Destin Daniel Cretton n’est peut-être pas encore un nom connu, comme certains de ses homologues du MCU, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas mérité le droit d’être nommé à leurs côtés. Le réalisateur a commencé à attirer l’attention avec la sortie de son drame indépendant de 2013, Short Term 12, suivi de The Glass Castle et de Just Mercy en 2019.