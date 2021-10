Comment Russell Westbrook peut-il réussir son match avec les aspirations des Lakers ?

Logan et Raja donnent leur avis sur une équipe incohérente des Lakers dirigée par Russell Westbrook et Anthony Davis en l’absence de LeBron James (0:30). Puis Raja dit à Logan pourquoi il aime cette équipe de Miami Heat et ils discutent de leurs opinions en évolution sur les Brooklyn Nets (26:25). Enfin, Raja obtient quelque chose de sa poitrine dans un Mad Hooper chauffé (37:30) et ils décernent chacun leur Real One of the Week (39:20).

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Producteur associé : Sasha Ashall

