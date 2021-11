Comment Robyn a fait danser le monde entier avec elle

En 2010, les conventions de l’industrie sur la façon de sortir de la nouvelle musique étaient régulièrement remises en question. Robyn avait déjà prouvé qu’elle pouvait faire les choses à sa manière quand, en 2005, elle a sorti son quatrième album éponyme sur son propre label. Ce disque incluait le numéro un britannique « With Every Heartbeat » et avait véritablement établi sa réputation mondiale d’innovatrice qui comprenait également l’importance d’un puissant crochet pop. Cinq ans plus tard, elle n’était pas moins déterminée à faire les choses à sa manière avec le suivi de Robyn, Body Talk.

La séquence indépendante de Robyn a été illustrée par son désir de sortir des morceaux du projet Body Talk dans des segments distincts. Consciente du fait qu’elle avait été en grande partie hors de la scène pendant un certain temps, elle a décidé de publier des pistes au fur et à mesure qu’elles étaient terminées, plutôt que de les retenir jusqu’à ce qu’elles puissent être assemblées dans un package plus conventionnel.

Le lancement de la série avec un single aussi fort que « Dancing On My Own » a permis à la campagne non-conformiste de bien démarrer. La ballade électro est née de sessions qui ont commencé à l’été 2009 sous la direction de Klas Ahlund, qui a été nommé producteur exécutif du projet. C’est devenu la chanson pour laquelle Robyn est sans doute la plus célèbre, a été son premier single n ° 1 dans son pays natal, la Suède, et a depuis été reprise par de nombreux autres artistes.

L’excentrique « Fembot » avait déjà été choisi comme premier morceau promotionnel de Body Talk et a été rapidement suivi par « Dancehall Queen », une jam électro-reggae prétendument inspirée du groupe suédois Ace Of Base, qui a dominé les charts internationaux au début des années 90, et a été créé avec le producteur superstar Diplo. Huit morceaux ont été assemblés pour Body Talk Pt.1, sorti officiellement le 11 juin 2010. En seulement 30 minutes de temps de jeu, l’électro-pop plus conventionnelle se termine ici par une fragile ballade folk suédoise, « Jag Vet En Dejlig Rosa . » Il n’a pas fait partie de la collection finale de Body Talk, mais si vous voulez imaginer comment ABBAL’expérimentation plus à gauche de peut sembler au 21e siècle, c’est une très bonne direction. L’ouverture du Pt.1 « Don’t F__king Tell Me What To Do » a fait la coupe plus tard et son monologue sec et effrayant est une fouille ironique de notre culture contemporaine et égocentrique.

Le 6 septembre de cette année-là, il était temps pour le deuxième lot de nouveaux morceaux de sortir du studio, avec « Hang With Me » (qui avait été inclus sur Pt.1) retravaillé pour imiter le drame dancefloor des succès précédents de Robyn. . C’est l’un des disques les plus efficaces de Robyn, avec un ver d’oreille chœur qui faisait des affaires décentes en Suède. Snoop Dogg l’a rejointe sur « U Should Know Better » – un autre moment fort de Body Talk Pt.2 – tandis que « In My Eyes » est une dalle battante de années 80-synthé-rock influencé. Fermez les yeux et vous pouvez l’imaginer assis sur la bande originale de Flashdance.

Le 22 novembre 2010, le projet a été remonté à nouveau, compilant les moments marquants des deux versions précédentes et les peaufinant avec cinq nouvelles chansons. La contribution de Royskopp à Body Talk Pt.1 – « None Of Dem » – a fait du nouveau Body Talk au titre singulier placé aux côtés de la chanson de Snoop Dogg, bien que la collaboration la plus surprenante ait été une réunion avec Max Martin sur « Time Machine ». Max avait travaillé avec Robyn sur sa percée à la fin des années 90 et cette nouvelle, glamour-Throbber inspiré de la pop a maintenu son taux de grève pour avoir marqué une cible commerciale.

Éloigné du visage commercial des messages marketing complexes, Body Talk est désormais un souvenir éclatant d’un élan de créativité qui a vu Robyn créer certaines des plus grandes chansons de sa carrière. « Dancing On My Own » est peut-être le premier morceau qui attirera les gens, mais l’album compte 14 autres prétendants solides.

Lorsque les critiques cherchent à compiler le compte à rebours des plus grands disques électro-pop de la décennie, Body Talk peut encore semer la confusion. Est-ce un projet autonome ou s’agit-il en fait d’une collection des « plus grands succès » d’une seule année de sorties ? C’est à eux de décider, mais il y a une chose sur laquelle tout le monde sera d’accord : peu d’artistes profitent d’une année comme ça.

