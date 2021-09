Comment Rory de Lucifer amène la saison 6 à une conclusion satisfaisante ⋆ .

Lucifer s’est finalement terminée le 10 septembre 2021, avec une dernière saison belle, émouvante et satisfaisante, grâce aux showrunners de Lucifer qui ont pris des libertés artistiques et se sont complètement éloignées du scénario de la bande dessinée, et ont créé un spectacle qui a fasciné le public avec son inattendu rebondissements, s’avérant être une véritable balade. Bien que la série télévisée soit basée sur un personnage de DC Comics du même nom, elle a changé la façon dont beaucoup de gens voient le souverain maléfique biblique de l’enfer en l’humanisant.

L’un des nombreux rebondissements imprévus de la saison 6 a été l’introduction d’Aurora “Rory” Morningstar, joué par Dead Pool étoile d’évasion Brianna Hildebrand. Décomposons pourquoi le personnage a été ajouté à la série et ce que sa présence signifiait pour les derniers épisodes.

Comment les showrunners ont-ils eu l’idée de Rory Morningstar ?

Dans une longue interview avec Collider, les showrunners Joe Henderson et Ildy Modrovitch a révélé divers secrets sur la série, y compris la raison pour laquelle ils ont inclus Rory dans la dernière saison. Selon Henderson :

Nous avons réalisé, eh bien, nous avons raconté cette histoire de Lucifer comprenant le point de vue de son père, comprenant que son père essayait en fait de faire ce qui était juste pour lui. Et puis en quelque sorte devenir son père ou sur le point de devenir son père. Et puis c’est devenu la question de, d’accord, eh bien, et s’il faisait à son enfant, ce qu’il sentait que son père lui avait fait ? Soudain, vous avez une toute nouvelle histoire, cette idée de, d’accord, eh bien, et si Dieu vous abandonnait, et si vous abandonniez à nouveau votre enfant ? Et puis c’est devenu la question de, eh bien, comment cela se passerait-il? Et cette histoire, c’est amusant. Et puis nous étions en train de descendre parce que c’est un mystère passionnant à résoudre pour Lucifer, pour nous à résoudre. Et cela nous a donné tellement d’histoires.

Ajout de Modrovitch :

Nous ne sommes pas partis comme “Je pense que nous allons raconter une histoire de voyage dans le temps pour la saison 6”. C’était un moyen d’arriver à une fin, ce qui est le seul moyen personnellement, cela aurait pu être une histoire de voyage dans le temps – parce qu’ils me cassent la tête. Nous savions que nous voulions que Lucifer soit à la place de son père, car c’était le dernier chapitre, mais alors, qu’est-ce que ça fait d’être à l’autre bout d’une expérience et d’être celui qui cause la douleur ? Et donc nous devions juste amener son enfant adulte dans notre émission, d’une manière ou d’une autre. “

Contrairement à la plupart des personnages célestes de la série, dont les origines remontent à la série de bandes dessinées DC / Vertigo The Sandman, Rory est un personnage original développé uniquement pour la télévision. Cependant, il y a un personnage dans les bandes dessinées qui ressemble à Rory et qui aurait pu servir d’inspiration aux scénaristes.

Elaine Belloc est un personnage fictif de la série DC/Vertigo Comics Lucifer créée par Mike Carey, et tout comme Rory, est un Nephilim – mi-ange/mi-humain. Son personnage a une ressemblance frappante avec Rory, une adolescente gothique, triste et en colère avec des problèmes de papa, et est extrêmement puissante. Cependant, elle est la fille de Michael, le frère jumeau de Lucifer, contrairement à Rory qui est le propre enfant de Lucifer.

Dans les bandes dessinées, Elaine croit à tort que Lucifer est son père, ce qui ressemble à la façon dont Rory et Lucifer se rencontrent pour la première fois dans la série, c’est-à-dire que Lucifer pense qu’elle le confond avec quelqu’un d’autre. Seulement dans ce cas, Rory a raison.

En outre, Lucifer sert davantage de figure paternelle à Elaine que son propre père dans la série de bandes dessinées, qui aurait également pu servir de base à la dynamique père-fille entre Lucifer et Rory. Il y a peut-être eu plus de catalyseurs impliqués dans la création du personnage de Rory dans Lucifer, mais Elaine semble être le choix le plus proche et le plus évident du matériel source.

