Comment Roger Moore est-il mort ? | NowMyism.com

Roger Moore, mieux connu pour son rôle de James Bond, a failli mourir alors qu’il n’avait que 5 ans et a souffert de nombreux problèmes de santé tout au long de sa vie. Malgré cela, il a vaincu le cancer de la prostate et a vécu jusqu’à 89 ans.

REELZ a enquêté sur sa vie et sa mort dans un épisode « Autopsy : The Last Hours of… » diffusé le dimanche 27 juin 2021.

Voici ce que vous devez savoir :

Moore est décédé après une ” courte mais courageuse bataille contre le cancer ” en 2017 à l’âge de 89 ans.

La famille de Moore a annoncé sa mort à 89 ans, expliquant qu’il était décédé après une ” courte mais vaillante bataille contre le cancer “, a rapporté Sky News le 23 mai 2017. Mais c’était loin d’être la première ou la seule bataille. Il avait été diagnostiqué avec trois types de cancer dans sa vie, a rapporté REELZ, et il a failli mourir d’une pneumonie alors qu’il était enfant.

C’est peut-être en partie ses problèmes de santé qui ont conduit à sa version autodérision de Bond.

“Pour lui, c’était très important d’avoir été Bond. Bond a fait de lui à nouveau une star de cinéma », a déclaré l’acteur et ami Sir Michael Caine dans l’épisode REELZ. “Il n’était pas seulement une star de cinéma, mais l’une des plus grandes stars de cinéma au monde.”

Ses enfants, Deborah, Geoffrey et Christian, ont écrit un émouvant hommage à leur père dans l’annonce de son décès :

“L’amour dont il était entouré dans ses derniers jours était si grand qu’il ne peut pas être quantifié avec de simples mots”, a déclaré le communiqué de ses enfants.

Moore a gardé le silence sur ses problèmes de santé, mais en a parlé dans ses mémoires

Moore a souvent gardé ses problèmes de santé pour lui, ont déclaré ses amis dans l’épisode REELZ. Le réalisateur de James Bond, John Glen, a déclaré que les acteurs “ont tendance à garder ces choses silencieuses”.

“Ils ne veulent pas que l’on sache que vous êtes malade parce qu’ils ont peur de ne pas trouver un autre emploi”, a déclaré Glen lors de l’émission REELZ. “Alors c’est plutôt défensif.”

Moore, cependant, a parlé de ses problèmes de santé dans son livre “My Word Is Bond: The Autobiography”.

“La maladie a joué un rôle important au début de ma vie”, a-t-il écrit.

Alors qu’il n’avait que 5 ans, il a contracté une double pneumonie bronchique si grave qu’un médecin a décidé qu’il devrait être soigné à domicile plutôt qu’à l’hôpital, a écrit Moore. Lorsque sa maladie a atteint son paroxysme, son médecin a dit au père de Moore qu’il reviendrait le matin avec un certificat de décès.

Ses problèmes de santé ont été omniprésents tout au long de sa vie, a-t-il écrit. En 1993, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Il a écrit ceci à propos du moment où il a reçu la nouvelle :

“Fait intéressant, j’ai commencé à me sentir vraiment désolé pour lui, car il avait de mauvaises nouvelles à m’annoncer et ne savait clairement pas comment me l’annoncer”, écrit-il. “Ses yeux ont commencé à se remplir de larmes et je ne pouvais que faire une blague en disant quelque chose de stupide.”

Ses problèmes de santé ont continué après la publication de son livre en 2009. En 2013, il a souffert d’un autre cas grave de pneumonie et a dû réapprendre à marcher, selon Express, et a perdu une grande partie de ses cheveux.

“Il leur a fallu beaucoup de temps pour découvrir le bon antibiotique”, a-t-il déclaré au média. « Ils m’ont injecté tellement d’antibiotiques que j’étais cloué au lit. En fin de compte, ils ont littéralement dû m’apprendre à marcher. De plus, mes cheveux ont commencé à tomber beaucoup plus rapidement ».

La même année, on lui a diagnostiqué un diabète de type 2, ce qui l’a obligé à renoncer à l’alcool, a-t-il déclaré au Daily Mail.

“Je fais un très bon martini sec, mais je ne peux plus le boire”, a déclaré Moore au Daily Mail à l’époque. « Plus de sucre, plus d’alcool. Je peux goûter le vin et je peux faire une gorgée pendant une heure. Je l’apprécie beaucoup plus.”

Conformément à ses souhaits antérieurs de garder ses problèmes de santé privés, il n’a pas annoncé publiquement qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du foie, a rapporté REELZ.

“Il avait souffert pendant des années de mauvaise santé et avait lutté contre trois types de cancers différents, mais d’une manière ou d’une autre il avait atteint l’âge de 89 ans”, a écrit REELZ. “Peut-être qu’il y avait eu plus de 007 sur Sir Roger Moore qu’il n’y paraissait.”

