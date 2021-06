Comment Ronnie James Dio a popularisé le geste de la main « Devil’s Horns »

Dans une nouvelle interview avec Studios en direct, Ronnie James Diol’ancienne épouse et gérante de longue date de Wendy Dio a parlé de la façon dont il a popularisé le geste de la main appelé « cornes du diable ». Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Beaucoup de gens prétendent que c’était le leur, et ça va. Ce n’était pas Ronnie‘s. C’est un vieux panneau italien appelé malocchio [the evil eye], pour éloigner le mal. Sa grand-mère, quand il avait environ cinq ans, avait l’habitude de se rendre en ville pour donner le déjeuner à son grand-père à l’aciérie, et il voyait sa grand-mère [doing] le signe – c’était, genre, éloigner le mal – et il n’y a pas pensé ; c’était juste une partie de son héritage. Et puis quand il a rejoint [BLACK] SABBAT, bien sûr, Ozzy [Osbourne, original SABBATH singer] faisait le signe de la paix. Et il ne voulait pas faire ça. Et puis un jour, il l’a fait, et ça a décollé. Et c’était juste quelque chose qui Ronnie est devenu populaire pour.”

La fin SABBAT NOIR et ARC-EN-CIEL Le chanteur est souvent reconnu pour avoir fait du geste de la main un élément de base des concerts de rock depuis des décennies. Cependant, en mars dernier, SABBAT bassiste Maître d’hôtel Geezer a dit qu’il utilisait les soi-disant « cornes du diable » des années auparavant Dio l’a adopté comme sien.

“Je fais ce signe depuis – j’ai des photos de moi le faisant depuis 1971”, majordome a dit lors d’une apparition sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”. “Et j’avais toujours l’habitude de le faire dans la panne de la chanson « Sabbat noir » – juste avant d’entrer dans la partie rapide à la fin, je ferais ce signe au public. Et sur le premier couple de ‘Paradis et enfer’ spectacles de tournée, Ronnie disait : ‘Quand je monte sur scène, tout le monde me fait le signe de la paix, et c’est un Ozzy chose. J’ai l’impression que je devrais leur faire quelque chose en retour. Il dit : ‘C’est quoi ce signe que tu fais dans « Sabbat noir »?’ Et je lui ai montré le signe des cornes du diable. Et il a commencé à le faire à partir de là et l’a rendu célèbre.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait jamais révélé publiquement auparavant qu’il était responsable d’avoir montré Dio les cornes du diable, majordome a déclaré: “Je n’y ai pas vraiment pensé. Comme je l’ai dit, j’ai des photos de moi en train de le faire en 1971. Et c’était juste une alternative à Ozzydes signes de paix, je le faisais. Et si vous regardez le ‘Sous-marin jaune’ couverture de l’album [from THE BEATLES], John Lennonle personnage de dessin animé de le fait, en 1966 ou quoi que ce soit. C’est donc un vieux signe. Je le faisais juste parce que [English occultist] Aleister Crowley l’habitude de le faire.”

Selon Type, les cornes du diable ne sont pas la seule chose qui Ronnie s’est attribué le mérite de ce qu’il n’a pas inventé tout seul. “Il y a beaucoup de choses qu’il m’a volées qu’il a prétendu être l’initiateur”, majordome mentionné. “Mais il l’a rendu célèbre, alors je m’en fichais. Le [DIO] titre de l’album ‘Sacre Coeur’; c’est là que j’allais à l’école. Et il a appelé une de ses chansons ‘Un pied dans la tombe’. J’ai dit en plaisantant, ‘Nous devrions appeler l’album ‘Un pied dans la tombe’.’ Et puis quand il est parti [SABBATH], il a appelé une de ses chansons ainsi. Il était très méchant avec des choses comme ça. Et quand je faisais un autographe, j’écrivais ‘Magic’. Donc Ronnie a également commencé à écrire ‘Magic’. En fait, il a appelé son [DIO] album ‘Magie’. Il était très méchant avec des choses comme ça.”

On lui a demandé s’il avait déjà affronté Ronnie à propos de ça, Type a dit: “Non. Seulement à propos du signe de la corne du diable.”

