum de « Only Girl », beaucoup ont rejeté – et même interdit – le caractère torride de « S&M ». Dans la vidéo de la chanson, Rihanna s’est moquée de la presse qui s’est jetée sur chacun de ses mouvements pendant l’ère Rated R, laissant même le célèbre potin Perez Hilton lié et bâillonné. Elle s’est ensuite associée à une autre reine des tabloïds, Britney Spears, pour un remix qui a catapulté « S&M » au sommet du Hot 100, faisant de la chanson son dixième single n ° 1.

D’autres coupures profondes sur Loud ont continué à afficher l’attitude provocante de Rihanna. « On Fading », elle transforme un échantillon de « One By One » d’Enya en un baiser de relations médiocres, soutenu par des applaudissements et des 808. « Raining Men » va encore plus loin, en rejetant les appelants et les prétendants potentiels avec l’aide du programme de comptines, un Nicki Minaj verset et un extrait du tube de The Weather Girls de 1982.

Pop effervescente

Bien que Loud soit un album plein de pop effervescente, Rihanna parvient toujours à aborder les inconvénients des relations. Sur sa chanson country-pop « California King Bed », elle chante le partage d’un lit avec un partenaire, mais se sentant « à 10 000 miles de distance ». « Man Down » fournit un commentaire plus approfondi, la vidéo décrivant une agression sexuelle dans une boîte de nuit. En guise de vengeance, le personnage traumatisé de Rihanna finit par tuer son agresseur dans une version caribéenne en plein air de Grand Central Station. Le symbolisme des armes à feu du Rated R de l’année précédente se poursuit, car elle se réfère à son arme comme « un 22 / je l’appelle Peggy Sue » sur un rythme reggae – une sorte de « I Shot The Sheriff » pour les années 2010.

Sur « Complicated », Rihanna tient la promesse du titre de Loud, exprimant ses frustrations face à un numéro dance-pop teinté de transe. Même avec son rythme house entraînant, les percussions chaotiques et les synthés sombres du morceau sonnent plus étranges que le tarif de club typique.

Pendant ce temps, l’album plus proche « Love The Way You Lie (Part II) », offre une suite au smash d’été original qui est apparu sur Eminem‘s Récupération. Cette fois, Rhianna prend les devants avec une puissante performance vocale, offrant une perspective féminine à l’histoire tandis qu’Eminem crache du vitriol sur le couplet.

Presse complète

Aucun album de Rihanna n’est complet sans préfigurer sa prochaine ère. Sur la coupe sensuelle alt-R&B « Skin ». elle double sa séduction, échangeant des rythmes lisses pour des riffs de guitare tonitruants qui sonnent tout droit de l’ère Erotica de Madonna. Le dernier single de Loud, « Cheers (Drink To That) » est une tranche de rock anthémique qui échantillonne le yodel signature d’Avril Lavigne de son single « I’m with You » de 2002, transformant la ballade sérieuse en un chant tropical.

Loud a atteint la troisième place du Billboard 200 et a remporté trois nominations aux Grammy Awards, dont l’album de l’année. Le son centré sur la danse de l’album en a également fait un succès commercial en dehors des États-Unis, où il a dominé les charts dans presque tous les principaux territoires. Marquant le retour de Rihanna dans le giron de la pop, cela a prouvé qu’elle pouvait se maintenir parmi la pop à base d’EMD qui a dominé les charts au début d’une nouvelle décennie.

Loud peut être acheté ici .