Comment Rory amène l’arc de Lucifer à une conclusion satisfaisante

Le plus récent hybride homme-ange de Lucifer, Rory, était une entrée inattendue dans la série, quelque chose que les fans n’auraient même jamais pu imaginer dans leurs rêves les plus fous. Les libertés artistiques que les showrunners ont prises avec la série leur ont permis de créer une belle histoire, et Rory a joué un rôle majeur dans la saison 6, son objectif principal étant un outil pour mener à bien la série. L’inclusion de Rory a aidé les showrunners à imaginer un récapitulatif subtil de l’histoire de Lucifer, tout en la complétant.

Rory est l’image miroir de Lucifer à plusieurs égards – en colère, triste, rebelle avec les problèmes de papa, mais au fond de lui, attentionné et aimant. Elle partage l’amour de son père pour la musique, avec eux chantant ensemble pour la première fois dans le sixième épisode, et tous deux possèdent également une forme effrayante de diable enflammé à la peau rouge, qui se manifeste lorsqu’ils sont extrêmement en colère.

Son entrée dans la série met Lucifer dans la peau de son père (Dieu): dans la saison 5, Dieu n’avait aucune idée que Lucifer était si en colère contre lui, assez similaire à ce que Lucifer ressentait initialement pour Rory. Semblable à Dieu dans S5, Lucifer essaie de s’entendre avec Rory, mais comme nous le savons, rien de tout cela ne compte vraiment pour elle.

L’une des possessions les plus emblématiques de Lucifer Morningstar est sa précieuse Corvette, et est extrêmement chère à Lucifer et Tom Ellis. Dans une récente interview avec Collider, Ellis explique comment il regrette de ne pas avoir pu dire au revoir à la ” bête absolue “, et comment Lucifer donnant les clés de la voiture à Rory est de nature ” symbolique “, que l’histoire de Lucifer est enfin à une fin. Il a rappelé :

“Dans l’épisode 9, où nous allons à la plage avec la famille, c’était un gros dernier jour dans la voiture, en gros, et cela semblait tout à fait approprié. Et aussi, nous avons eu la leçon de conduite avec Rory. La remise des clés était assez symbolique, en ce sens. Cette voiture va me manquer. Je me souviens l’avoir vu le premier jour du tournage, ou le deuxième jour, chaque fois que nous étions à Hollywood Boulevard dans le pilote, et cela, pour moi, était la pièce manquante. J’avais le costume. J’avais tout le reste. J’ai beaucoup pensé à ce personnage. Et quand cette voiture a basculé, je me suis dit : « Oui, je sais exactement qui est ce personnage. »

L’arc de l’histoire de Rory a également donné aux showrunners le temps de faire leurs adieux à tous les personnages de la série, ce qui n’était pas possible étant donné le plan initial de mettre fin à la série avec la saison 5. En fin de compte, à la fin, Lucifer comprend enfin son vrai but en enfer, ce qui n’aurait pas été possible sans l’aide de Rory. Craignant une perturbation dans la chronologie, Rory ne se présenterait jamais pour les aider à l’heure actuelle de la série, Chloé et Lucifer décident de rester à l’écart l’un de l’autre pour le reste du temps de Chloé sur Terre. Lucifer devient un guide pour les âmes perdues et retrouve Chloé à la fin, et Rory comprend enfin les sacrifices que ses parents ont faits non seulement pour elle, mais aussi pour aider à rendre le monde meilleur à leur manière.

Y a-t-il une chance que nous voyions un spin-off de Lucifer impliquant Rory à l’avenir?

Il n’y a eu aucun mot de Netflix sur les émissions dérivées, mais l’actrice Brianna Hildebrand est prête à jouer à nouveau Rory, comme le montre son interview avec TheWrap. Il pourrait donc y avoir une légère chance pour un spin-off pour tous les Lucifans qui n’en ont pas encore fini avec Lucverse.

Lucifer était l’une de ces histoires qui présentaient le meilleur et le pire de l’humanité, grâce à la façon dont il dépeint les entités cosmiques comme des personnages humains et identifiables. Les fans du monde entier vont beaucoup manquer.

Lucifer est maintenant en streaming sur Netflix.