Ronnie n’était pas le seul rocker de haut niveau à s’attribuer le mérite des cornes du diable. De retour en juin 2017, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons déposé une demande auprès du Office américain des brevets et des marques pour une marque de fabrique sur le signal de la main, les fans et les rockeurs se tiennent debout pendant les spectacles, dans lesquels l’index et l’auriculaire sont étendus, le majeur et l’annulaire sont enroulés dans la paume et le pouce dépasse de la main comme une branche errante d’un arbre ou est également enroulé dans la paume. Gène a affirmé que le geste avait été utilisé pour la première fois dans le commerce le 14 novembre 1974, ce qui correspond à EMBRASSER‘s “Plus chaud que l’enfer” visiter. Il a écrit dans sa déclaration signée qu’il pense qu'”aucune autre personne, entreprise, société ou association n’a le droit d’utiliser ladite marque dans le commerce, que ce soit sous une forme identique ou dans une si proche ressemblance”. Moins de deux semaines plus tard, Simmons retiré la demande.

La plupart des fans de musique ont claqué Simmons pour la demande de marque, dire que le symbole est devenu omniprésent et signifie différentes choses pour différentes personnes.

Lors d’une apparition sur le « Parler, c’est Jéricho » Podcast, Simmons a déclaré que sa version du geste de la main est en fait “Je t’aime” en langue des signes américaine, avec le pouce étendu, plutôt que le pouce tenant deux majeurs près de la paume comme popularisé par Ronnie James Dio et utilisé par tout le monde, des rock stars aux chefs, pour saluer l’inclusion musicale et le triomphe depuis les années 70.

“Lorsque [KISS] J’ai commencé à faire des photos en 1973, au siècle dernier, je faisais un hommage”, a-t-il expliqué. “Je ne savais pas quoi faire de mes mains… parce que j’avais des ailes [as part of my costume] et je voulais montrer les ailes. Alors vous avez écarté les bras, un peu comme une pose de Christ, mais je ne savais pas quoi faire avec mes doigts. Alors j’ai fait ce qu’un artiste a nommé Steve Ditko fait avec Homme araignée et Docteur étrange, qui ont tous deux fait le signe de la main. Donc quand Homme araignée tiré sur la sangle, il ferait les deux majeurs. Et l’éternel Vishanti faisant les hordes d’hôtes de Hoggoth, c’est Docteur étrange. Alors je rendais juste hommage à Steve Ditko, et ça a pris. Et donc quand nous jouions en live, je voulais saluer les fans qui disaient juste, ‘Wow, vous êtes un peu de la merde chaude’, mais je tiens le médiator dans ma main. Alors j’essaie de tenir mes deux doigts. Et donc ils ont tous commencé à le faire. À ce jour, que vous alliez à un match de football en Ukraine ou en Afrique, ou ailleurs, les fans peuvent même ne pas penser à Gène Simmons, mais ils feront une version de ces doigts tendus et tireront la langue sans savoir pourquoi. C’est devenu la chose. Je m’en fiche si tu es Rihanna ou alors Vérificateur potelé, tout le monde fait ce genre de choses, même s’ils ne réalisent peut-être pas que cela a commencé avec le puissant et attrayant Gène Simmons.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait finalement décidé de retirer sa demande de marque du geste, Simmons Raconté « Parler, c’est Jéricho »: “Les non-éduqués, les non-informés et les passionnés par ailleurs sont devenus si chauds sous le col que je ne pensais tout simplement pas que cela en valait la peine.

Il a poursuivi: “Les gens de la galerie des cacahuètes, et je les aime… Mais l’idée que l’opinion de tout le monde vaut la même chose que tout le monde l’est… Je ne veux pas dire” connerie “, mais ce n’est pas informé. Vous savez, votre voiture tombe en panne et un type s’approche et dit : « Voici ce qui ne va pas. » C’est une opinion. L’autre gars qui passe devant est un mécanicien qui travaille sur des voitures tout le temps. Ces deux opinions ne sont pas égales. L’une est plus importante parce qu’elle est basée sur le curriculum vitae et la qualification, et l’autre est basée sur des pets de pop-corn – il ne sait rien.Eh bien, votre opinion ne vaut rien, car elle n’est basée sur rien et aucune expérience.La plupart des gens qui ont des opinions les expriment simplement parce qu’ils n’ont aucune qualification ou curriculum vitae.

