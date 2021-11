Comment Royal Mail se prépare-t-elle pour Noël ?

En l’absence de blocages et suite au boom du commerce électronique de la pandémie, Royal Mail se prépare à soutenir ses clients pendant un Noël chargé.

Entre les collectes de retour à domicile, l’ajout de nouvelles fonctionnalités à leur application et l’essai des livraisons le dimanche, c’est la réputation de confiance et la gamme de services du transporteur que les détaillants continuent de citer comme étant au cœur de leur offre.

« Les clients font confiance à 100 % à Royal Mail », a déclaré Martin Bell, directeur du commerce électronique d’Hotel Chocolat.

« Vous vous familiarisez avec votre facteur local ou votre femme et le fait d’avoir la même personne qui livre est une confiance supplémentaire. »

La pandémie a catalysé une évolution des dépenses en ligne que de nombreux détaillants, dont Hotel Chocolat, prévoient de rester ce Noël. Pour cette raison, une livraison flexible et des options de retour pratiques sont plus importantes que jamais.

Hotter Shoes, le plus grand fabricant de chaussures au Royaume-Uni, considère la flexibilité de Royal Mail Tracked® comme « incroyablement importante » pour offrir une excellente expérience client.

Avec un objectif de livraison en 24 ou 48 heures, le service propose des options de livraison en vol et un suivi complet pour aider les acheteurs à recevoir des articles de fête pour la première fois.

L’Hotel Chocolat, quant à lui, s’est associé à Royal Mail pour offrir un service garanti le lendemain qui livre jusqu’au réveillon de Noël.

« L’un des principaux obstacles à la conversion d’un client est l’anxiété liée à l’arrivée de son cadeau en toute sécurité et à temps », a déclaré Bell. « Royal Mail Special Delivery Guaranteed® a un taux de réussite le lendemain de plus de 98%. »

Mais à la période la plus chargée de l’année, ce sont de simples retours, et pas seulement une livraison fiable, qui transforment les acheteurs ponctuels en clients à vie.

Conscient de cela, Royal Mail Tracked Returns® offre aux acheteurs une commodité totale tout en aidant les détaillants à rembourser et à revendre plus rapidement avec un objectif de livraison de 24 ou 48 heures.

Les options de retour incluent une collecte à domicile avec Parcel Collect, un dépôt 24h/24 et 7j/7 dans une boîte aux lettres de colis ou un retour dans un point de service client Royal Mail ou un bureau de poste.

Sans doute l’option de retour la plus pratique, Parcel Collect propose une collecte au domicile, sur le lieu de travail ou chez Safeplace désigné d’un client s’il doit sortir.

Le détaillant de bijoux Monica Vinader utilise le service pour aider à réduire l’abandon de panier et encourager les ventes répétées dans la nouvelle année, mais il y a aussi un autre avantage. Comme les postiers collectent les retours en même temps qu’ils livrent, cela signifie qu’ils ne « créent pas non plus de trajets de véhicules supplémentaires ».

La durabilité figurera en bonne place sur les listes de souhaits des clients cette année, en particulier à la lumière de la prise de conscience accrue du climat à la suite de la COP26.

Le nombre considérable de livraisons à pied de Royal Mail a contribué à un rapport récent indiquant que le transporteur a la plus faible empreinte carbone par colis de toutes les grandes sociétés de livraison britanniques.*

« Nous sommes déjà ambitieux que cette année soit la plus verte de tous les temps », déclare Mark Dougall, chef des opérations de Monica Vinader, « Royal Mail nous aide à atteindre cet objectif. »

Pour parvenir à une véritable durabilité, Sarah Leveridge, responsable de l’innovation et de la durabilité des emballages d’Hotel Chocolat, déclare sans ambages que « la collaboration est la clé du zéro carbone net. Il n’y a pas d’autre moyen de le faire. Nous collaborerons avec Royal Mail pour atteindre nos objectifs.

Les détaillants tiennent à en faire leur meilleur Noël à ce jour. Royal Mail a recruté très tôt des travailleurs saisonniers pour aider à répondre à la demande de pointe et s’adapter à ses défis.

Martin Bell a ajouté que « la confiance dans les facteurs se sera élargie depuis la pandémie », ajoutant que la qualité de service constante du transporteur tout au long de l’opération a « vraiment trouvé un écho auprès des clients ».

Royal Mail espère continuer à renforcer sa réputation de fournisseur de livraison le plus fiable du Royaume-Uni parmi les acheteurs en ligne** pour aider à offrir un fantastique Noël de vente à tous ses clients.

Pour en savoir plus sur les services de Royal Mail et consulter les dernières dates de publication recommandées de cette année, rendez-vous sur royalmail.com/delivertracked.

*Basé sur le gCO2e par colis le plus bas signalé par toutes les grandes sociétés de livraison britanniques. Royal Mail Group Plc – Rapport sur la responsabilité d’entreprise, 2020-2021.

**Delivery Matters UK, 2020. Réalisé indépendamment par Trinity McQueen.