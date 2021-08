Comment Rob Zombie est sorti en tirant sur tous les cylindres

Un monde sans Rob ZombieLe macabre « spookshow international » de s n’est pas un monde auquel toute personne sensée devrait vouloir faire partie. C’est presque impossible à imaginer aujourd’hui mais, avant la sortie de son premier album solo post-White Zombie, Hellbilly Deluxe, il y avait des questions légitimes sur l’avenir de l’un des véritables visionnaires du rock. Les années 90 étaient bizarres, mec. Vraiment bizarre.

Écoutez Hellbilly Deluxe.

Au lendemain de “Smells Like Teen Spirit” – le riff de Kurt et le flam de Dave Grohl au début changeant le cours de la musique rock pour toujours – tous les marginaux, les monstres et les avortons ont ouvert la porte de l’asile et se sont enfuis au sommet de la montagne de la culture pop pour créer l’une des périodes les plus repoussantes et les plus créatives de l’histoire de la musique.

White Zombie était l’un de ces actes. Leur marque Technicolor de bruit industriel, d’échantillons de films d’horreur et d’œuvres d’art qui oscilleraient entre le psychédélisme et le divertissement diabolique de Tales From The Crypt a été renforcée par des airs massifs et massifs qui en ont fait l’un des actes les plus aimés non seulement de leur époque, mais n’importe quelle époque. Sérieusement, demandez à quelqu’un qui a grandi avec White Zombie et regardez-le frémir. Et tandis que le groupe ne s’est officiellement séparé qu’un mois après la sortie de Hellbilly Deluxe, qui s’est frayé un chemin dans notre conscience le 25 août 1998, l’homme au micro, avec les dreadlocks emblématiques et le style bizarre, était dans un curieux position aux yeux du public. Tout le monde pouvait voir que White Zombie était en voyage aller simple vers Super-Charger Heaven, mais ce n’est pas toute l’histoire.

Nous savions que Rob était le moteur créatif de White Zombie. Nous savions qu’il avait dessiné l’artwork et nous avions vu ce trip d’acide déchirant dans Beavis And Butt-Head Do America. Nous savions qu’il était spécial mais, en surface, le mec jouait-il d’un instrument ? Tout le monde aimait le style vocal et jouer au jeu de la boisson à chaque fois qu’il dit “Ouais” dans les champs de festival, mais se débrouillerait-il tout seul sans que cette unité ne pilote sa vision avec son craquement ?

Quelle bande d’idiots cyniques nous étions.

Il y avait toujours quelque chose dans la musique de White Zombie qui se sentait mieux dans un club de rock que 99% des efforts de tous les autres groupes. Lorsque Rob s’est présenté armé du plus grand refrain de sa carrière, chantant sur la croisière dans les rues dans un véritable tour d’enfer, toutes les questions sur son avenir ont été effacées comme des enfants privilégiés et preppy au bout de la tronçonneuse de Leatherface.

Il y a peu à dire sur « Dragula » qui n’a pas été dit un million de fois auparavant, mais nous allons essayer de le résumer en une phrase. Si vous faites une mixtape des plus grandes chansons rock des années 90 et que les gens ne se tournent pas vers ce crochet écrasant « Burn like an animal », vous méritez que votre mixtape soit huée hors de la pièce. Rentrez chez vous, mon garçon.

Hellbilly Deluxe est un tour de force. C’est une surcharge sensorielle. Les trois premières chansons sont « Superbeast », « Dragula » et « Living Dead Girl » – un tsunami d’images éclaboussées de sang, d’effroi de fête foraine et de métal dansant giratoire du bassin.

Si vous avez vu Bride Of Chucky au cinéma, la “fille morte vivante” à gorge électronique qui lance ce riff vit probablement avec vous aujourd’hui. Sérieusement, c’est entre ça et “For Whom The Bell Tolls” apparaissant au début de Zombieland pour la meilleure utilisation du métal dans un film d’horreur. Être en désaccord? Combattez-nous dans la section commentaires.

Vous connaissez ces tournées d’albums où les artistes interprètent des disques entiers où tout après la piste six est de la foutaise ? Hellbilly Deluxe pourrait être joué deux fois d’avant en arrière et nous voudrions toujours entendre les vibrations orientales hypnotiques qui frissonnent et refroidissent alors que la séduction “Voodoo man, yes, I can” de Zombie soulève “Spookshow Baby” de la tombe. Ailleurs, le bump and thrash de “Demonoid Phenomenon” est unique et irrésistible, et Zombie sort même un morceau punk DIY sous la forme de “How To Make A Monster”.

Nous ne faisons que nommer des chansons à ce stade, mais personne ne s’extasie sur le fait que Rob canalise son Dieu du tonnerre intérieur sur « Meet The Creeper » ou la frénésie schizophrène de « What Lurks On Channel X ? », alors nous le faisons. pendant que nous en avons la chance.

Post-Cobain, post-Marilyn Manson, post-Scream transformant l’horreur en Sauvé par la cloche avec des couteaux pendant quelques années (cela vous retournera l’estomac plus que n’importe quel film de Dario Argento), à l’aube du 21e siècle, Rob Zombie atteignait son apogée de création. Quel monstre. Et quel homme.

Le coffret solo de 15LP Rob Zombie est disponible exclusivement sur la boutique uDiscover Music US.