“Donc, ce n’était tout simplement pas assez important pour moi d’aller faire ça, parce que tout le monde fait mon geste de la main de toute façon – que ce soit le Dalaï Lama ou le Pape. Je gagne.”

Simmons a ajouté: “Mais, vraiment, quand quelqu’un vous critique ou quoi que ce soit, prenez un moment pour penser:” Je me demande ce qu’ils ont fait. ” En d’autres termes, ce n’est pas ce que quelqu’un dit – qui le dit ? Si je suis critiqué comme une mauvaise personne, par exemple, par quelqu’un qui se tient à côté de moi, ce n’est pas la même chose que le Pape ou mon rabbin ou quelqu’un dans une position éthique du pouvoir. Je pourrais encore objecter, mais c’est une opinion avec réserve.”

Avocat droit d’auteur Ronald Abrams Raconté Forbes que c’est peu probable Simmons aurait réussi dans sa tentative de déposer le symbole des « cornes du diable », expliquant que de tels gestes de la main ne peuvent être déposés que s’ils font partie d’un logo. Conseil en marques Michael Cohen avec Groupe Cohen en droit de la propriété intellectuelle à Beverly Hills, qui s’occupe des affaires de contrefaçon de marques, de brevets et de droits d’auteur, a confirmé Los Angeles Times qu’il aurait été très difficile pour Simmonsdemande d’être approuvée car le geste est devenu “générisé”.

Gène‘s EMBRASSER compagnon de groupe Paul Stanley a dit qu’il ne savait pas pourquoi Simmons tenté de marquer le geste de la main, disant au Podcast audio: “Bon tu sais, Gène suscite des réactions très vives de la part des gens. Et ce qu’il fait, il le fait pour des raisons que lui seul connaît. Je ne peux donc pas vraiment dire que j’y ai vraiment pensé. C’était vraiment quelque chose qu’il voulait poursuivre, et la réaction était ce que les gens en pensaient. Donc je ne sais pas pourquoi il l’a tiré, et je ne sais pas pourquoi il l’a commencé. Je n’ai vraiment pas… je ne lui ai pas demandé.

Lors d’un épisode de son émission “Le discours”, Sharon Osbourne claqué Simmons pour la demande de marque, accusant le rockeur d'”essayer de gagner de l’argent avec des affiches et des t-shirts”. Elle a dit: “Il est fou. Il essaie d’obtenir de l’argent du merch où vous voyez ça [gesture] sur merch, mais en fait ça [symbol], en italien, qui existe depuis des centaines d’années, signifie « le diable ». C’est ce que cela signifie. Et donc les enfants aux concerts le font depuis des années et des années et des années. Et en 74 ? Où étiez-vous dans les années 60 quand ils le faisaient, gamin, parce qu’ils le font depuis toujours.”

Wendy également critiqué Simmons pour avoir tenté de marquer le signe de la main. Elle a dit L’Enveloppe: “Essayer de faire de l’argent avec quelque chose comme ça est dégoûtant. Cela appartient à tout le monde – cela n’appartient à personne. C’est un domaine public, cela ne devrait pas être une marque déposée.”

Ronnie lui-même s’est moqué de Gène pour avoir tenté de s’attribuer le mérite des cornes du diable. “Gène Simmons vous dira qu’il l’a inventé”, Dio dit une fois. “Mais encore une fois, Gène inventé la respiration et les chaussures et tout le reste.”

Comme indiqué précédemment, le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer, fondée à la mémoire de l’icône du heavy metal, s’associera aux producteurs d’événements virtuels Studios en direct célébrer Ronniel’anniversaire de , le samedi 10 juillet. L’événement mondial de collecte de fonds en direct réunira des célébrités et des fans du monde entier pour honorer Dioimpact indéniable sur et en dehors de la scène. Le leader de ELFE, ARC-EN-CIEL, SABBAT NOIR et DIO, Ronnie a perdu sa bataille contre le cancer gastrique en 2010.