Comment Ruben Neves des Wolves pourrait transformer Manchester United – Man United News And Transfer News

Il ne fait aucun doute qu’en faisant ses affaires rapidement, Manchester United a déjà eu ce qui semble être une fenêtre de transfert réussie.

Avec Jadon Sancho signé et Raphael Varane imminent, l’attention a déjà commencé à se déplacer vers la prochaine arrivée probable.

Il a été largement rapporté que United est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain, avec Ruben Neves des Wolves qui figurerait en bonne place sur la liste de souhaits d’Ole Gunnar Solskjaer.

Tifo a présenté une analyse intéressante de Neves, car ils se demandent si l’as des Wolves a les caractéristiques pour aider à faire passer les Red Devils émergents au niveau supérieur.

Neves est considéré comme un joueur qui pourrait s’intégrer parfaitement dans la formation 4-2-3-1 éprouvée de Solslkaer. Ses statistiques défensives sont globalement comparables à celles de Fred, il semble donc que le Brésilien serait le plus susceptible de céder sa place.

Cependant, il y a eu des spéculations selon lesquelles Solskjaer se dirigeait vers un prochain 4-3-3 plus progressif, et Neves semble être le n ° 6 parfait pour ce système.

En fait, il est possible que la star des Wolves mette fin à deux des caractéristiques les plus controversées de l’itération actuelle de Manchester United.

Premièrement, il briserait l’axe Scott McTominay / Fred, remplaçant l’un des deux joueurs qui, malgré beaucoup de dynamisme et de vigueur, manquent de créativité et d’artisanat.

Deuxièmement, en tant que base du 4-3-3, l’excellente passe à longue distance de Neves pourrait transformer la capacité de l’équipe actuelle à briser les défenses compactes.

La saison dernière, les Reds semblaient souvent statiques, ce qui donnait l’impression qu’ils n’avaient pas la ruse ou la vitesse de jeu pour briser un demi-arrière bien organisé.

Tifo suggère qu’avec la capacité de Neves à changer de jeu et à accélérer le tempo, United aurait plus de facilité à déplacer les défenseurs hors de leur position, déstabilisant même les arrière-gardes les plus résistantes.

Bref, le milieu de terrain pourrait ajouter une dimension complètement différente au “McFred” quelque peu limité.

Sa polyvalence signifie qu’il serait tout aussi à l’aise pour déclencher des contre-attaques rapides avec des balles larges qu’il le ferait pour rechercher des trous dans un système basé sur la possession.

Le joueur de 24 ans peut pousser et se joindre à la phase d’attaque, tout en étant également apte à saisir les balles lâches autour de la surface de réparation adverse.

Il fait aussi bien le travail défensif et, statistiquement, on dit qu’il n’est derrière que de purs DM tels que Yves Bissouma et Wilfried Ndidi. Cependant, le compromis évident est que ces deux-là n’ont rien à voir avec la capacité de passe de Neves.

Les Portugais pourraient effectivement devenir le 3e meneur de jeu de United – après les rois assistants Bruno Fernandes et Luke Shaw – et pourraient donc donner à l’équipe une menace offensive plus large.

Tout bien considéré, il y a relativement peu de signatures qui peuvent avoir un impact transformateur sur un nouveau club, mais Neves semble avoir les outils pour le faire.

Et, après avoir semblé stagner dans les Midlands, cela pourrait être le genre de mouvement qui revitalise le joueur et aide à transformer ces austères tirages d’Old Trafford en victoires vitales.

Il ne générera peut-être pas les mêmes titres fastueux que quelqu’un comme Sancho, mais tout semble suggérer que l’homme des Wolves serait une pièce tout aussi cruciale dans une tenue potentiellement gagnante.