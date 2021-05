Comment Rob Zombie a de nouveau tissé sa magie noire

Eh bien, qu’était-ce d’autre Rob Zombie va nommer son sixième album studio? Après les années 2013 Vendeur de régénération de rat venimeux, Le distributeur de célébration de l’orgie satanique Acid Witch Electric Warlock semble presque être le choix naturel. Un titre sensé serait en soi bizarre pour les fans qui se sont habitués au langage le plus flamboyant pervers et délibérément provocateur par rapport à la musique colorée de Zombie, dirons-nous.

Rob Zombie a passé toute sa carrière depuis White Zombie, passant du statut de musicien à celui de réalisateur et vice-versa, et le temps écoulé depuis Venomous Rat Regeneration Vendor n’était pas différent. Non seulement Zombie a exprimé le personnage de Ravager Navigator dans le blockbuster Marvel de 2014, Guardians Of The Galaxy, mais il a également réalisé, écrit et produit 31, un film à financement participatif mettant en vedette Malcolm McDowell, qui a été présenté en première au Festival du film de Sundance 2016. Bien que la version modeste n’ait reçu qu’un accueil tiède, elle n’a rien fait pour étouffer la soif de créativité de Zombie.

Pour Zombie, un médium semble se nourrir de l’autre, étant donné son flair pour apporter l’élément visuel à sa musique. Et, bien sûr, il y a la créativité des extraits sonores qui ajoute une dimension et une profondeur supplémentaires à l’assaut auditif. Le distributeur de célébration de l’orgie satanique Acid Witch Electric Warlock suit cette tradition séculaire. En fait, cela ressemble peut-être plus à une bande-son de l’un de ses films slasher gore qu’à n’importe lequel de ses précédents enregistrements.

Sorti le 29 avril 2016, Electric Warlock est le collage habituel d’extraits de films et de choc ironique, avec ses 12 titres fournissant le thème de la dystopie de science-fiction acid trip qui existe dans l’esprit de Zombie, où tous ces éléments créatifs des flashs se produisent. Et avec le tout qui tourne à un peu plus de 30 minutes, ce disque est un court choc brutal de l’explosion de Technicolor qui est Rob Zombie à son meilleur.

«Le dernier des démons vaincus» est un appel à l’action militariste. Un tour d’horizon des survivants victorieux d’une prise de contrôle extraterrestre hostile, à la manière du Jour de l’Indépendance. Qui sait? Les paroles sont absurdes: “Démoniste électrique, démoniste électrique, sorcière acide électrique”, répétez et terminez. Peu importe ce que cela signifie, cela semble juste cool. Mais il y a une dimension supplémentaire dans la musique de Zombie qui signifie que vous ne l’entendez pas seulement – vous la voyez. Chaque riff buzzsaw, chaque groove percutant, chaque électro sonnant, chaque extrait de dialogue de film et, surtout, chaque titre de chanson fou sert à peindre une image du monde dément qui existe dans son imagination.

«Cyanure satanique! The Killer Rocks On! » est une ode apocalyptique à la fin de quelque chose: “C’est la fin / Adieu mon ami / Tout ce que tu ressens / Rien n’est réel.” Et pourtant, aussi sombre et morose que cela puisse paraître à la surface, creusez un peu plus profondément et il y a un sardonicisme auto-dépréciant toujours présent en jeu: «Les paroles de la vraie musique rock ne sont rien de plus que Satanic Cyanide / Get it out of ta maison, jette-la et brûle-la / Elle n’a pas sa place dans la maison des justes. L’art imitant peut-être la vie dans le monde de Rob Zombie.

En effet, tout cela pourrait être la bande originale de la double vie de Zombie – Rob Zombie l’homme à la maison regardant des films d’horreur avec sa femme, Sheri Moon, contre Rob Zombie le maître de cérémonie lors de son émission de monstres psychoholiques; il pourrait être tous les trois du dieu Jekyll, Hyde et du rock adolescent dans «La vie et l’époque d’un Dieu du rock adolescent». Ailleurs, c’est un voyage sordide et fantastique à travers les recoins dépravés de la psyché de Zombie sur «Eh bien, tout le monde se fait baiser dans un OVNI»: «C’est l’histoire du loup borgne / Appelé le miel du super destin / Elle l’a chevauché cinq- bête à pattes / Dans un bikini miroir tout juste sorti de l’utérus. ”

Et ainsi de suite. «Un corbillard qui renverse avec le cercueil qui éclate ouvert» est beaucoup plus doux que le titre ne le suggère, étant qu’il s’agit d’une complainte instrumentale acoustique avec la phrase sonore, «Si révoltant, mais si intéressant.» Un modus operandi Zombie s’il en est. Le choc rock de “The Hideous Exhibitions Of A Dedicated Gore Whore” cède la place à l’électro-punk gonflé de “Medication For The Melancholy” et au vigoureux bump’n’grind de “In The Age Of The Consecrated Vampire We All Get High. » «Super-Doom-Hex-Gloom Part One» est un autre interlude instrumental, cette fois dans une direction de film de science-fiction B, faisant allusion à un désert intergalactique, à la Blade Runner – ou peut-être à l’avenir post-apocalyptique de la Terre tel que décrit dans le Terminator d’origine.

Peu importe ce vers quoi il se tourne dans son art aux multiples facettes, c’est Rob Zombie qui règne en triomphant grâce à “In The Bone Pile” (“Eh bien, je suis né un monstre pourri / Repoussant le sommet d’une veuve / Eh bien, j’étais né pour t’abattre / Je ne f__k autour de moi / Eh bien, je suis né dans la lumière / Une chaîne démoniaque vendredi soir / Et bien, je suis né pour vous faire ramper / Abandonner et tout perdre »). Et si «Enfilez vos bottes! C’est la fin du rock and roll »est un Marilyn Manson-style de fist-pumping fist, puis album plus proche “Wurdalak” apporte les choses à une marche funèbre épique de cinq minutes et demie crescendo.

Quel que soit le monde que Rob Zombie crée pour l’auditeur, le distributeur de célébration de l’orgie satanique Acid Witch Electric Warlock offre 12 flashs terriblement extravagants de sa terrible dystopie, ramenant l’artiste fermement au sommet de son art.

