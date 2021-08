Comment Rise Against Rose To The Top

Lorsque le troisième album fougueux des punks de Chicago Rise Against, Siren Song Of The Counter Culture, les a récompensés avec leur premier succès majeur dans les charts en 2004, personne n’a été plus surpris que le groupe lui-même.

“Notre seul objectif était de vendre suffisamment de disques pour que lorsque nous rentrions de tournée, nous n’ayons pas à trouver de travail”, a déclaré le bassiste Joe Principe à l’époque. « C’était la beauté de [being in a band]. Mais plus nous l’avons fait, plus de choses ont continué à venir à notre rencontre. »

Formé pour la première fois en 1999, Rise Against était un scénariste punk de longue date de Windy City. Réputés pour le commentaire social intelligent de leurs chansons, ils ont adhéré à les valeurs DIY du punk, choisissant initialement de rester dans l’underground, enregistrant deux albums bien reçus pour les États-Unis label indépendant Accords de l’épave de la graisse. Ni leur premier album de 2001, The Unraveling, ni Revolutions Per Minute de 2003 n’ont atteint le Billboard 200, mais ils ont obtenu des critiques impressionnantes, Rolling Stone proclamant que ce dernier titre était « facilement parmi les meilleurs disques punk de la dernière décennie ».

« Leur foi en nous m’a ouvert les yeux »

Avec leur profil en constante augmentation, le groupe a également attiré l’attention des prétendants potentiels des majors. Bien qu’initialement réticents à franchir le pas, ils ont été impressionnés par DreamWorks, en particulier lorsque Rise Against a découvert que le label soutenait leurs paroles politiquement chargées. Comme l’a admis le leader Tim McIlwraith, “leur foi dans ce que nous faisons et le fait qu’ils se souciaient de choses qui nous tenaient à cœur m’ont ouvert les yeux.”

En conséquence, Rise Against a signé avec DreamWorks, mais pendant le travail sur Siren Song Of The Counter Culture, leur nouveau label a fusionné avec Geffen Records, qui a finalement sorti l’album. Sur le plan créatif, le groupe a obtenu carte blanche et, dans le but de se débarrasser de leur image pop-punk, ils ont choisi le producteur Garth Richardson pour diriger les sessions d’enregistrement. C’était un choix stratégique, car les crédits d’ingénierie et de production de Richardson comprenaient des disques de rock percutants tels que Alice Cooper‘s Constrictor et Rage Against The Machine, le premier album éponyme incendiaire.

Au crédit du groupe et du producteur, Siren Song… a fini par cocher toutes les bonnes cases. Un mélange gagnant et accessible de punk, de hardcore et de pop anthémique, il a trouvé Rise Against décriant l’injustice sociale sur “The First Drop” et le furieux “State Of The Union”, mais tout aussi convaincant tempérant leur agressivité sur des morceaux mélodiques traitant de problèmes personnels, tels que « Paper Wings » et la chanson de rupture qui couve « Blood To Bleed ». De manière significative, la liste des chansons a également fait de la place pour le vibrant « Give It All » et le « Swing Life Away », basé sur l’acoustique sans vergogne, qui ont tous deux balayé le Billboard’s Alternative Songs Top 40.

« Cela a touché beaucoup de gens de différentes manières »

Sorti pour la première fois le 10 août 2004, Siren Song Of The Counter Culture s’est d’abord vendu modestement, bien que le programme de tournée incessant du groupe les ait gardés sous les yeux du public et ait donné à l’album le coup de pouce dont il avait besoin. Rise Against était également éternellement reconnaissant que Geffen ait travaillé dur pour les promouvoir à ce stade crucial.

« Nous n’appelions pas tous les jours pour leur demander de nous U2 tournée ou autre”, a déclaré Tim McIlwraith à Punk News en 2006. “Mais [Geffen] avions vu que nous étions autonomes et nous avons obtenu beaucoup de respect de leur part pour cela. À ce moment-là, ils nous ont vraiment aidés et c’est à ce moment-là que le disque, à toutes fins utiles, a vraiment commencé à bien marcher.

Avec un groupe et un label mutuellement alignés, Siren Song Of The Counter Culture a finalement fait exploser le Billboard 200 et est devenu disque d’or aux États-Unis, avec environ un demi-million d’exemplaires. L’attrait universel du morceau clé du disque, “Swing Life Away” (qui a finalement atteint la 12e place du palmarès des chansons alternatives de Billboard), a contribué de manière significative à cette percée grand public, sur laquelle Rise Against s’est encore appuyé avec le succès du Top 10 américain de ” La victime et le témoin.

“J’adore ‘Swing Life Away'”, a déclaré Tim McIlwraith, évoquant le succès de la chanson dans les charts en 2006.

«C’est la chanson de remise des diplômes, la chanson du bal, la chanson du mariage et c’est aussi la chanson des funérailles. Cela a certainement touché beaucoup de personnes différentes de différentes manières. Je suis vraiment content qu’un groupe comme Rise Against ait pu faire une chanson comme ça.

Achetez ou diffusez le chant des sirènes de la contre-culture.